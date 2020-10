Joka neljäs asuntovelallinen otti tänä vuonna lyhennysvapaan, onnistuuko velanmaksu jatkossa? OP:n Ritakallio: "Merkittäviä luottotappioita ei ole näkyvissä"

Timo Ritakallion mukaan riskihenkivakuutusten kysyntä on kasvanut lähes 25 prosenttia.

Timo Ritakallion mukaan riskihenkivakuutusten kysyntä on kasvanut lähes 25 prosenttia. Antti Haanpää / Yle

Pankki- ja vakuutuskonserni OP:n tulos laski voimakkaasti, koska sijoitustuottoja kertyi aiempaa vähemmän ja pankin oli varauduttava luottotappioihin.

Se kuulostaa pelottavalta.

Vielä tänä vuonna pankit jakoivat auliisti lyhennysvapaita. Onko luottotappioissa syntymässä jonkinlainen pommi, joka iskee pankkien tuloksiin ja kansantalouteen?

– Luottotappiovarausten kasvu johtuu ennen kaikkea siitä, että nykyinen pankkisääntely edellyttää heikkenevässä suhdanteessa varautumaan luottotappioihin hyvin etupainotteisesti, OP:n toimitusjohtaja Timo Ritakallio sanoo.

Ritakallion mukaan ei ole merkkejä siitä, että nuo tappiovaraukset konkretisoituisivat.

– Asiakkaiden maksukyky on säilynyt hyvällä tasolla niin henkilöasiakkaiden kuin myös pk-yritysten ja suurten yritysten parissa. Arviomme mukaan mitään merkittävää toteutuvien luottotappioiden määrää ei ole nähtävissä.

Entäs ne lyhennysvapaat, jotka ovat pian päättymässä?

Tänä vuonna Osuuspankin asuntolaina-asiakkaista joka neljäs käytti mahdollisuutta enimmillään vuoden mittaiseen lyhennysvapaaseen. Pk-yrityksistä yli 10 prosenttia tarttui tarjottuun kolmen tai kuuden kuukauden lyhennysvapaaseen.

Ritakallion mukaan tämä joukko ei ole ongelma.

– Pk-yritysten osalta tilanne on se, että osalla lyhennysvapaa on jo päättynyt, mutta kysyntä uusiin lyhennysvapaisiin näyttäisi olevan hyvin alhaisella tasolla. Tilanne on siinä mielessä varsin vakaa.

Asuntovelallistenkin lyhennysvapaa-anomusten määrä on Ritakallion mukaan laskenut alkukesän jälkeen koronakriisiä edeltäneelle tasolle.

– Samaan aikaa yritysten, yhteisöjen ja kotitalouksien talletukset ovat kasvaneet valtavasti. Tämän kriisin aikana talletusten kasvu on ollut vuositasolla ennätysmäiset 13 prosenttia.

Kansa ostaa sijoitusasuntoja ja henkivakuutuksia

Suomalaiset näyttävät suhtautuvan tulevaisuuteen huolensekaisella optimismilla. OP kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä asiakkaidensa kiinnostuneen sekä asuntosijoittamisesta että henkivakuutuksista.

– Asuntosijoittaminen on pysynyt houkuttelevana ja tässä alhaisessa korkoympäristössä halutaan käyttää myös velkavipua, Ritakallio kuvaa.

– Toisaalta koronaviruspandemia on selvästi hätkähdyttänyt ihmisiä miettimään läheisiään, jos itselle sattuisi käymään huonosti. Siksi riskihenkivakuutusten kysyntä on kasvanut meillä lähes 25 prosenttia.

Onko Suomi jakautunut niihin, jotka pelkäävät henkensä puolesta – ja toisaalta niihin, joilla riittää uskoa vaikka asunnon ostamiseen velkavivulla?

– Uskon, että he ovat osin samoja ja osin eri henkilöitä. Ei ole tällaista kategorisointia, Timo Ritakallio sanoo.

Korona on pienempi kuin finanssikriisi

Timo Ritakallio ei usko, että koronan toinen aalto toisi mukanaan kevään kaltaista lomautusten aaltoa. Teknologiateollisuuden tilauskirjat ovat supistuneet, mutta vanhat tilaukset kannattelevat yhä. Helsingin telakkakin kertoi juuri uudesta risteilijätilauksesta.

Koronakriisin taloudelliset vaikutukset jäävät OP:n toimitusjohtajan mukaan pienemmiksi kuin 1990-luvun laman tai 2010-luvun taitteen finanssikriisin.

– Toisaalta maailmakin on erilainen. Palaaminen nopean kasvun ympäristöön näyttää epätodennäköisemmältä kuin noissa aiemmissa kriiseissä.