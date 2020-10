Vuokatin LED-elokuvastudioon saisi turvallisen tuotantokuplan ja juuri turvallisuutensa takia Suomi kiinnostaa nyt ulkomailla

Vuokattiin suunniteltavan Hollywood-tason LED-elokuvastudion yhteyteen suunnitellaan kokonaista studiokylää. Elokuvakylälle on varattu Sotkamon kunnalta korttelin verran maata. Näin suunnitellaan kokonaisuutta, joka voisi tarjota kuplan tv- ja elokuva-alan tuotannoille.

Alustavissa suunnitelmissa studiotilaa on 2 500 neliötä. Yksi Euroopan ensimmäisistä LED-elokuvastudioseinistä on noin 7–9 metriä korkea ja 20–30 metriä leveä, suunnitelmat tarkentuvat elokuvatuottaja ja toimitusjohtaja Miika J. Norvannon mukaan myöhemmin. Vastaavaa tekniikkaa on käytetty muun muassa Star Wars: The Mandalorianin kuvauksissa (siirryt toiseen palveluun) (Youtube).

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen kertoo, että kaavoituksen ja tonttien osalta kuntaa on jo lähestytty. Alue on varattuna, mutta kauppoja ei ole vielä tehty.

– Sijaintia on katsottu, löytyi sellainen paikka, jonka kaava mahdollisti. Tämä on valtavan hieno asia, sillä on iso merkitys kaikella tavalla. Me Sotkamossa ollaan monessa asiassa omanlaisia. Tämä tuo mahdollisuuksia matkailun edistämiseen, Kilpeläinen arvioi.

Studiota suunnittelevan Kajawood Oy:n toimitusjohtaja Miika J. Norvanto kertoo, että virtuaalimaailmat mahdollistava studioajatus on myyty kansainvälisille kumppaneille turvallisuus- ja vastuullisuus edellä. Norvannon mukaan lisää sopimuksia on tulossa myöhemmin. Kokonaisuuden kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa, josta puuttuu vielä useampia miljoonia.

Vuokattiin rakentuvassa elokuvakylässä tulisi olemaan oma ekosysteemi, koska vastuullisen ja turvallisen tekemisen maat ja paikat kiinnostavat nyt elokuvan tekijöitä.

Rakentuvassa elokuvakylässä se tarkoittaa niin sanottua kuplaa, jonne olisi järjestettynä ruoka, asuminen ja vartiointi.

– Ei tarvitse pelätä, että elokuvan tekeminen esimerkiksi keskeytetään ja siitä seuraa kuluja. Nyt on se aika, että tällaisen turvallisen ja vastuullisen tekemisen innovaatiot korostuvat, sanoo Norvanto.

Koronan aiheuttamat keskeytykset ovat kalliita elokuva-alalle

Suomi kiinnostaa, tällä viikolla Yle on kertonut Tampereella kuvattavasta Hollywood-elokuvasta. Korona onkin laittanut esimerkiksi Yhdysvalloissa alan kriisiin ja elokuvien tuotantokustannukset ovat kasvaneet 20–30%, joissakin tuotannoissa kasvu voi olla jopa 50%.

Kustannukset johtuvat näyttelijöiden tai muun kuvausryhmän sairastumisesta koronaan, jolloin kalliit tuotannot joudutaan keskeyttämään.

– He joutuvat menemään testeihin ja selvittämään, että kuinka jatketaan. Keskeisten tekijöiden sairastumisten vuoksi joudutaan kuvaukset keskeyttämään, kuten kävi uudelle Batman-tuotannolle, perustelee Miika J. Norvanto.

Batman-kuvaukset (siirryt toiseen palveluun)(Variety) pääsivät jo käynnistymään, mutta Yhdysvalloissa joudutaan käyttämään paljon aikaa ja energiaa, jotta kuljetukset, majoitukset ja kuvausolosuhteet voidaan järjestää siten, että kukaan ei sairastuisi. Kaikkea on pitänyt miettiä uusiksi (siirryt toiseen palveluun) (NBC news).

Kustannukset kasvavat myös siitä, kun näyttelijöitä ja tiimin jäseniä joudutaan eristämään toisistaan, pitämään turvavälejä sekä kaikin eri tavoin varmistamaan kaikkien turvallisuus kuvauksissa.

Norvannon mukaan Vuokatissa tuotantotiimin ei tarvitsisi pelätä, että elokuvan tekeminen esimerkiksi keskeytetään ja siitä seuraisi kuluja. Studikylän rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuonna.

LED-seinä mahdollistaa muutakin kuin elokuvia

JVG:n virtuaalikeikan mahdollistaneen Zoan Oy:n toimitusjohtaja Miikka Rosendahl näkee paljon potentiaalia Vuokatin elokuvastudiossa.

Korona on ajanut tapahtuma-alan kriisiin, sillä kokoontumisrajoitukset ja ihmisten varovaisuus osallistua massatapahtumiin ovat pakottaneet yritykset perumaan satoja tapahtumia ja tilaisuuksia.

Rosendahl uskoo, että 3D-teknologian ja virtuaalituotannon mahdollisuuksia aletaan hyödyntää yhä enemmän, mikä on hienoa kaikille alan toimijoille.

– On mahtavaa saada Suomeen tämän tasoinen studio. On tärkeää, että uskalletaan tehdä uutta ja rohkeita aluevaltauksia, sanoo Rosendahl.

Teknologia mahdollistaa Rosendahlin mukaan kohtausten toteuttamisen täysin 3D-maailmassa.

– Virtuaalisesti voidaan tehdä asioita, mitkä eivät ole turvallisia tai mahdollisia oikeassa elämässä, kertoo Rosendahl.

Samaa mieltä on myös elokuvaaja Juge Heikkilä. Hänestä Vuokattiin rakentuva studio tarjoaa pääsyn kiellettyihinkin kuvauspaikkoihin.

– Virtuaalitaustan ansiosta ei tarvitse matkustaa kuvaamaan eri paikkoihin. Maailmassa on paikkoja mihin ei pääse, esimerkkinä Pohjois-Korea. Tekniikalla voidaan luoda valokuvien perusteella taustoja, jotka mahdollistavat koko maailman tulon meidän luoksemme.

Heikkilä on testannut samanlaista LED-seinää, joka on suunnitteilla Vuokattiin. Hän odottikin tekniikan rantautuvan Suomeen, mutta sijoituspaikka yllätti.

– Odotin, että se tulee ensimmäisenä pääkaupunkiseudulle. Hienoa, nostan virtuaalista hattuani Miika J. Norvannolle. Pelottamasti tulta päin, hieno juttu, Heikkilä sanoo.

Myös virtuaalituotantojen eettisyys nousee esille alan tekijöiden keskuudessa. Zoan Oy:n toimitusjohtaja Miikka Rosendahl pitää hyvänä asiana, että ihmisten ei tarvitse matkustaa virtuaalitapahtumiin tai keikoille paikan päälle.

– Virtuaalituotannot voivat olla myös eettisempiä kestävän kehityksen näkökulmasta.