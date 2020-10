Polttoainerekka kaatunut ojaan Laitilassa – Kasitie suljettu, polttoainetta valunut maahan jopa tuhansia litroja

Pelastuslaitos on onnettomuuspaikalla.

Pelastuslaitos on onnettomuuspaikalla. Rosa Huuska / Yle

Laitilassa on sattunut perjantaiaamuna liikenneonnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Polttoainerekka on kaatunut ojaan ja säiliö vuotaa polttoöljyä maastoon.

Pelastuslaitos on onnettomuuspaikalla ja käynnissä on öljyntorjuntatehtävä.

– Polttoainetta yritetään saada mahdollisimman paljon talteen. Torjuntatoimet on käynnistetty yhdessä kunnan ympäristötoimen kanssa. Tilanne on vielä päällä, eli polttoainetta edelleen vuotaa autosta, kertoo pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Petri Nenonen.

Pelastuslaitoksella ei ole vielä arviota, miten paljon polttoainetta on vuotanut säiliöstä. Nenosen mukaan puhutaan kuitenkin useista tuhansista litroista.

Tie 8 on suljettu Laitilassa Krouvinnummen tienhaaran ja Nästin välillä toistaiseksi. Tie suljettiin noin kello 7.30

– Liikenne on edelleen tässä kello yhdeksän aikaan poikki. Yritämme avata tien liikenteelle heti, kun se on mahdollista, Nenonen sanoo.

Pelastuslaitoksen mukaan työt jatkuvato nnettomuuspaikalla vielä tuntien ajan. Alueelle pitää tehdä muun muassa raskaita maansiirtotöitä.

Henkilö- ja pakettiautoille on kiertotie Kolisevantien ja Krouvintien kautta. Raskaalle liikenteelle suositellaan muita reittejä.

Uutinen päivittyy.