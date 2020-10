Valvira: Kukaan ei valvo yksityisiä psykoterapeutteja aloitusilmoituksen jälkeen – Nyt Valvira selvittää terapiakeskus Vastaamon tietovuotoa

Kysyimme Valviran näkemystä Psykoterapiakeskus Vastaamoon tietovuotoon. Kiristäjä on saanut Psykoterapiakeskus Vastaamon terapiapotilaiden arkaluontoisia tietoja. Niitä on julkaistu Tor-verkossa.

Kysymyksiin vastaa Valviran Terveydenhuollon valvontaosaston ryhmäpäällikkö, psykiatri ja psykoterapeutti Kaisa Riala.

1. Millaisia ajatuksia Teissä herättää, että Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmästä on saatu potilaiden arkaluonteisia tietoja ja niitä on julkaistu Tor-verkossa?

Se herättää ajatuksen, ovatko Vastaamon tietojärjestelmät olleet yhtä hyvin suojattuja kuin julkisessa terveydenhuollossa. Millaiset tietojärjestelmät siellä ovat, siitä minulla ei ole mitään tietoa. Potilaiden terveystiedot ovat aina arkaluonteisia. Erityisen ikävää on, jos psykoterapiatietoja päätyy jonnekin internettiin keskustelupalstoille..

2. Tehdäänkö Valvirassa nyt jotain toimia Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuodon vuoksi?

Tällä hetkellä meidän tietotekninen asiantuntija on alkanut käsitellä tätä kyseistä Psykoterapiakeskus Vastaamon asiaa.

3. Miten Valviran tietotekninen asiantuntija selvittää tätä tapausta?

Siihen en osaa sanoa mitään. Meillä on yksi henkilö, jonka tehtävänä on nyt aloitella tätä selvitystä.

4. Miten Psykoterapiakeskus Vastaamon toimintaa on valvottu?

Silloin, kun yksityinen psykoterapeutti tai psykoterapiakeskus aloittaa toimintaansa, siitä tehdään aloitusilmoitus Valviralle tai Aluehallintaviranomaiselle (Aville).

Uskoisin, että silloin tarkistetaan se, millaiset tietoturvajärjestelmät aiotaan ottaa käyttöön. En tiedä, onko lupailmoitus tehty tässä tapauksessa Valviralle vai Aluehallintovirastolle, enkä tiedä lupailmoituksen sisällöstä.

5. Miten toimintaa valvotaan tämän jälkeen?

Sen jälkeen sitä ei valvota, ellei meille tule ilmoituksia tai kanteluita. Emme me käy rutiininomaisesti sairaaloissakaan katsomassa, mikä tilanne siellä on.

6. Eli eikö käytännössä yksityisten psykoterapeuttien toimintaa valvota siis millään tavalla aloitusilmoituksen jälkeen?

Ei valvota.

7. Kuinka paljon Suomessa on yksityisiä psykoterapeutteja ja Psykoterapiakeskus Vastaamon kaltaisia keskuksia?

Yksityisiä psykoterapeutteja on useita satoja. Arvioni on, että Psykoterapiakeskus Vastaamon kaltaisia keskuksia on 10-20.

8. Uskaltavatko potilaat mennä terapiaan luottavaisesti, voiko tällaista tapahtua muissakin yrityksissä?

Toivottavasti uskaltavat.

Mieltäisin itse, että tämä on vain huonoa tuuria, jossa jostain syystä juuri Psykoterapiakeskus Vastaamo on valikoitunut tähän. Ei se tarkoita, että yksityisessä psykoterapiatoiminnassa olisi mitään erityisiä tietoturvariskejä sen enempää kuin muussakaan yksityisessä terveydenhuollossa.