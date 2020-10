Kainuussa terveyskeskuksesta tuli ylepoli – kielenhuoltaja ihmettelee, miksi sote-palveluiden nimet ovat tällaisia

Terveyskeskus-sana on korvautunut eri puolilla Suomea muun muassa hyvinvointikeskuksella.

Kielenhuoltajat Kotimaisten kielten keskuksesta eli Kotuksesta ovat huolestuneet kirjavasta kielenkäytöstä, jota sosiaali-ja terveyspuolella käytetään. Päättäjät näyttävät intoutuneen antamaan kirjavasti eri nimiä samalle asialle.

Terveyskeskuksille on annettu viime vuosina ympäri Suomen vaikeasti hahmotettavia nimiä. Esimerkiksi Sodankylässä on Hyvinvointikeskus Sopukka, Helsingissä muun muassa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sekä Vuosaaren perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus.

Pohjois-Porin sote-keskukseksi kutsuttu keskus sai nimikilpailun kautta viralliseksi nimekseen Sote-keskus Cotton ja Pedersören kunnassa aloitti vuosi sitten toimintansa Ähtävän hyvinvointiasema.

Kotus on ottanut kantaa nimivalintoihin viimeisimmässä lehdessään. (siirryt toiseen palveluun) Ilmiö on pantu merkille jo ainakin viisi vuotta sitten.

Erityisasiantuntija ja nimistönhoitaja Ulla Onkamo sanoo, että Kainuussa vasta käyttöönotettu ylepoli on nimenä harhaanjohtava ja vie ajatukset Yleisradioon. Ylepoli eli yleislääketieteen poliklinikka pitää sisällään Kajaanin pääterveysaseman palveluita, jotka muuttivat hiljattain suunnitellusti Kainuun uuteen keskussairaalaan.

Onkamosta yleislääketieteen poliklinikka on toimiva, kohdettaan kuvaava nimi.

– Jos kuitenkin erona terveyskeskusten toimintaan on lähinnä se, että tilat ja toiminta ovat osa sairaalaa, olisi nimenä voinut harkita myös terveyskeskus-loppuista nimeä.

Kansalaisille on Onkamon mukaan melko selvää, millaisissa tilanteissa hakeudutaan terveyskeskukseen, mutta yleislääketieteen poliklinikka on käsitteenä paljon vieraampi.

Kainuun soten johtaja: emme miettineet ristiriitaa

Kielikello kirjoittaa, että uusia keskuksia ei haluta nimetä terveyskeskuksiksi tai terveysasemiksi, koska niistä saa terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalihuollon palveluja, kuten perheneuvontaa ja päihdepalveluja. Tavoite on hyvä: on pyritty sellaiseen nimeen, joka kuvaa mahdollisimman hyvin kohdettaan.

Käytännössä on kuitenkin päädytty ojasta allikkoon, kun terveyskeskuksia on eri puolilla maata alettu nimetä eri tavoin. Asiakkaan on usein mahdotonta päätellä nimen perusteella, millaisia palveluita keskuksesta saa.

Kainuun sote -kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto perustelee Kainuussa käyttöön otettua ylepolia juuri yleislääketieteen poliklinikalla, joka on lääketieteen erikoisala, josta käytetään lyhennettä yle. Se pitää sisällään terveyskeskusvastaanotot.

– Emme ole miettineet tätä tältä kannalta, harvemmin sairaalassa tulee tästä väärinkäsitystä. Emmekä ole miettineet ristiriitaa Ylen kanssa.

Kajaanin pääterveysaseman muuttaminen sairaalaan on iso muutos monelle kajaanilaiselle. Jarmo Nuotio / Yle

Onkamo kertoo, että pitkästä nimestä voi muodostaa lyhenteen, mutta asiakkaille julkishallinnon viranomaisen on kuitenkin esiinnyttävä oikealla nimellään. Oikeusasiamies on ottanut kantaa asiaan vuosina 2011 ja 2019: Trafin ja Väylän käyttö ilman virastojen koko nimen mainitsemista on katsottu lainvastaiseksi.

– Pelkkä lyhenne ylepoli ei ole selkeä, asiallinen ja ymmärrettävä ilmaus. Koska Yleisradion lyhenne Yle on valtakunnallisesti hyvin tunnettu, ylepoli vie ajatukset ensikuulemalta Yleisradioon, perustelee Onkamo.

Lyhennettä on Onkamosta mahdollista käyttää sujuvoittamaan tekstiä, mutta koko nimi on aina ensin mainittava asiayhteydessä.

– Julkisten palvelujen nimistä kannattaa muutenkin käyttää koko nimeä aina kun mahdollista, koska se välittää kuulijalle parhaiten tietoa.

Edellä mainituista syistä Onkamo ei suosittele lyhenteen käyttöä Kainuun keskussairaalan poliklinikan nimestä asiakasyhteyksissä, mutta sisäisesti sen käyttö voi olla perusteltua.

Terveyskeskus vai joku muu? Miten sosiaali- ja terveyspalvelut pitäisi mielestäsi nimetä? Keskustele aiheesta sunnuntaihin klo 23:een asti.