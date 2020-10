Tuhansille työttömille rekikoirille kerätään nyt miljoonien eurojen apupakettia ulkomaita myöten – stand up -koomikko Zaani kertoo videolla miksi

Lapin huskyfarmeilla ahertavia rekikoiria uhkaava toimettomuus ja jopa pelot koirien massalopettamisista ovat herättäneet suomalaisissa ennennäkemättömän auttamisen halun. Koirille luvattuja ruokalahjoituksia on jo kymmeniä tonneja ja kampanjointi on laajenemassa Suomen rajojen ulkopuolellekin.

Kansainvälisille markkinoille tähtäävän kampanjan takana ovat oululaiset stand up -koomikko Jean-Eric 'Zaani' Chaumentin ja yrittäjä Ville Wallenius. Tällä hetkellä kaksikon perustama yhdistys odottaa vielä varainkeruulupaa, mutta tavoitteet on asetettu korkealle.

– Ihan vaatimattomat 8–10 miljoonaa euroa. Meitä hymyilyttää nyt, mutta se on oikeasti se avun tarve. Toivotaan, että ihmiset tajuavat että tilanne on aika vakava, sanoo taiteilijanimellä Zaani tunnettu Chaumentin.

Sekä stand up -koomikko Zaanilla (oik.) että yrittäjä Ville Walleniuksella on kokemusta työskentelystä Lapin matkailun parissa. Koiria uhkaava ahdinko sai kaksikon yhdistämään voimansa hyväntekeväisyyskampanjan merkeissä. Antti Ullakko / Yle

Walleniuksen mukaan tarkoituksena ei ole lahjoittaa suoraan rahaa, vaan järjestää lahjoitusten avulla koiravaljakoille töitä. Yksi keino voisi olla esimerkiksi safarilahjakorttien hankkiminen.

– Tuetaan rekikoirayrittäjiä ja nimenomaan niitä, joiden liiketoiminta perustuu huskysafareihin ostamalla heiltä safareita tai sitten ruoka-avun kautta. Katsotaan, mistä se paras keino löytyy, Wallenius kertoo.

Pitkän linjan koiravaljakkoyrittäjä Aki Holck on tyytyväinen, että yrittäjiä tuetaan vaikeassa tilanteessa.

– Totta kai olen kiitollinen kaikille, jotka lähtevät auttamaan Lapin matkailua ja koiravaljakkoyrittäjiä. Tämä on minusta tosi hieno idea.

Aki Holckin rekikoira Vilkas ei pohdi tulevaisuutta ja talven työttömyyttä. Koirille olisi kuitenkin tärkeää päästä tekemään sitä, mihin ne on kasvatettu ja treenattu, vetämään valjakkoa. Raimo Torikka / Yle

Merkkejä joukkolopettamisista ei ole

Talvisesongin aikana Lapissa on normaalisti arviolta ainakin 5000–7000 rekikoiraa.

Koronan pysäyttäessä kevättalven matkailukauden myös rekikoirayritykset jäivät pyörimään tyhjäkäynnillä. Kesän ja syksyn ajan koiravaljakkoyrittäjät ovat odottaneet koronarajoitusten poistumista kuumeisesti.

Epämääräisen tilanteen vuoksi tulevalle talvellekin tehtyjä varauksia perutaan kiihtyvällä tahdilla.

Pahimpien julkisuudessa esitettyjen uhkakuvien (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) mukaan uhkana on ollut jopa koirien lopettaminen jos yrityksen toiminta on vaakalaudalla, eikä koirien ylläpitoon riitä varoja.

Valjakkokoirat Eero ja Bedra katselevat tarhastaan vieraita. Valvontaeläinlääkärien mukaan Lapissa ei toistaiseksi ole havaittu merkkejä rekikoirien laiminlyömisestä tai lopettamisista. Raimo Torikka / Yle

Lapin valvontaeläinlääkäreiden mukaan vielä ei tosin ole tavattu asioita, jotka viittaisivat hoidon laiminlyönteihin missään osassa Lappia.

Inarin kunnaneläinlääkärin Marja Pedersenin mukaan tiedossa ei ole myöskään koirien joukkolopetuksia, vaikka koiratarhojen tiukka tilanne on tiedossa.

– Ahdingossa tarhat ovat, sen olen ymmärtänyt heidän puheistaan, kertoo Marja Pedersen.

Itsekin Lapissa matkailutyötä tehneenä Zaanin huoli koirien puolesta heräsi juuri lopettamispuheista.

– Nyt puhutaan avuttomista eläimistä, jotka eivät voi itse mennä mihinkään työkkäriin. Me haluamme pelastaa koirat, ja sitä kautta ne yritykset.

Rekikoirat Lapissa Lapissa 82 kenneliä, joista suurin osa rekikoirayrityksiä.

Rekikoiratoimijoita arviolta 65–70.

Koirien määrä keskimäärin 85-100 yritystä kohti.

Rekikoirien kokonaismäärä Lapissa 5525–7000. Lähde: Lapin Aluehallintovirasto

Kymmenien tonnien ruokalahjoituksia

Myös useat yritykset ovat ryhtyneet auttamaan valjakkokoiria. Esimerkiksi moni koiranruokavalmistaja on luvannut lähettää rekikoirille ruokaa ja lahjoitusten yhteismäärä nousee jo kymmeniin tuhansiin kiloihin.

Myös kummikoiratoimintaa valjakkokoirille on kehitelty.

Sinisilmäinen Vilkas on rovaniemeläisen rekikoirayrittäjä Aki Holckin parhaita koiria. Holckilla on yhteensä 250 koiraa Ylläksellä ja Rovaniemellä. Raimo Torikka / Yle

Aki Holck ei ole lähtenyt mukaan kummikampanjoihin. Hän kannustaa ihmisiä mieluummin vaikkapa ostamaan lahjakortteja, joiden avulla koirat ja niitä hoitavat ja treenaavat ihmiset saisivat pitää työnsä.

– Haluan mieluummin pitää koirat siinä työssä, mitä varten ne ovatkin. Koirat ovat leimautuneet omaan reviiriinsä ja tarvitsevat laumaa ja tuttuja hoitajia, Holck sanoo.

Lapissa on kymmeniä koiravaljakkoyrittäjiä, joista osa on tullut vasta alalle. Heille tilanne on huomattavasti vaikeampi kuin kokeneelle yrittäjälle.

30 vuotta valjakkoyrittäjänä toiminut Holck uskoo pärjäävänsä talven yli, mutta tietää että tilanne ei ole helppo.

– Täytyy suhteuttaa menot eikä mitään investointeja, vain ylläpitoa ja koirien huoltoa. Tällä tavalla lähdetään tulevaan talveen. Totta kai koirat treenataan, se on ykkösasia kuitenkin.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23 saakka.

Lue myös: Husky-yrittäjä: "Emme voi laittaa ovia kiinni ja lähteä pois, koirat on ruokittava" – näin neljä lappilaista kertoo matkailukriisin vaikutuksista