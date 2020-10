Kirjamessut siirtyi verkkoon – Amerikassa juhlittu Tommy Orange tulee messukävijöiden olohuoneisiin tänä iltana

Kalifornialainen kirjailija Tommy Orange (s.1982) on osittain arapaho ja osittain cheyenne, mutta hän kutsuu itseään vain intiaaniksi. Esikoiskirjassaan hän kertoo kahdentoista urbaanin intiaanin tarinan. Aula & Co

Kirjailija Tommy Orange nauttii tänään aamukahvinsa Kalifornian Murphy´s Campissa suomalaiskirjailija Sofi Oksasen seurassa. Oksanen on yksi tänään alkaneiden virtuaalisten kirjamessujen haastattelijoista. Osan vieraista kanssa keskustelut on nauhoitettu etukäteen, mutta esimerkiksi Orangeen otetaan suora yhteys.

Kirjamessujen johtaja Ronja Salmi ja kustantamo Aula & Co:n edustajat odottavat sydän kurkussa, kuinka tekniikka pelittää.

Kirjamessut yrittää ottaa kaiken irti siitä, että messut jouduttiin perumaan koronaviruksen vuoksi. Verkkotapahtuma on haasteellinen eikä korvaa elävää kontaktia yleisön ja kirjallisuusihmisten välillä, sen tietävät kaikki erilaisiin etätapahtumiin osallistuneet.

Messujohtaja Salmen mukaan järjestäjät yrittävät kutenkin nähdä etämessut myös mahdollisuutena. Nyt tapahtumaan voivat osallistua kirjallisuuden ystävät ympäri Suomen. Messulipun haltija voi myös nauttia ohjelmasta pidempään, sillä maksaneet asiakkaat voivat katsoa ohjelmaa kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen.

Kyltti tyhjässä Helsingin messuhallissa muistuttaa, että on syksy ja kirjamessujen aika. Mikko Koski / YLE

Tommy Orangen suonissa virtaa sekä arapahojen että cheyennien verta

Amerikan alkuperäiskansan edustaja lienee korrekti nimitys. Mutta Tommy Orange kutsuu itseään intiaaniksi. Myös kustantamo puhuu tiedotteesaan intiaaneista. Orangen palkittu esikoisromaani Ei enää mitään kertoo identiteettinsä kadottaneista cityintiaaneista.

Kirja on voittanut muun muassa arvostetun American Book Award -palkinnon (siirryt toiseen palveluun).

Kirjaa ovat äityneet ylistämään myös kirjailijakollegat. Esimerkiksi Margaret Atwoodin mukaan Orangen teos on merkittävä kirjallinen debyytti.

Mainesanoilla kunnioitettu esikoiskirjailija on Amerikan alkuperäiskansoja edustavan isän ja valkoisen äidin poika, joka opiskeli intiaaneille tarkoitetussa taideyliopistossa.

Orangen sisarta lukuhommat eivät kiinnostaneet, ja hän ajautui Oaklandissa pahamaineiseen jengiin. (siirryt toiseen palveluun) Välillä perhe joutui piiloutumaan sohvan taakse, sillä ikkunasta lensi luoteja.

Samantapaisia kohtauksia on fiktiivisessä Ei enää mitään -kirjassa, joka seuraa kahdentoista urbaanin intiaanin valmistautumista Oaklandin stadionilla pidettävään suureen powwowiin.

– Minulta kysytään usein, miten “intiaani” olen. Isälläni on todistus, joka mukaan hän on yksi neljäsosa cheyenne. Se on virallinen määritelmä, ja sen mukaan hän on Amerikan alkuperäiskansan jäsen.

– Isäni laski, että kun minulla on valkoihoinen äiti eikä poikani äitikään ole alkuperäisasukas, poikani on vain 1/163osa cheyenne, vitsaili Tommy Orange kirjailijavierailullaan Politics and Prose -kirjakaupassa Washingtonissa.

Kirjailijavierailu löytyy Youtubesta.

Kirjamessujen vieraat esiintyvät nyt verkossa. Messukeskuksen naulakko odottaa koronaviruksen jälkeisiä aikoja. Mikko Koski / YLE

Alkuperäiskansojen perinnön siirtyminen cityintiaaneille takkuaa Orangen mukaan monesta syystä. Yksi on se, että perintö kantaa mukanaan niin kipeitä muistoja. Tarinoita vuosisatojen alistamisesta, tappamisesta ja ahdingosta. Vanhempi sukupolvi kokee, että on raskasta tai jopa mahdotonta puhua menneestä.

– Usein näkee, kuinka valkoihoiset amerikkalaiset pullistelevat ja rehvastelevat omalla amerikkalaisuudellaan ja tarinallaan, jossa ei lopulta ole totuutta kuin nimeksi.

– Alkuperäiskansojen ihmiset sen sijaan on opetettu häpeämään omaa tarinaansa, sanoo Tommy Orange.

Orange kertoo lapsena lojuneensa lattialla isänsä kanssa katsomassa televisiota. Kun hän vaihtoi katseita isänsä kanssa, näky oli hätkähdyttävä. Isän silmät kuvastivat surua, jota ei voinut määritellä tai käsittää. Isä oli kouluttautunut insinööriksi, eikä hän pohdiskellut työssään kansansa vaiheita. Silti suru seurasi häntä kaikkialle.

– Kirjan prologissa mainitaan Sand Greekin -verilöyly. Jotkut lapset kasvavat kuunnellen tarinaa verilöylyistä, kuten minun isäni, sanoo Orange.

Tommy Orange kertoo vieläkin lojuvansa lattialla. Se tuntuu hänestä luontevalta. Hän myös kirjoittaa lattialla.

– Selkä ja niska eivät kylläkään tykkää, Orange nauraa.

Lue lisää Sand Creecin verilöylystä:

Sand Creek Massacre (siirryt toiseen palveluun)

Amerikkalaiskirjailija Fintiaanien mailla

Ei enää mitään -romaanin voisi kuvitella kiinnostavan suomalaislukijoita. Suomalaisilla on erityinen suhde Amerikan alkuperäiskansoihin. Se juontaa juurensa amerikansuomalaisten siirtolaisten kokemaan syrjintään ja elämään rinnakkain intiaanien kanssa. Alkuperäiskansat ja suomalaiset solmivat suhteita erityisesti suurten järvien alueella Pohjois-Amerikan itäosassa Yhdysvaltain ja Kanadan rajan tuntumassa. Alueella elää yhä suomalaisten ja intiaanien jälkeläisiä, fintiaaneja.

Lue lisää fintiaaneista:

Ainutlaatuiset kuvat: Näin elävät fintiaanit, intiaanien ja suomalaisten jälkeläiset

Kirjailija Tommy Orange tulee varmasti kuulemaan tästä virtuaalivierailullaan Suomessa.

Helsingin kirjamessut on järjestetty jo 19 kertaa. Nyt verkkotapahtumaksi siirtyneet messut ovat siis järjestyksessä kahdeskymmenes. Sofi Oksanen haastattelee Orangea messujen livestreamissa tänään torstaina 22.10. kello 18.30.