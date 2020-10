Puolassa perustuslakituomioistuin päätti rajoittaa aborttioikeutta – Päätös tekee aborteista lähes mahdottomia

Puolassa maan perustuslakituomioistuin on päättänyt rajoittaa jo valmiiksi tiukkaa aborttioikeutta.

Tuomioistuin linjasi, että raskauksen keskeyttäminen on perustuslain vastaista tapauksissa, joissa sikiö on vakavasti epämuodostunut.

90 prosenttia Puolassa tehdyistä aborteista tehdään tähän syyhyn vedoten, joten päätös tekee abortin lähes mahdottomaksi Puolassa.

Puolassa oli jo valmiiksi yksi Euroopan tiukimmista aborttilainsäädännöistä. Abortti on tästedes sallittu vain, jos raskaus on aiheutunut raiskauksen tai insestin seurauksena, tai jos raskaus on vaarallinen äidin terveydelle.

Puolan konservatiivinen valtapuolue Laki ja oikeus tuki aborttioikeuden rajaamista.

Lakiehdotus oliu keväällä Puolan parlamentin alahuoneen Sejmin käsittelyssä, mutta Laki ja oikeus halusi perustuslakituomioistuimen tekevän siitä päätöksen.

Kyselyjen mukaan vain 15 prosenttia puolalaisista kannattaa aborttioikeuden rajaamista.

Ihmisoikeusjärjestöt ja Euroopan unioni ovat arvostelleet Puolaa sen oikeuslaitoksen riippumattomuuden puutteesta.

Niiden mukaan valtapuolue Laki ja oikeus ohjaa perustuslakituomioistuimen päätöksiä poliittisesti.

Päätöstä viedä aborttioikeuden rajaaminen perustuslakituomioistuimen päätettäväksi on arvosteltu myös siksi, että koronapandemian viedessä kaiken huomion asiasta ei ole voitu käydä riittävää julkista keskustelua.

Lähteet: Reuters