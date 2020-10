Näkyykö Hervanta elokuvassa? Tampereella iloitaan Hollywood-tuotannosta ja havitellaan jo seuraavaa: "Ei auta jäädä laakereilla lepäämään"

Kysyimme tamperelaisilta, missä Hollywood-elokuva Dualia kannattaisi kuvata. Näin he vastasivat.

Elokuvatähtien tuoma Instagram-näkyvyys on arvokasta, sanoo amerikkalaiset Tampereelle neuvotellut Ilkka Rahkonen.

Ensimmäinen kokonaan Suomessa kuvattava Hollywood-elokuva Dual on loistava uutinen paitsi kaikille elokuvafaneille myös Tampereen sedulle ja koko Suomen taloudelle. Näin uskoo Film Tampereen ohjelmajohtaja Ilkka Rahkonen, joka neuvotteli tuotannon Tampereelle.

– Tapahtumateollisuus on nyt tosi huonossa jamassa koronan vuoksi. Tässä tilanteessa on erittäin arvokasta ja tärkeää saada tänne av-liiketoimintaa. Tämä on hyvää liikevaihtoa ja kasvattaa samalla Suomen vientikauppaa ulkomaille, Rahkonen sanoo.

Yle kertoi keskiviikkona, että Amerikkalainen elokuvaohjaaja Riley Stearns kuvaa uusimman elokuvansa, tieteistrilleri Dualin, kokonaan Tampereella. Elokuvan kuvaukset alkoivat maanantaina ja kestävät noin kuusi viikkoa. Tuotanto työllistää Suomessa satoja ihmisiä.

Elokuvan tuottaja Aram Tertzakianin mukaan tuotanto päätettiin tuoda Suomeen muun muassa siksi, että suomalaiset ja Suomen hallitus ovat tehneet hyvää työtä koronan hillitsemiseksi. Mutta myös rahalla, eli Business Finlandin ja Tampereen kaupungin maksamilla tuotantokannustimilla, oli iso merkitys.

Tampereen kannustin tarkoittaa, että tekijät saavat 10–15 prosentin palautuksen alueella syntyneistä tuotantokuluista. Busines Finlandin maksuhyvitys on enimmillään 25 prosenttia Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista.

Ilkka Rahkonen tekee töitä sen eteen, että Tampereen alueelle saataisiin elokuva- ja tv-tuotantoja. Jussi Mansikka / Yle

Rahkosen mukaan tamperelaisten veromaksajien ei pidä miettiä kannustinta kuluna vaan sijoituksena, joka tuottaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

– Me maksamme vain siitä, mikä Tampereen alueelle jää – eli paikallisten yritysten palveluista, palkoista, hotellimajoituksesta, cateringista ja muista kuluista, joita tuotantotiimi täällä käyttää. Jokainen euro, joka tuotantokannustimena maksetaan, tulee takaisin yli 10 kertaisena. Tämä hyödyttää yrityksiä, palkansaajia ja tuo Tampereelle näkyvyyttä, hän sanoo.

Dualin kokonaisbudjetti on noin 4,3 miljoonan euroa. Rahkosen mukaan summasta jää Tampereelle vajaa 2 miljoonaa.

Tampereesta amerikkalainen kaupunki

Dualin tapahtumat sijoittuvat tuntemattomaan amerikkalaiseen kaupunkiin, mutta Rahkonen uskoo monen tamperelaisen paikan näkyvän valmiissa elokuvassa tunnistettavasti.

– Tekijät ovat olleet aika innostuneita Raili ja Reima Pietilän arkkitehtuurista. Veikkaan, että elokuvassa nähdään pääkirjasto Metso ja muita heidän suunnittelemiaan rakennuksia, esimerkiksi Hervannassa, sekä tietysti Tampereen kaupunkimiljöötä ja metsiä, hän sanoo.

Ilkka Rahkonen uskoo, että Tampere saa merkittävää näkyvyyttä jo Dualin kuvausten aikana. Elokuvan päätähdet ovat erittäin suosittuja myös Instagramissa.

– Esimerkiksi Karen Gillianilla on 7,3 miljoonaa seuraajaa. Myös Beulah Koale kerää hyvän jengin ja Aaron Paulkin yli 4 miljoonaa seuraajaa. Tälläkin hetkellä he ovat postanneet, että ovat Tampereella ja Suomessa. Tällaisen postauksen arvo on valtava, Rahkonen hehkuttaa.

Ison tuotannon varmistumisen jälkeen Film Tampereessa ei olla jääty paukuttelemaan henkseleitä. Ilkka Rahkonen sanoo näkevänsä Dualin tuotannon ensisijassa päänavaajana.

– Tämä on hieno juttu, mutta samaan aikaan yksi työpäivä muiden joukossa. Koko ajan mietitään jo seuraavaa tuotantoa. Miten saataisiin toinen ja kolmaskin elokuva tänne ja rakennettaisiin tästä jatkumo. Ei tässä auta jäädä laakereilla lepäämään.

