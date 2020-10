Tällaisia ovat Tampereelle saapuneet elokuvatähdet – somessa otettiin Hollywood-uutisesta ilo irti

Keskiviikkona tuli julki hiljaisuudessa valmisteltu iso elokuvaprojekti: Tampere pääsee tieteiselokuvan näyttämöksi.

4,3 miljoonan euron budjetin elokuva ei ole Hollywoodin mittakaavassa jättisatsaus, mutta pääosan esittäjät ovat jo tunnettuja tähtiä. Kokosimme tähän juttuun hetkiä heidän uraltaan.

1. Aaron Paulilla oli vaikein vuosi näyttelijänä juuri ennen Breaking Badia

Kun Aaron Paul oli 27-vuotias, hän näytteli kuudessa sarjassa. Se voi kuulostaa paljolta, mutta hänen tapauksessaan luku ei anna aihetta juhlaan. Sarjat floppasivat yksi toisensa jälkeen ja jäivät pilottijakson mittaisiksi kokeiluiksi. Amerikkalaisnäyttelijä oli uransa pohjalla, eikä hän kyennyt maksamaan laskujaan.

Taas uusi yritys. Tällä kertaa Paul sai paikan Breaking Bad -sarjan Jesse Pinkmanina, arvaamattomana ja rääväsuisena mutta pohjimmiltaan hyväsydämisenä huumediilerinä. Pesti oli alkujaan yhden kauden mittainen, mutta sarjan luoja Vince Gilligan piti Paulin ja päätähti Bryan Cranstonin kemiasta ja päätti pitää Jesse Pinkmanin sarjassa.

Breaking Bad, jonka katsojaluvut olivat aluksi maltilliset, kasvoi yhdeksi kaikkien aikojen kulttisarjaksi, kriitikoiden ylistämäksi tarinaksi siitä, miten huumemaailma johtaa vääjäämättä kohti tuhoa.

– Kolmen ensimmäisen kauden julkaisu Netflixissä muutti elämäni, Paul sanoi brittiläisen The Guardian -lehden haastattelussa viime vuonna (siirryt toiseen palveluun).

Kun ohjaaja Vince Gilligan valitsi Aaron Paulin (kuvassa) Jesse Pinkmanin rooliin, hänen piti tarinan mukaan vakuuttaa tuottajat siitä, ettei näyttelijä ole liian puoleensavetävä huumediileriksi. Nina Westervelt / Shutterstock / All Over Press

2. Aaron Paul odottaa hänelle oikeita rooleja

Elämä todellakin muuttui. IMDB:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Aaron Paul tienasi sarjan jokaisesta jaksosta 150 000 dollaria eli vajaat 130 000 euroa.

Yllättävää on, ettei Paulille ole Breaking Badin jälkeen kertynyt varsinaisia hittirooleja. Näyttävimpinä töinä voi pitää pääosia elokuvissa Need for Speed (2014) ja Breaking Badin tarinaa jatkavassa El Caminossa sekä roolia Westworld-sarjan kolmannella kaudella. Sivubisneksenä hän on kehittänyt mezcalviinabrändin ystävänsä Bryan Cranstonin kanssa.

Paul määritteli IMDB:ssä uraansa näyttelijänä kymmenen vuotta sitten niin, että on parempi kieltäytyä väärästä roolista kuin hypätä mukaan töiden vuoksi.

– Olen saanut tarjouksia muutamista isojen studioiden elokuvista, joista olen ajatellut, etteivät ne veisi minua oikeaan suuntaan. Olen todella sitä mieltä, että jos haluaa uralleen jatkuvuutta, on valittava oikeita rooleja.

Samassa yhteydessä, kymmenen vuotta sitten, Paul kuvaili suhdettaan roolitöihinsä niin, että se enteili osuvasti miehen pääosaa Tampereella parhaillaan kuvattavassa Dualissa. Riley Stearnsin ohjaaman elokuvan budjetti Hollywood-elokuvien mittakaavassa mitättömän pieni, vain 4,3 miljoonaa euroa.

– Mieluummin olen tekemättä töitä kuin tekisin jotain, mistä en ole todella innostunut. En välitä, vaikka se olisi väärä valinta. Olkoon kyse vaikka pienestä indie-elokuvasta, näyttelen siinä mielelläni, kunhan kyse on tarina- ja henkilöhahmovetoisesta elokuvasta, joka saa minut innostumaan, Paul sanoi kymmenen vuotta sitten.

Silmät tekevät Aaron Paulista monien mielestä erityisen ilmeikkään näyttelijän. Bad Robot / HBO / Kobal/Shutterstock / All Over Press

3. Paikannäyttäjästä palkituksi kulttinäyttelijäksi

Matka Tampereelle on ollut pitkä. Vielä 1990-luvun lopulla Aaron Paul työskenteli paikannäyttäjänä Universal Studiosin elokuvateatterissa Hollywoodissa. Jesse Pinkmanin rooli teki Paulista rakastetun kulttinäyttelijän. Hänen haastatteluistaan paistaa huumorintaju.

Breaking Badin myötä kolmella Emmy-pystillä palkitulta näyttelijältä on usein kyselty suhdetta metamfetamiiniin, jota Jesse Pinkman ja Walter White sarjassa valmistavat ja myyvät.

– Olen valmistanut sitä viimeiset kuusi vuotta, mutta edelleenkään minulla ei ole hajua siitä, mitä se on.

