Pitkäaikaistyötön on tyytyväinen viranomaisen asennemuutokseen – "Nyt työtöntä kunnoitetaan eikä vain päsmäröidä"

Pitkäaikaistyötön Jari Suominen on tyytyväinen viranomaisten myönteiseen asennoitumiseen. Silti hänen mielestään työtön on yhä monesti toisen luokan kansalainen.

TurkuTurkulainen Jari Suominen on tehnyt pätkätöitä vuodesta 2005 saakka. Suominen on huomannut, että pari vuotta parjatun aktiivimallin jälkeen asenne työttömiä kohtaan on muuttunut. Hän hakee aktiivisesti töitä ja on paljon yhteydessä TE-keskukseen.

– Meitä työttömiä ei enää pakoteta ja uhkailla. Viimeksi sain TE-keskuksesta päivityspyynnön työnhakusuunnitteluun. Se oli ystävällistä tekstiä. Nyt työtöntä kunnoitetaan eikä vain päsmäröidä, kertoo Suominen.

Aktiivimallista Suominen kertoo yhden esimerkin. Hän kertoo saaneensa pari vuotta sitten sellaisia työtarjouksia, joita työnantaja hämmästeli. Nykyisin työtön työnhakija voi menettää työttömyysetuutensa jopa kahdeksi kuukaudeksi jättäessään hakematta TE-toimiston tarjoamaa työtä.

– Kerran soitin yhdelle työnantajalle ja hän oli kauhean hämmästynyt, että joku voi tehdä hänen puolestaan tarjouksia. Oli aika outo käytäntö, että piti hakea työpaikkaa ja jos työnantaja ei siihen reagoinut, saattoi tulla karenssi, kertoo Suominen.

Jari Suominen osallistuu aktiivisesti Turun työttömien yhdistyksen toimintaan. Keväällä ja kesällä toiminta oli tauolla koronan vuoksi. Minna Rosvall / Yle

Uusi työnhaun malli toimii

Jari Suomisella on suuret toiveet uutta yksilöllisen työnhaun mallia kohtaan. Hänen mielstään sitä ei edes voi verrata vanhaan aktiivimalliin. Hän pitää mallia palvelujen parantamisena.

– Työttömäthän ovat yleensä aktiivisia eli heitä ei tarvitse pakottaa aktiivisuuteen. Kokemukseni mukaan jokainen haluaisi olla töissä ja minulla on pitkä kokemus toiminnasta työttömien yhdistyksessä. Ihmiset haluavat olla töissä, sillä se on terveyden kannalta tärkeää. Ihmiset haluavat osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Karenssiajat lyhenevät ja varsinkin työttömyyden alkuvaiheessa virkailijat haastattelevat työtöntä kahden viikon välein. Hallitus käyttää 70 miljoonaa euroa 1 200 työntekijän palkkaamiseen TE-keskuksiin. Suominen uskoo, että virkailijoita riittää.

– Tähän on satsattu 70 miljoonaa, joten homma varmasti toimii. Lisäksi olen itse jo huomannut, että palvelu on jo parantunut.

Työnhaku- ja karenssikäytäntöjen muutosten on ministeriön mukaan tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2022.

Iäkäs työtön on silti yhä hankaluuksissa

Vaikka Jari Suominen on tyytyväinen viranomaisten asennemuutokseen ja valtion satsauksiin työttömyyden hoidossa, työnantajat suhtautuvat varsinkin iäkkäisiin työnhakijoihin hänen mukaansa yhä vaisusti. Hän lähetti taannoin hakemuksen ja soitti perään, koska hän pitää soittoa tärkeänä.

– Siellä työpaikassa annettiin ymmärtää, että etkö ole jo liian vanha tähän työhön. Olen 61-vuotias. Työvuosia pitäisi olla vielä seitsemän, mutta tuskin jaksan tätä rumbaa niin kauan eli menen ehkä eläkkeelle normaalissa ajassa kolmen vuoden päästä, pohtii Suominen.

Hänen mielestään on turhauttavaa lähettää hakemuksia, kun tietää, ettei tule valituksi. Toisessa tapauksessa hän pääsi jo haastatteluun asti.

– Veikkaan, että siinäkin tapauksessa ikäni oli ratkaiseva tekijä. Työnantajat pelkäävät, että iäkäs joutuu sairaseläkkeelle. Viimeinen työnantaja on suuressa vastuussa eli lakeja pitäisi muuttaa tämän osalta, toivoo Suominen.

Hän muistuttaa, että korona aiheuttaa lisää työttömyyttä ja lomautuksia.

– Tarvittaisiin iso, henkinen muutos yhteiskunnassa. Työttömät ja TE-keskuksen asiakkaat mielletään usein vähän huonommiksi ihmisiksi ja huonoiksi työntekijöiksi. Koronan vuoksi kuka tahansa meistä voi olla kohta työtön. Ei kannattaisi morkata työttömiä, välillä tule olo, että on toisen luokan kansalainen, pohtii Suominen.

Turun Seudun TST -yhdistys pitää torstaisin viikkopalaverin, jossa käsitellään ajankohtaiset asiat. Siihen voi osallistua myös etäyhteydellä. Minna Rosvall / Yle

Työttömien yhdistyksessä iloitaan tukirahoista

Turun Kanslerintiellä ja Varissuolla toimivat työttömien yhdistykset saivat kipeästi kaipaamaansa rahoitusta syksyllä Turun kaupungilta. Yhteensä lisätoiminta-avustusta tuli tälle vuodelle 85 000 euroa ja tuki turvattiin myös vuosille 2021 ja 2022.

Turun Seudun TST ry:n hallituksen puheenjohtaja Taimi Räsänen on tyytyväinen, että toiminnan jatko turvattiin. Yhdstyksellä on ollut pitkään talousvaikeuksia.

Turun Seudun TST -yhdistyksen puheenjohtaja Taimi Räsänen iloitsee yhteistyösopimuksesta Turun kaupungin kanssa. Minna Rosvall / Yle

– On mukavaa lähteä tekemään 2-vuotissuunnitelmaa kaupungin kanssa tehdyn yhteistyöopimuksen ympärille. Toiminnassamme on mukana vuosittain noin 1 000 jäsentä. EU-ruokakassin hakee noin 200 henkeä joka viikko. Sadoille jäsenille jaetaan ylijäämäruokaa useita kertoja viikossa, kertoo Räsänen.

Korona sulki toimintakeskuksen kevääksi ja kesäksi. Tuolloin huomattiin, miten tärkeää työttömien on päästä kontaktiin toisensa kanssa..

– Kyse ei ole vain työnhausta, vaan ihmisen kokonaisvaltaisesta reurssien lisäämisestä. Työttömyys ei johdu vain työn puutteesta tai työpaikkojen löytymättömyydestä vaan siitä, millaisessa tilanteessa henkilö on.

Uutta työllistymismallia on käsitelty tässä yhdistyksessä vasta vähän. Räsäsen yleisvaikutelma on kuitenkin myönteinen.

– Ihan loistavaa, että huonoksi koetusta aktiivimallista päästiin. Työttömän kannalta on hyvä, että otetaan huomioon yksilölliset ominaisuudet ja karensseihin tulee uudistuksia. Olemme varovaisen optimistisia, kertoo Räsänen.

