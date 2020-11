Vankilan arki on kuria ja kiirettä, eikä pelkkää television tuijottelua – katso henkilökunnan videotarinat työstä kiven sisällä

Turun vankilan vartija, työnjohtaja, pastori ja apulaisjohtaja tietävät, millaista on auttaa vankia elämässä eteenpäin.

Turun Saramäessä sijaitsevassa suljetussa vankilassa työskentelee 190 ihmistä. Henkilökuntaa on enemmän kuin missään toisessa suomalaisessa vankilassa. Siitä huolimatta kiire on tuttu käsite monille työntekijöille.

Kun vankeja riittää ensikertalaisista elinkautista istuviin, on henkilöstöllä paljon tekemistä muun muassa johtamisen, vartioinnin, työtoiminnan mahdollistamisen ja jopa sielunhoitotyön saralla. Kaikissa tehtävissä muurien sisäpuolella on myös riskinsä.

1. Vartijalle jokainen työpäivä on arvaamaton

Esko Mäkelä on toiminut vanginvartijana yli 36 vuotta, mutta yksikään työpäivä ei ole ollut täysin samanlainen. Vankien hoidon turvallisuustason laskeminen on puhuttanut paljon viime aikoina. Mäkelän mielestä keskustelu on aiheellista.

– Tällä hetkellä haastavinta on kiire. Emme tarvitse mitään muuta kuin lisää henkilökuntaa, Mäkelä toteaa.

2. Pastori kuuntelee, mutta ei vie työasioita kotiin

Tapio Pastila on oppinut urallaan seurakuntapappina ja vankilan pastorina, ettei auttamiseen saa sairastua. Hän ei pelkää vankeja tai potilaita, ja tietää jättää työasiat muurien sisäpuolelle töistä lähtiessään. Suurin osa vangeista uskoutuu muista kuin hengellisistä asioista.

– On myytti, että vankilassa tulisi hirveät määrät ihmisiä uskoon. Eihän se ole kuin yksittäisiä siellä tai täällä, Pastila sanoo.

3. Apulaisjohtaja kantaa vastuuta ja allekirjoittaa vaikeitakin päätöksiä

Turun vankilan vankitoimintojen apulaisjohtaja Heidi Urjanheimon mielestä työ vankilassa on sinänsä helppoa, etteivät he syytä tai tuomitse ketään. Tuomion täytäntöönpanosta saa harvoin kuitenkaan kiitosta, joten onnistumisia on osattava poimia pienistäkin asioista.

– Voimme ottaa jopa sellaisen onnistumisena, jos joku paljon laitoksissa aikaa viettänyt vanki on vapaalla joskus pidempään kuin normaalisti, Urjanheimo kuvailee.

4. Työnjohtaja ohjeistaa ja antaa eväitä elämään

Turun vankilan työnjohtaja Mika Seirala on vastuussa vangeista ja heidän tekemisestään 7-tuntisen työpäivän aikana. Joillekin puutavaran pintakäsittely on tuttua siviilistä, kun taas osa vangeista ei tiedä edes työkalujen nimiä tehtävässä aloittaessaan.

– Vaikeinta on motivoida vankia innostumaan työstä. Yritämme kuitenkin olla mahdollisimman todenmukainen työpaikka, jotta vanki näkee millaista työ on siviilissä, Seirala kertoo.

Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 11.11. kello 23.