Breaking Badin Aaron Paul ja Bryan Cranston pokkasivat Golden Globe -palkinnot 2014. Paul Buck / EPA / All Over Press

4. Karen Gillan ajoi Marvel-roolinsa vuoksi päänsä kaljuksi: "Upea kokemus"

Punainen tukka on skottinäyttelijä Karen Gillanin tavaramerkki, mutta Nebulan rooli Marvel-elokuvissa tiesi parturikäyntiä. Sininen avaruusolento sattuu olemaan kalju.

Gillan kertoi skottilaiselle The Sun -lehdelle (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2014, että pään ajaminen kaljuksi oli upea kokemus.

– Tosin minua luultiin jatkuvasti mieheksi. Kerran makasin hotellihuoneen sängyllä pimeässä, kun siivooja astui sisään. Hän sanoi, olen pahoillani, herra.

Väsynyt Gillan ei halunnut tehdä tilanteesta numeroa, siis kertoa olevansa nainen.

– Madalsin ääntäni ja sanoin "no problem". Se oli elämäni oudoimpia hetkiä, Gillan sanoi haastattelussa.

Skottinäyttelijä Karen Gillanin tie Amerikkaan avautui Oculus-elokuvan (2013) myötä. Etienne Laurent EPA / AOP

5. Uransa alussa liiankin itsevarma

Läpimurtonsa näyttelijänä Gillan teki Amy Pondin roolissa Doctor Who -kulttisarjassa, mutta Nebulan rooli lukuisissa supersankarielokuvissa teki hänestä tähden. Tampereella kuvattavan Dualin jälkeen vuorossa on taas muuntautuminen siniseksi supersankariksi, tällä kertaa elokuvassa Guardians of the Galaxy Vol. 3.

The Sunin haastattelun perusteella Gillan nauttii Marvel-elokuvien tekemisestä.

– Kuvauksissa supersankareita on ympäriinsä, juomassa kahvia ja tekemässä tavallisia asioita. Rakastan sitä, näyttelijä sanoo.

Jos Doctor Who oli Gillanin läpimurtosarja näyttelijänä, se ei hänen omien sanojensa mukaan silti ollut katapultti huipulle. Elokuvamaailmassa kilpailu on kovaa ja raakaa. Hän puhuu aiheesta The Guardianin parin vuoden takaisessa haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

– Toisaalta en pelkää kilpailua. Minut on torjuttu monta kertaa, mutten ole koskaan hätkähtänyt sitä, Gillan kertoo.

Nuorena Gillan oli omien sanojensa mukaan hiljainen introvertti, mutta näyttelijänä hän suhtautui itseensä alussa jopa liian itsevarmasti.

– Yhtäkkiä havahduin, etten ole niin hyvä kuin luulin olevani. Katsoin omaa suoritustani ja ajattelin, että tämä on kauhean näköistä, minun on tehtävä töitä kehittyäkseni.

Lopulta Gillan tunsi kehittyneensä työssään. Vahvistuksen hän sai Tom Hanksilta The Circle -elokuvan (2017) kuvauksissa.

– Hän tuli luokseni ja sanoi, että olen hyvä. Se oli elämäni merkittäviä hetkiä. Olin ehkä saavuttanut mitä halusin sen jälkeen, kun olin tajunnut, kuinka huono olen, Gillan toteaa The Guardianille.

Gillan varttui Skotlannin ylämaalla. Nykyään hän asuu Yhdysvalloissa. imago images / foto2press / All Over Press

6. Haaveena ohjata elokuvia

Vaikka näyttelemisessä ei ole mitään vikaa, Gillanin haaveena on vielä joskus myös ohjata elokuvia.

– Sitä haluan elämältäni. Kertoa omaa tarinaa ennemmin kuin auttaa toisia kertomaan heidän tarinaansa. Siltä nimittäin näytteleminen tuntuu.

– Lisää naisia elokuvantekijöiksi! Kaikki kuvataan miehen näkökulmasta, hän sanoo The Guardinin haastattelussa ja lisää, että tilanne on sentään vähitellen muuttumassa.

Somessa hämmentynyttä riemua

Sosiaalisessa mediassa on kuhistu Hollywoodin saapumisesta Tampereelle.

Elokuvaohjaaja Dome Karukoski veistelee Twitterissä, että Tampere on uskottava dystopia, siis oiva paikka tieteiselokuvan kuvauksille.

Moni muukin on ottanut uutisesta ilon irti, usein suomalaisella itseironialla ja huumorilla höystettynä.

Pieni tuotanto, mutta kiva että Suomi ja Tampere löydetty kuvauspaikkana. Nyt onkin oikein ihannesää kuvata. Räntää ja pimeää. #leffat #elokuva https://t.co/HeNum2lTmX — Pekka Heikura (@PJHeikura) 21. lokakuuta 2020

Asiaa. Hinnalla millä hyvänsä on saatava elokuvaan tuotesijoitteluna mustaa makkaraa. Meno-paluun verran. Puolukkahillolla tietenkin.



Suomessa kuvataan Hollywood-elokuva alusta loppuun tänä syksynä – ohjaaja vertaa Tamperetta rentona pidettyyn Seattleen https://t.co/WEJxI5CL68 — Mikko Knuutinen (@knuutinen_mikko) 22. lokakuuta 2020

Monien letkautusten seassa on muistutuksia siitä, että kysymys on oikeasti merkittävästä uutisesta Suomelle. Tampereella kuvattava Dual muun muassa työllistää syksyllä satoja suomalaisia.

Tämä on vuoden kovin kulttuuriuutinen.

Tämä on vaatinut maailmanluokan osaamista kulisseissa.

Kiitos ja onnittelut kaikille jotka tekivät tämän mahdolliseksi.#elokuva #Tampere #kulttuuri https://t.co/vtgL5NyzAf — Jussi Lähde (@JussiLahde) 21. lokakuuta 2020