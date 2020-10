Herätys: Trump ja Biden kohtasivat viimeisessä väittelyssä, julkkikset siivittävät elämäkertoja, vapaaehtoistyöhön on tunkua

Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat kohtasivat viimeisessä väittelyssä – mikrofonien mykistys auttoi

Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat Donald Trump ja Joe Biden ovat kohdanneet viimeisessä tv-väittelyssä Tenneseen Nashvillessä. Republikaanien Donald Trump ja demokraattien Joe Biden vastasivat kiperiin kysymyksiin muun muassa koronapandemiasta, Kiinasta ja veroista. Ehdokkaiden kohtaamisesta ei tullut samanlaista kaaosta kuin ensimmäisestä väittelystä, jolloin ehdokkaat puhuivat jatkuvasti toistensa päälle. Seurasimme tapahtumia hetki hetkeltä.

Tirkistelynhalu ja aito kiinnostus saavat lukemaan julkkisten elämäkertoja

Sunrise Avenue -yhtyeen keulakuva Samu Haberista kertovan kirjan ensimmäinen painos myytiin loppuun alle viikossa. Nelli Kenttä / Yle

Elämäkerrat ovat jo pitkään olleet myydyimpien kirjojen joukossa ja niitä julkaistaan vuosittain paljon – tänä syksynä räjähtävän lähdön on saanut kirja muusikko Samu Haberista.

Koronaepidemia aiheutti vapaaehtoisryntäyksen

30-vuotias Noora Frantzi tunsi halua auttaa muita ja päätti toimia. Mikko Savolainen / Yle

Koronaepidemian myötä sadat uudet ihmiset ovat ryhtyneet vapaaehtoistyön tekoon. Esimerkiksi Suomen mielenterveysyhdistyksen mukaan kiinnostus vapaaehtoistyön tekemiseen kasvoi keväällä ennätysmäisesti – niinkin paljon, että kaikkia halukkaita ei voitu ottaa mukaan. Kriisipuhelinpäivystäjiksi uusia vapaaehtoisia pystyttiin kouluttamaan koronaepidemiasta huolimatta parikymmentä. Yksi heistä on 30-vuotias sosionomiopiskelija.

Vieraslajit leviävät Suomen merialueilla

Liejutaskurapu on levinnyt Saaristomerellä. SYKE / Katriina Könönen

Kymmenessä vuodessa liejutaskurapu on levinnyt kaikkialle Saaristomerellä ja viime kesänä yhä laajemmalle. Uusia lajeja on tullut Itämereen laivojen painolastivesitankeissa. Tutkijoiden mukaan vieraslajit syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja koko ajan.

Sateita tulee koko maassa, ajokeli huono pohjoisessa

Perjantain sää on sateinen. Joonas Koskela / Yle Sää

Laaja matalapaine vaikuttaa Suomen säähän. Pilvisyys on runsasta ja sää sateista. Päivällä lännessä on poutaa, muualla maassa on pilvistä ja sateista. Lämpötilat vaihtelevat 0–10 asteeseen. Lapissa sataa lunta, muualla vettä tai tihkua. Ajokeli on huono maan pohjoisosassa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.