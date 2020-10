Ruotsissa alkaa tutkimus psykedeelisen psilosybiinin käytöstä masennuksen hoidossa – päätutkija: "Saattaa olla suurimpia asioita psykiatriassa 40 vuoteen"

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia psilosybiiniavusteisesta terapiasta.

Tukholman lähellä sijaitsevassa Karoliinisessa instituutissa käynnistyy tänä syksynä tutkimus, jossa selvitetään psilosybiinin vaikutusta masennuksen hoidossa. Kyseessä on alan ensimmäinen kliininen tutkimus Ruotsissa.

Psilosybiini on psykedeelinen aine, jota esiintyy luonnossa joissakin sienissä. Se aiheuttaa käyttäjälle LSD:n kaltaisen päihtymystilan, johon liittyy aistiharhoja ja tajunnantilan muutoksia.

Suomessa ja useimmissa muissa maissa niin sanotut taikasienet ja psilosybiini ovat laittomia huumausaineita.

Dagens Nyheter -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuoden kestävä ruotsalaistutkimus alkaa marraskuussa. Tutkimukseen valitaan 30 masennuksesta kärsivää potilasta. Koehenkilöiden valinnan on määrä alkaa nyt lokakuussa.

Kokeessa potilaat saavat terapian yhteydessä yhden annoksen psilosybiiniä tai lumelääkettä. Lisäksi potilaille annetaan viisi viikkoa terapiatukea. Koehenkilöille ei kuitenkaan tarjota taikasieniä vaan synteettistä psilosybiiniä.

Päätutkijalla kovat odotukset

Hankkeen päätutkija Johan Lundberg arvioi Dagens Nyheterille, että jos tutkimuksessa varmistuu psilosybiinin auttavan ihmisiä, se olisi merkittävä tulos.

– Tämä aine eroaa kaikista muista hoidoista. On merkkejä, että monien olo paranee jo muutamassa päivässä ja yhden annoksen vaikutus voi kestää useita kuukausia, Lundberg sanoi lehdelle.

Lundberg on Karoliinisen instituutin dosentti ja psykiatri. Hän on aiemmin tutkinut ketamiinin vaikutusta masennuksen hoidossa. Ketamiini on bilehuumeenakin käytetty nukutusaine.

Psilosybiinitutkimusta rahoittavat ruotsalaiset säätiöt Osmond Foundation ja Norssken Foundation.

Tänä vuonna perustettu Osmond tukee psykedeelisten aineiden tieteellistä tutkimusta. Norssken puolestaan rahoittaa tahoja, jotka ratkovat muun muassa köyhyyteen, ympäristöön ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Karoliinisen instituutin sisäänkäynti. AOP

Miljoonat ihmiset kärsivät masennuksesta

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailmassa arvioidaan olevan yli 300 miljoonaa ihmistä (siirryt toiseen palveluun), jotka kärsivät masennuksesta. Sairaus on yksi merkittävimmistä työkyvyttömyyteen johtavista syistä.

Karoliininen instituutti kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Ruotsin kansanterveysviraston mukaan yksi viidestä ruotsalaisesta saa elämänsä aikana masennusdiagnoosin. Yliopiston mukaan jopa kolmannes masennuspotilaista ei saa helpotusta nykyisistä lääkkeistä tai terapiasta.

Osmond-säätiö kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että ruotsalaistutkimuksen tavoitteena on selvittää psilosybiiniavusteisen terapian akuuttia ja pitkäaikaista tehoa masennuksen hoidossa sekä ymmärtää hoitomuodon toimintamekanismeja nykyistä paremmin.

– Saamme aivojen kuvantamistekniikoiden avulla lisätietoa siitä, kuinka psilosybiini vaikuttaa, Lundberg sanoo tiedotteessa.

Psilosybiinistä saattaa tulla mullistava hoitomuoto

Päätutkija Johan Lundbergin mukaan aiemmassa, ilman kontrolliryhmää tehdyssä tutkimuksessa on selvinnyt, että kaksi annosta psilosybiiniä terapiaistuntojen yhteydessä voi helpottaa masennusoireita nopeasti ja suhteellisen pitkäkestoisesti.

Ruotsalaiset toteuttavat kliinisen kokeen, koska aiemmat tulokset täytyy vahvistaa satunnaistetusti lumekontrolloiduissa tutkimuksissa.

– Jos tutkimustulokset pitävät paikkansa, tämä saattaa olla suurimpia asioita, mitä psykiatriassa on tapahtunut 40 vuoteen, Lundberg arvioi Dagens Nyheterille.

Osmondin hallituksen jäsen Ulf Bremberg kertoo säätiön tiedotteessa, että kliinisiä tutkimuksia tavallisesti rahoittava lääketeollisuus on osoittanut hyvin vähän kiinnostusta psilosybiiniä kohtaan lupaavista tutkimustuloksista huolimatta.

– Psilosybiiniä esiintyy luonnossa ja sitä on vaikea patentoida. Jos tulokset pitävät, näemme kliinisen vaikutuksen yhdellä tai kahdella annoksella. Silloin pillereitä ei tulisi kovin paljon myytäväksi, Bremberg sanoo Dagens Nyheterille.

Huumeiden vastainen sota katkaisi psykedeelitutkimukset

Psykedeelien terapiakäytön tutkimus ei ole uusi asia. Delysid-tuotenimellä tunnetun LSD:n lääkekäyttöä tutkittiin jo 1940-luvun lopulta alkaen.

Tutkimukset pantiin kuitenkin jäihin 1960-luvun lopulla, kun LSD luokiteltiin laittomaksi huumausaineeksi.

Viime vuosina psykedeelitutkimus on jälleen edennyt kiihtyvällä vauhdilla maailmalla. Psykedeeleja tutkitaan esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, traumaperäisen stressihäiriön, riippuvuuksien ja pakko-oireisen häiriön hoidossa.

Tulevaisuudessa psykedeelihoidoista saattaa tulla laillista liiketoimintaa. Useat alan yhtiöt ovat jo listautuneet pörssiin.

