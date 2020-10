Korona uhkaa Afrikan villieläimiä – kirahvien salametsästys on ampaissut nousuun, koska ihmiset näkevät nälkää

KIMANA, KENIA Auringon ensimmäiset säteet valaisevat Kilimanjaron huipun lumia. Puistonvartija Joseph Shapashina Peneti putsaa mustat kenkänsä ja hörppää sitten kupista maitoteetä.

Lähellä olevasta pusikosta kuuluu seeprojen hirnuntaa.

Peneti viettää kuukaudesta kolme viikkoa Kimanan luonnonsuojelualueella vartijoiden leirissä ja viikon perheensä luona. Hän ikävöi etenkin kuukauden ikäistä vauvaansa, joka kasvaa nopeasti.

Leiri sijaitsee pienen joen vieressä. Afrikan korkein vuori komeilee taustalla.

Peneti ja kollegat ovat valmiina reagoimaan heti, jos saavat hälytyksen.

– Salametsästäjät tappavat nyt paljon kirahveja, koska ne ovat helppoja saaliita. Jos yöllä osoittaa taskulampulla niiden silmiä, ne eivät juokse pois vaan hämmentyvät. Sitten toisen salametsästäjän on helppo leikata niiltä jalat, hän kertoo.

Joseph Shapashina Peneti juo aamuteetä kollegansa Dansonin kanssa. He ovat molemmat maasai-heimosta. Fredrik Lerneryd

Kimanan lähialueella tapettiin kirahvi viimeksi pari kuukautta sitten, mutta muualla Keniassa kirahvien tappaminen on koronapandemian aikana yleistynyt huimasti.

Kimanaa vartioidaan tiukasti. Päivisin Peneti partioi kollegansa kanssa puistossa. Kaikki liikkuvat pareittain. He raportoivat päämajaan näkemistään eläimistä sekä löytämistään ansoista tai loukkaantuneista ja kuolleista eläimistä.

Kimanan luonnonsuojelualue sijaitsee aivan Tansanian rajan tuntumassa. Toisella puolella rajaa komeilee Afrikan korkein vuori, Kilimanjaro. Fredrik Lerneryd

Ennen pandemian alkua Kenia sai 10 prosenttia bruttokansantuotteestaan turismista.

Kansainvälinen turismi loppui kuitenkin lähes yhdessä yössä, kun maa sulki rajansa ja lentokenttänsä pysäyttääkseen viruksen leviämisen.

Elokuun alusta turistit ovat olleet jälleen tervetulleita, mutta harva on tullut. Paikalliset turistit eivät riitä paikkaamaan rikkaiden kansainvälisten turistien tuomia rahavirtoja.

Kansallispuistoille ja muille luonnonsuojelualueille tämä on ollut valtava isku.

Kimanan luonnonsuojelualueen kupeessa asuu paljon ihmisiä, ja villieläimet ja ihmiset elävät yhdessä. Fredrik Lerneryd

Kimanan luonnonsuojelualuetta pyörittää Big Life Kenya -säätiö. Se on pärjännyt paremmin kuin kansalliset luonnonpuistot, jotka suurimmaksi osaksi saavat rahansa turisteilta. Big Life Kenya saa suurimman osan rahoituksestaan lahjoituksina. Mutta sielläkin on tunnettu koronan vaikutus.

– Jouduimme heti leikkaamaan 30 prosenttia budjetistamme. Yritämme ylläpitää normaalit toiminnot, mutta mitään uusia projekteja tai laajennuksia emme voi tehdä, kertoo Craig Millar, Big Life Kenyan turvallisuuspäällikkö.

Useat luonnonpuistot ovat joutuneet lomauttamaan vartijoitaan.

Samalla monen kenialaisen tulot ovat hävinneet tai romahtaneet. Uudessa kyselyssä joka neljäs haastateltu kenialainen maanviljelijä ja pienyrittäjä oli joutunut koronan takia syömään vähemmän.

Se on johtanut siihen, että eläimiä salametsästetään enemmän, nyt ruoan takia.

Big Life Kenyan vartijat ovat juuri saaneet kiinni pari miestä, joilla oli hallussaan yli 500 kiloa hirviantiloopin eli elandin lihaa.

Keniassa kaikki metsästys on kielletty. Myös antilooppien tappaminen on siis salametsästystä. Mutta nyt ollaan lähellä Tansanian rajaa, ja naapurimaassa on eri säännöt. Kirahvin osia salakuljetetaan Tansaniaan, missä muun muassa eläimen kiveksiä voi myydä eteenpäin kiinalaisille.

Joseph Shapashina Peneti asuu muutaman kollegansa kanssa leirissä Kimanan luonnonsuojelualueella. Fredrik Lerneryd

Joseph Shapashina Peneti sitoo huolellisesti kengännauhansa ja laittaa käsiraudat kiinni vihreän asun vyöhön.

– Jos pitää tehdä pidätyksiä, hän selittää ja lähtee työparinsa Dansonin kanssa kierrokselle. Aamupäivällä he kävelevät nelisen tuntia, lounaan jälkeen saman verran.

Keniassa lyhyt sadekausi on vasta alkamassa, ja Kimanassa on todella kuivaa. Penetin mustat kiiltävät kengät ovat hetkessä pölyn peittämät.

Hiekassa näkyy leopardin jäljet. Peneti ilmoittaa radiopuhelimella havainnosta pääkonttorin valvomoon.

Daniel Popote (keskellä) on puistonvartijoiden päällikkö. Hän on työskennellyt vartijana jo 17 vuotta. Fredrik Lerneryd

Big Life Kenyan valvomossa vartijoiden päällikkö Daniel Popote kuuntelee sisääntulevia raportteja.

