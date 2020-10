Lunta tuprahti pohjoiseen Suomeen jopa 12-15 senttiä – Pelkosenniemellä jo 35 sentin lumikerros

Rovaniemelläkin alkoi talven urakointi jo lokakuussa. Lunta tuli yön aikana paikoin jopa yli 10 senttiä ja lisää on luvassa.

Rovaniemelläkin alkoi talven urakointi jo lokakuussa. Lunta tuli yön aikana paikoin jopa yli 10 senttiä ja lisää on luvassa. Vesa Vaarama / Yle

Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on kertynyt eniten Puolangalla, 15 senttimetriä ja Pudasjärvellä 12 senttimetriä.

Lappiin ja muualle Pohjois-Suomeen on tullut paikoitellen melko runsaasti lunta illan ja yön aikana. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on kertynyt eniten Puolangalla, 15 senttimetriä ja Pudasjärvellä 12 senttimetriä.

Lapissa eniten lunta on satanut Ranualla, noin kymmenen senttiä, muualla Lapissa lunta on tullut useiden senttimetrien verran.

Suomen paksuimmat nietokset on mitattu Pelkosenniemen kirkonkylällä, jossa lunta on 35 senttiä ja Kemijärvellä, jossa lunta on 27 senttiä.

Esimerkiksi Ylitorniolla lumensyvyys on 20, Ranualla ja Kittilässä 18 ja Rovaniemen Apukassa 12 senttimetriä.

Edellä olevat tiedot on saatu torstaina aamupäivällä Ilmatieteen laitokselta.

Lumet hupenevat ensi viikolla

Lumisateet jatkuvat Lapissa torstain aikana sekä torstain ja perjantain välisenä yönä.

Ensi viikon alkupuolella sää lauhtuu ja Etelä- ja Keski-Lapissa voi tulla vesisateita, jotka sulattavat ainakin enimmät lumet, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

– Jos lumet eivät sula kokonaan, niin ainakin ne menevät aika vähiin. Maanantaina lämpötila voi olla 3-4 astetta ja tiistaina vieläkin lämpimämpää Etelä- ja Keski-Lapissa, päivystävä meteorologi Helena Laakso sanoo.