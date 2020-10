Viidesluokkalainen Frans Harjunpää luki 193 kirjaa ja Silja Seppälä 152 kirjaa – Seinäjoen kaupunginkirjaston kehittämä peli sai lapset kilpailemaan lukemisesta

Seinäjoen Pajuluoman koulun 5B-luokka innostui toden teolla lukemisesta, kun kirittäjäksi tuli Eepos-kirjastojen Lukuliekki-peli (siirryt toiseen palveluun).

Lukuliekissä oppilaista muodostetut joukkueet pelaavat toisiaan vastaan ja saavat pisteitä lukemalla mahdollisimman paljon kirjoja. Palkintona voittajalle oli tarjolla yökoulu pääkirjasto Apilassa.

Pajuluoman koulun oppilaat lukivat neljän kuukauden aikana keskimäärin 75 kirjaa oppilasta kohden.

5B-luokan oppilas Frans Harjunpää ahkeroi neljän kuukauden aikana peräti 193 kirjaa.

– Luen aika paljon Soturikissat-kirjasarjaa. Siinä sarjassa on paljon kirjoja ja se on aika jännittävä, parin viikon välein kirjastossa vieraileva Harjunpää kertoo.

5b-luokan oppilas Silja Seppälä luki myös kunnioitettavat 152 kirjaa neljän kuukauden aikana. Suosikkikirjoiksi hän paljastaa Ella ja kaverit-, sekä Karoliina-sarjat. Seppälä uskoo, että lukemisesta on hyötyä hänelle työelämässä.

– Saa varmasti luettua nopeasti, Seppälä kertoo.

Luokanopettaja Antti Niemistön mukaan kilpailu ja palkintona ollut yökoulu toimivat tehokkaana motivointikeinona saada koululaiset lukemaan.

Luokalla oli watsappissa tsemppiryhmä, jossa kannustettiin kavereita urakassa.

– Tavoite oli heti selkeä, että yökouluun halutaan, Niemistö kertoo. Yökoulu toteuttiin syyskuussa.

Pajuluoman koulun luokanopettaja Antti Niemistö Pasi Takkunen / Yle

Ilon ja pelillisyyden kautta

Lukuliekki-pelin kehittänyt Seinäjoen kaupunginkirjasto ontänään vastaanottanut Helsingin Kirjamessujen yhteydessä Rakkaudesta kirjaan -palkinnon lasten lukemisen eteen tehdystä työstä.

Erikoiskirjastovirkailija Maria Lehtola uskoo, että juuri Lukuliekki-peli ratkaisi voiton.

Lehtolan ja palvelupäällikkö Outi Kytöniemen mukaan nykypäivänä vaaditaan kekseliäisyyttä, että nuoret saadaan lukemaan. Elektroniset välineet kilpailevat perinteisen kirjallisuuden kanssa ajankäytöstä.

– Lasten lukemisesta puhutaan aina hyvin huoli edellä. Me halusimme lähteä ilon ja pelillisyyden kautta liikkeelle- Muistuttamaan, että lukeminen on aivan mahtavaa, Kytöniemi kertoo.

Erikoiskirjastovirkailija Maria Lehtola ja palvelupäällikkö Outi Kytöniemi ovat tyytyväisiä, että kirjasto sai tunnustusta. Anne Elhaimer / Yle

Kouluyhteistyöhön panostettu

Seinäjoen kirjasto on jo pitkän aikaa nostanut lasten ja nuorten lainauslukuja. Vuonna 2019 lasten ja nuorten lainaukset nousivat kymmenen prosenttia.

Kirjastossa panostetaan pelin lisäksi myös kouluyhteistyöhön ja kirjasto on tuttu näky alueen kouluilla.

– Tämä on kyllä lähimpänä rokkitähtenä oloa kirjastonhoitajana, kun käymme esittelemässä lapsille kirjoja ja tunnin lopussa kaksikymmentä nuorta juoksee päin ja kahmii niitä kirjoja, niin kyllä se mahtavalta tuntuu, Kytöniemi kertoo.

Myös alueen opettajat pitävät lukemista arvossa. Kirjastoauto kuskaa kirjakasseja alueen päiväkodeille ja kouluille lähes päivittäin.

Pajuluoman koulun luokanopettaja Antti Niemistön kiittelee kirjastolta tulevaa materiaalia.

– Aiemmin osallistuimme lukuseikkailuun. Myös kirjaston kirjavinkkaukset ovat todella hyviä, Niemistö kehuu.

Rakkaudesta kirjaan -palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa. Tunnustus mahdollistaa lukudiplomitominnan jatkamisen ja sen, että tulevaisuudessa kirjavinkkarit voivat jalkautua myös Seinäjoen ympäristökuntiin viemään tietoa Lukuliekki-pelistä.

Pajuluoman koulun oppilaat lukivat neljän kuukauden aikana keskimäärin 75 kirjaa. Pasi Takkunen / Yle

Mieleistä lukemista

Kouluissa tehdään töitä lukutaidon eteen jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Niin myös Pajuluoman koulussa.

– Ensimmäisellä luokalla tietysti opettaja lukee. Hiljalleen se siirtyy siihen, että oppilaat lukevat. Kolmannesta luokasta eteenpäin meillä on ollut jo ihan tunti viikossa, jolloin oppilaat lukevat kirjaston kirjoja tai omia kirjojaan, luokanopettaja Antti Niemistö kertoo.

Erikoiskirjastovirkailija Maria Lehtolan mukaan tärkeintä on, että nuori lukee. Mitä vaan.

Vaikka sarjakuvia väheksytään, on moni oppinut niiden avulla lukemaan. Erityisesti poikien lukuintoa on Seinäjoella saatu lisättyä, kun lukemisen saa valita aiempaa enemmän oman kiinnostuksen mukaan.

Myös Pajuluoman voittoisalla luokalla on paljon lukevia poikia.

– Lukutaito kehittyy vain lukemalla. Se on sama, että lukeeko Minecraft-peliopasta vai Ronja Ryövärintytärtä. Kaikki kirjallisuus on hyväksi, Lehtola kertoo.

Myös Niemistö on hyvillään, että enää ei niin painoteta romaanien lukemista.

– Itse en olisi huolissani poikien lukemisesta. Kunhan kipinä saadaan syttymään, niin se lukuinto syntyy.

Kytöniemen mukaan pojat lukevat erityisesti telkkarisarjoista tuttuja tai niistä kertovia kirjoja.

– Esimerkiksi Kapteeni Kalsari on ollut kova juttu, koska siitä on telkkarisarja, myös Maailman viimeiset tyypit on luettu, josta on sarja Netflixissä, Kytöniemi kertoo.

Kytöniemi kertoo, että yksi nouseva teema on lasten kauhukirjallisuus: vampyyrit, zombiet, kummitukset ja hirviöt kiehtovat monia, niin tyttöjä kuin poikia. Kytöniemi itsekin tunnustautuu jännityskirjallisuuden ystäväksi.

Somemaailma vai kirjan maailma

Paljon keskustelua herättää lasten ja nuorten keskittymiskyvyn puuttuminen. Maria Lehtola antaa vinkiksi siirtää puhelimen mahdollisimman kauaksi.

– Käsi tarttuu puhelimeen helposti, jos se on lähellä. Keskittymiskyky vaatii kyllä harjoitusta.

– Kyllä se somemaailma on se, mikä häiritsee ja piippailee. Kyllä se vaatii siltä kirjaltakin, että sen alun täytyy olla koukuttava ja tempaista mukaansa. Sitä helpompi sitä on jatkaa, Kytöniemi kertoo.

