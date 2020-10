Muumit puhuvat myös koltansaamea – tuotantoyhtiölle oli yllätys, kuinka paljon tunteita on liittynyt kolmen saamen kielen dubbausprojektiin

Maanantaista lähtien Muumilaakson asukkaat puhuvat koltansaamen kieltä. Koltansaame on Suomessa puhutuista saamen kielistä uhanalaisin ja sitä puhuu koko maailmassa arviolta vain 300 ihmistä.

Koltansaamenkielisten muumien ääninäyttelijät Muumipeikko Teemu Titola Niiskuneiti Heidi Gauriloff Muumimamma Tiina Sanila-Aikio Muumipappa Tauno Ljetoff Pikku Myy Neeta Jääskö Nuuskamuikkunen Tuomas Kiprianoff Nipsu Pavlo Heikkinen Piisamirotta Erkki Lumisalmi Mymmeli Heini Wesslin Hemuli Jouko Moshnikoff Vilijonkka Tiina Sanila-Aikio Herra Virkkunen Juha Feodoroff Kalastaja Markus Juutinen Merihevoset Anna Lumikivi ja Sonja Hofslagare Nyyti Mariann Bernhardt

Kolttayhteisö on odottanut koltansaamenkielisten muumien alkamista kuin kuuta nousevaa, sillä äidinkielisiä ohjelmia ei koltaksi juuri ole.

Sevettijärveläinen alakoululainen Pieti Niemenmaa aikookin olla maanantaina ruudun ääressä. Erityiseksi kokemuksen tekee se, että Mymmelille äänen on antanut hänen oma äitinsä, Heini Wesslin.

– Aion katsoa muumit ja odotan niitä jännityksellä. Hyvä, että muumit puhuvat nyt kolttaa, sanoo Niemenmaa.

Sevettijärven koulun saamen opettaja Hanna-Maaria Kiprianoff aikoo katsoa oppilaidensa kanssa koltansaamenkielisiä muumeja erityisen tarkasti. Kiprianoffin mielestä äidinkielisten muumien merkitys on suuri koltansaamen opetukselle.

– Tässä on ollut niin laajasti kolttasaamelaisia mukana. Yhdessä tekeminen on tärkeää. Samalla oppilaat näkevät, että on hauska juttu oppia koltansaamea, sanoo Kiprianoff.

Saamen opettajalle muumit eivät ole vain pelkkä ohjelma, vaan myös uutta oppimateriaalia.

– Olen suunnitellut, että käytän muumeja koltan kielen tunneilla ja teen niistä tehtäviä. On hauskaa, kun on uutta materiaalia ja oppilaat kuulevat kieltä enemmän. Muutenhan on niin, että vain minä vain puhun täällä, naurahtaa Kiprianoff.

Saamen opettaja Hanna-Maaria Kiprianoff aikoo käyttää Muumilaakso-sarjaa opetusmateriaalina. Anneli Lappalainen / Yle

Poromiehen näyttelemä hahmo flirttailee Niiskuneidille

Kuluvan vuoden aikana Muumilaakso-sarjaa on dubattu kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä. Keväällä nähtiin yhden tuotantokauden verran pohjoissaamenkielisiä muumeja. Syksyllä ruudun ovat vallanneet toisen tuotantokauden jaksot inarinsaamen kielellä ja ensi viikosta lähtien on koltansaamenkielisten muumien vuoro.

Kun saamenkielisiä ääninäyttelijöitä etsittiin tämän vuoden alussa Muumilaakso-sarjaan, kolttayhteisössä käännettiin joka ainut kivi ja kanto, että rooleihin löydetään sopivat henkilöt. Ääninäyttelijöiden kirjo onkin laaja, sillä äänensä muumihahmoille ovat antaneet niin poromiehet, artistit kuin saamelaispoliitikotkin.

Sevettijärveläinen poromies Juha Feodoroff näyttelee Herra Virkkusta, joka on kova urheilemaan ja flirttailee Niiskuneidin kanssa.

– Dubbaus oli aluksi hieman vaikeaa, mutta sitten se alkoi sujumaan. Jännittää vain, että minkälainen siitä tuli, miettii Feodoroff.

Kylälaiset ovat jo kovasti kyselleet Feodoroffilta, että koska poromiehen roolisuoritusta päästään katsomaan.

– Oli hieno asia olla mukana tässä. Samalla edistämme myös kieltämme, sanoo Feodoroff.

Poromies Juha Feodoroffille muumien dubbaaminen oli jännittävä kokemus. Anneli Lappalainen / Yle

Koltansaamenkieliset Muumilaakso-jaksot on kääntänyt Tiina Sanila-Aikio.

Traumaattiset kokemukset omasta kielestä nostivat päätään

Muumilaakso on suomalaisbrittiläinen yhteistuotanto. Ylen osatuottaman sarjan on tehnyt suomalainen tuotantoyhtiö Gutsy Animations.

Tuotantoyhtiön brändi- ja kehitysjohtaja Reetta Ranta on onnellinen, että saamenkieliset muumit on saatu purkkiin ja yleisölle ruutuihin. Matka on ollut pitkä ja raskaskin.

– Olen niin ylpeä, että tiimi, joka on kädet savessa tehnyt tätä, on saanut sen tehtyä. Vaikka on tullut näyttelijäperuutuksia viime hetkillä, erinäisiä esteitä ja korona tähän päälle, niin silti on saatu purkkiin kaikki ajallaan ja hahmot luotua. Me olemme tehneet historiaa ja tulevaisuutta samaan aikaan, iloitsee Ranta.

Alun perin Muumilaakso-sarja oli tarkoitus dubata vain pohjoissaameksi ja tekstittää inarin- ja koltansaameksi. Päätös herätti saamelaisyhteisössä suurta pettymystä. Yle, GutsyAnimations ja saamelaiskäräjät kuitenkin neuvottelivat dubbauksesta uudestaan ja sopivat, että Muumilaakso-animaatio dubataan osittain kaikille Suomessa puhutuille saamen kielille.

Reetta Ranta kertoo, että vaikka saamen kieliryhmät ovatkin pieniä ja siten näyttelijöitä oli vaikea löytää, niin laatu ylitti odotukset.

Muumit puhuvat pohjois- ja inarinsaamen lisäksi nyt myös koltansaamea. Moomin Characters & Gutsy Animations

Saamenkielisten muumien tekeminen oli kuitenkin monelle ääninäyttelijälle ja myös tuotantoporukalle raskasta. Historian vääryydet ja saamelaisten kokemat traumaattiset kokemukset omasta kielestä nostivat päätään.

– Tässä ei ole kyse pelkästään kielestä vaan myös siitä, että tietyt kansat ja yhteisöt tulevat näkyväksi ja kuuluvaksi. Jos nyt lähtisin tekemään tätä työtä uudelleen, niin budjetin salliessa ottaisin tähän mukaan jonkun traumaterapeutin, joka voisi auttaa sekä tekijätiimiä että yhteisön jäseniä siinä, mitä me olemme oikeastaan tekemässä, että ymmärretään se kokonaisuus, sanoo Ranta.

Suurin yllätys on ollut se, miten paljon tunteita dubbausprosessiin on liittynyt.

– Tässä on kyse koko identiteetin tunnustamisesta ja tunnistamisesta, ja niiden traumojen huoltamisesta isossa mittakaavassa, sanoo Reetta Ranta.

Koltansaamenkielinen Muumilaakso alkaa Yle TV2:ssa maanantaina 26.10. kello 8.25. Samalla se tulee katsottavaksi Yle Areenaan.