Harakka: Suomi ei ole kieltämässä Huawein tuotteita tietoverkoista – "Uusi 5G-laki maailman tiukin ilman laitetoimittajien nimeämistäkin"

Suomessa ei edelleenkään mitään aikomusta kieltää Huawein laitteiden käyttöä tietoverkoissa Ruotsin tapaan.

Ruotsi on päättänyt estää kiinalaisten Huawein ja ZTE:n tekniikan käyttämisen maan 5G-verkkoa rakennettaessa. Kiina puolestaan uhkaa Ruotsia ikävillä seurauksilla, ellei maa peru päätöstä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan kieltoihin ei ole tarvetta.

– Suomen verkkolainsäädäntö ei nimeä erikseen mitään laitevalmistajaa. Lain lähtökohtana on ollut huolehtia verkkojen kansallisesta turvallisuudesta. Lähtökohta on peräisin jo 90-luvulta ennenkuin muualla maailmassa oli tällaista kansallisen turvallisuuden huolta edes havaittu. Nyt eduskunnassa oleva uusi 5G-lainsäädäntö on varmasti yksi maailman tiukimpia ilman että mainitaan edelleenkään mitään nimiä, Harakka sanoo.

Lain tiukkuutta Harakka perustelee sillä, että meillä kansallista turvallisuutta uhkaava laite voidaan poistaa käytöstä takautuvastikin.

– Lähtökohtana on, että kansallista turvallisuutta uhkaava verkkolaite voidaan poistaa verkosta. Tämä on myös ainakin hallituksen esityksen mukaan takautuva velvollisuus eli operaattoreiden täytyy etukäteen pohtia sitä aiheutuuko laitteesta jotakin vaaraa, Harakka sanoo.

Operaattorin on siis hankintoja tehdessään mietittävä hinnan ja laadun lisäksi laajemmin ja entistä tarkemmin mitä riskejä ostopäätökseen liittyy. Niinpä yritysten nimiä ei tarvitse erikseen laissa mainita.

Esimerkiksi Telia, DNA ja Elisa rakentavat 5G-verkkoa kovaa vauhtia. Elisa mainostaa 5G-verkkonsa toimivan jo yli 50 paikkakunnalla.

– Emme ota kantaa siihen mistä valtiosta näitä laitteita tulee. Ehdokkaita on muitakin kuin yksi, toteaa Harakka.

Uutta 5G-lainsäädäntöä on ollut kätilöimässä peräti neljä ministeriötä.

– Eduskunnan käsittelyssä oleva 5G-lainsäädäntö on tehty poikkeuksellisen avoimessa ja laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden kesken. Liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi siihen ovat aktiivisesti osallistuneet ulkoministeriö, sisäministeriö ja puolustusministeriö, Harakka kertoo.

Tekniikan rajaus onnistuisi Suomessakin

Opetaattoreihin ja tietoverkkoihin kohdistuvia vaatimuksia on Ruotsissa kiristetty turvallisuussyistä. Merkittävässä käytössä jo oleva Huawein ja ZTE:n tekniikka on poistettava 1. tammikuuta 2025 mennessä.

– Huaweillä on laadukkaita tietoverkkolaitteita, mutta niitä saa kyllä muualtakin. Tottakai on teknisesti meilläkin mahdollista samalla tavalla kuin Ruotsissa poistaa Huawein laitteet verkosta, mutta se maksaa, sanoo Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Raimo Kantola.

Huawein tekniikkaa on käytössä muun muassa operaattoreilla. Kantola ei ole kuitenkaan varma olisiko valmistajan vaihdossa järkeä.

– Uudemmat tietoverkkolaitteet ovat älykkäitä ja sinne tuodaan pilvitekniikka verkkoon sisälle. Verkon tietoturvan avaimet on silloin sen käsissä, joka niitä ohjelmia tekee. Mutta ehkä laitteiden valmistajaa tärkeämpää, on se kuka sitä verkkoa teknisesti hallitsee ja ylläpitää. Esimerkiksi operaattorit antavat aika usein mobiiliverkkojensa teknisen hallinnan ulkopuolisille toimijoille, kuten Nokialle, Ericssonille tai Huaweille, koska ne osaavat sen tehdä operaattoreita paremmin, Kantola sanoo.

Kiinalaisen Huawein hylkiminen johtuu sen merkityksestä 5G-tekniikan osaajana ja pelinappulana suurvaltapolitiikassa.

– Erityisesti 5G on nostanut tämän pintaan. Kun kaikkea digitalisoidaan ja yksi avaintekniikka on 5G, sen kosketuspinta reaalimaailmaan, talouteen ja teollisuuteen on potentiaalisesti niin suuri. Sen takia houkutus vakoiluun on suuri ja tietenkin samalla riski joutua sen kohteeksi on suuri. Tästä syystä se nousee niin korkealle suurvaltapolitiikassa. Kysymys on pitkässä juoksussa digitaalisesta suvereenisuudesta, Kantola selittää.

Mikä on 5G?

5G tarkoittaa seuraavan sukupolven mobiiliverkkoa.

Verkkovalmistajien mukaan se tulee olemaan kymmenen tai jopa kaksikymmentä kertaa nopeampi kuin nykyinen 4G-verkko on.

5G poistaa parhaimmillaan viiveen mobiileista nettiyhteyksistä lähes kokonaan ja mahdollistaa esimerkiksi teräväpiirtokuvan lähettämisen älypuhelimiin.

Teknologiaa voi hyödyntää myös mm. liikenteessä ja terveydenhuollossa.