– Zero Bravo, 15. Four are young, over, kuuluu radiopuhelimesta.

Eli 15 seepraa, joista neljä on varsoja.

Valvomossa päivystää jatkuvasti puistonvartijoita, jotka ottavat vastaan kollegoiden raportteja kentältä. Isolla ruudulla näkyy Kimana ja muut alueet, joilla he operoivat. Yhteensä valvottua maata on lähes 650 000 hehtaaria.

– Korona on vaikuttanut todella paljon. Puistonvartijoiden määrä vähenee, ja jos vartijoita ei ole, salametsästys lisääntyy, Popote sanoo.

Tiukentuneen valvonnan ansiosta salametsästys norsunluun takia on vähentynyt Big Life Kenyan valvomilla alueilla huimasti. Jopa 90 prosentissa tapauksista tekijä saadaan kiinni ja norsunluu takavarikoitua. Fredrik Lerneryd

Hetki sitten ruudulle on ilmestynyt punainen varoitus: loukkaantunut eläin.

Vartijat ovat kierroksellaan löytäneet verisiä norsun jälkiä.

Norsu on liikkunut kohti Kimanaa eli sen löytämisen ei pitäisi olla kovin hankalaa, koska alue on pieni.

Kentällä olevat vartijat ovat jo lähteneet jäljittämään eläintä.

– Oma eläinääkärimme on vapaalla, joten joudumme lennättämään tänne lääkärin Tsavon kansallispuistosta, valvomoon tilannetta seuraamaan tullut Craig Millar kertoo.

Teitse matka kestäisi viitisen tuntia, pienkoneella vain tunnin.

Kolmen norsun lauma löytyy keskeltä tiheää pusikkoa.

Eläinlääkäri tähtää ja ampuu nukutusnuolen norsun takapuoleen. Muutaman minuutin kuluttua valtava eläin lässähtää maahan tajuttomana.

Eläinlääkärin tiimi rientää paikalle, kääntää ison korvan silmän päälle ja kaataa norsun pään päälle vettä, jotta norsu ei kuivuisi.

Craig Millar (keskellä) seuraa loukkaantuneen norsun vointia. On selvää, että salametsästys lisääntyy, jos ihmiset menettävät työpaikkojaan, Millar sanoo. Fredrik Lerneryd

Punainen veri valuu kirkkaana paksua harmaata nahkaa pitkin. Norsulla on noin 30 senttimetriä syvä haava lähellä häntää. Haava ei ole norsulle syvä, mutta ilman hoitoa se voi tulehtua.

Norsun nyrkin paksuisesta kärsästä kuuluu syvää kuorsausta. Lääkintätiimin jäsen varmistaa, että hengitys kulkee ja seuraa kelloa tarkasti. Aikaa on noin 20 minuuttia.

Tällä kertaa norsulla oli onnea. Haava ei ylettynyt vatsalaukkuun asti. Jos se olisi puhkaissut sen, mitään ei olisi ollut tehtävissä, vaan norsu olisi todennäköisesti lopulta kuollut tulehdukseen.

– Norsuja ei voi leikata, mutta haavoja voi hoitaa, selittää Craig Millar.

Eläinlääkäri ja hänen tiiminsä lennätettiin läheisestä Tsavon kansallispuistosta hoitamaan loukkaantunutta norsua. Fredrik Lerneryd

Millar on neljännen polven kenialainen. Hän kasvoi lehmätilalla Suuressa hautavajoamassa.

Villieläimet olivat aina läsnä, joten Millar päätti opiskella eläintieteilijäksi. Norsut ovat lähimpänä sydäntä.

Millarin koko olemus kirkastuu, kun hän kertoo suuresta Tim-norsusta, joka eli lähellä olevassa Amboselin kansallispuistossa. Tim oli maailman suurin norsu, mutta kuoli alkuvuodesta.

Millarin suurimpiin saavutuksiin kuuluu myös käytävän perustaminen villieläimille Kimanan ja Amboselin välille. Sen kautta norsut pääsevät kulkemaan Amboselista Kimanan läpi kohti Chuyulu Hillsin kansallispuistoa.

Millar on vastuussa Kimanan puistonvartijoiden operaatioista. Vartijat saavat usein hälytyksiä luonnonsuojelualueen laidassa sijaitseville maatiloille. Norsut pitävät kaaleista ja vesimeloneista ja vaeltavat mielellään pelloille syömään.

Puistonvartijoilla on käytössä myös vihikoiria salametsästäjien jahtaamisessa. Ne voivat jäljittää jopa vuorokauden vanhoja jälkiä. Fredrik Lerneryd

Kun ruoka koronan takia on muutenkin tiukassa, mässäilevät elefantit aiheuttavat paheksuntaa. Myös tämä loukkaantunut norsu oli todennäköisesti käynyt jonkun pellolla syömässä, ja maanviljelijä oli siksi hyökännyt keihäällä.

On äärimmäisen tärkeää, että puistojen laidassa asuvat ihmiset hyötyvät luonnonsuojelualueista ja villieläinten läsnäolosta. Jos leijona, leopardi tai gepardi tappaa lehmän, Big Life -säätiö maksaa omistajalle korvausta.

Yhteistyö paikallisen yhteisön kanssa on luonnonsuojelutoiminnan keskiössä, Millar huomauttaa.

– Jos turismi ei palaa ennalleen, kaikki muuttuu. Tällä mallilla emme pysty ylläpitämään taloudellisia kannustimia, joiden avulla ihmiset sietäisivät villieläimiä. Kaikkien pitää ymmärtää, että Afrikan villieläimet ja ihmiset elävät rinta rinnan, mutta se maksaa. Paljon.

