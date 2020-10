Katariina Tikka venytti korviinsa 3 senttimetrin reiät – nyt hän haluaa eroon niistä, kuten moni muukin korvalehtiään muokannut

Katariina Tikka ihastui aikoinaan korvien venytyslävistyksiin, mutta nyt on mieli muuttunut: Aika aikaa kutakin.

Korvalävistyksen venyttäminen on jäämässä esteettisessä kehonmuokkauksessa taka-alalle. Nuoria ei enää houkuta euron, parin kokoinen reikä korvalehdessä.

Venytyksen aikoinaan halunneet puolestaan hakeutuvat nyt yhä useammin korvalehden korjausleikkauksiin.

Ilmiön ovat huomanneet niin lävistäjät kuin plastiikkakirurgit.

– Kymmenen vuotta sitten ei juurikaan näkynyt venytysten korjauttajia. Nyt miehiä ja naisia tulee enenevässä määrin operoitaviksi, sanoo plastiikkakirurgian erikoislääkäri Antti Koski Suomen Terveystalosta.

Myös kolmekymppinen Katariina Tikka haluaa luopua venytyksistään. Kokkolalaisnaisen korvalehtien reiät venyivät parhaimmillaan halkaisijaltaan 30 millimetrin levyisiksi.

– Venyttämiseen jäi koukkuun, ja koolle tuli tavallaan itse sokeaksi. Sitä vaan koko ajan halusi isompaa, hän kertoo.

Katariina Tikka pitää nykyään hiusmallia, joka piilottaa korvalehdet näkyvistä. Katariina Tikka

Kolmen senttimetrin levyiset reiät alkoivat tuntua pitkän päälle hankalilta varsinkin öisin. Venytysreiän pyöreänä pitävät suuret plugi- ja tunnelikorut painoivat korvaa makuulla ja haittasivat nukkumista.

– Korvat myös alkoivat ärtymään hyvästä hoidosta huolimatta.

Tikka on ollut ilman korvia venyttäviä koruja nyt puolitoista vuotta. Ammottava reikä on pienentynyt, mutta korvalehdessä on edelleen isohko aukko ja venynyttä nahkaa.

Hän haluaa korjauttaa venytykset esteettisistä syistä.

– Eivät nämä korvat ole mitenkään kivan näköiset. Ja olisi mukava päästä käyttämään normaaleja korvakoruja, hän toteaa.

Moni hakeutuu leikkaukseen samasta syystä. Nuorempana tehty venytyslävistys ei välttämättä enää pari-kolmekymppisenä miellytä silmää.

Osa haluaa venytyksistä eroon myös esimerkiksi ammatin takia.

3 cm:n venytys syntyi reilussa vuodessa

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Antti Koski kertoo, että korvalehden alaosaa voi venyttää erittäin paljon. Venytyksestä ei ole haittaa verenkierrolle, eivätkä alueella olevat tuntohermot vaurioidu siitä pysyvästi.

Korvalehtien venytys aloitetaan yleensä normaalista korvakorureiästä. Joskus aloitusta nopeutetaan lävistämällä alkuperäinen reikä heti muutamaa millimetriä suuremmaksi.

Oikeaoppisesti tehty venytys tapahtuu hitaasti, että kudos ehtii venyä. Vauhti on noin 1-2 mm kuukaudessa.

Suuri venytys korvalehdessä ei palaudu itsestään ennalleen, vaan siitä tulee ajan mittaan pitkä rako. The Clinic

Liika nopeus kostautuu esimerkiksi repeäminä, jotka aiheuttavat arpikudosta.

Lävistyksien tekijät puhuvat myös blowoutista, jossa venytetyn reiän sisus työntyy ulospäin. Näin kävi myös Katariina Tikalle.

– Silloin oli otettava venytyskorut pois ja odotettava, että korva rauhoittuu.

Tikka muistelee, että 30 millimetrin venytykseen pääseminen kesti vähintään vuoden ajan.

Venytetty reikä leikataan pois

Korvanlehden esteettisiä palautusleikkauksia tekevät Suomessa vain yksityiset terveyspalvelut ja muutamat lävistysammattilaiset.

– Yllätyin kuinka hintavia leikkaukset ovat, 600 – yli 1000 euroa, sanoo Katariina Tikka. Hän on vertaillut netissä hintoja ja etsiskellyt leikkauksia tekeviä paikkoja.

Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta on lähdettävä eteläisempään Suomeen, jos mielii päästä venytyksistä eroon.

Neulanpiston kokoiset korvakorureiät voivat umpeutua itsestään täysin. Venytykset eivät näin tee, vaan niiden korjaamisessa on turvauduttava kirurgiaan.

Korvalehtien korjaaminen tehdään paikallispuudutuksessa. Yleensä molempien korvien operointi kestää parisen tuntia.

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Antti Koski kertoo, että korjausleikkauksessa koko vanha reikä leikataan pois, että saadaan tuoreet, verestetyt haavapinnat.

– Usein joudutaan myös poistamaan osa korvalehden venyttyneestä ihosta, jotta jäljelle jääneestä kudoksesta voidaan muotoilla tavallista korvalehteä muistuttava rakenne.

Korvan paraneminen kestää kuukausia

Ompeleita tulee korvalehden sisä- ja ulkopinnalle. Ihon nailonlankaiset ompeleet otetaan viikon kuluttua pois.

– Sisäpinnan itsestään sulavilla ompeleilla kestää sulaa kolmesta viiteen kuukautta. Sinä aikana korvat paranevat pikkuhiljaa.

Leikkauksesta jää aina arpi. Arpikudoksen muodostuminen on kuitenkin yksilöllistä ja esimerkiksi kudostyypistä riippuvaa.

Yleensä korvalehden arvet kuitenkin paranevat hyvin.

– Arpi kuin arpi on aina pari kuukautta punainen, mutta vaalenee sitten. Ajan myötä sitä ei edes välttämättä huomaa arveksi, Koski kertoo.

– Korjausleikkauksen jälkeen korvalehdessä on tunnottomuutta, mutta se ei jää pysyväksi, sanoo plastikkakirurgian erikoislääkäri Antti Koski. Antti Koski

Joillakin ihmisillä on taipumusta keloidi-arpiin, ja korvalehti on rinnan decolté-alueen lisäksi tyypillinen paikka, johon haavan sidekudoksen liikakasvua saattaa muodostua.

Korvalehdessä sitä voi syntyä sekä korvan etu- että takapuolelle.

– Pahin näkemäni liikakasvu oli mansikan kokoinen, joka tietysti jo roikkui korvalehdestä alaspäin, Koski muistelee.

Korvalehteä ei koskaan enää saa palautettua juuri samanlaiseksi kuin se on ollut ennen venytystä.

Menevätkö potilaalta hermot, jos korjattu korva ei olekaan niin kaunis kuin kirurgin pakeille tullut on kuvitellut?

– Ei. Ihmiset hakevat ennen kaikkea sitä, että heidän korvalehtensä eivät ole jotenkin poikkeavan näköisiä, Koski toteaa.

Katariina Tikka haluaisi korjausleikkaukseen mahdollisimman pian, vaikka operaatioon meneminen mietityttää korona-aikana.

Itse leikkaus ja lopputulos eivät huoleta. Hän uskoo, että ammattilaiset tekevät parhaansa, ja korvalehdistä tulee taas sellaiset, että niissä voi pitää tavallisia korvakoruja.

Operoidut korvalehdet voi rei’ittää uudelleen vasta aikaisintaan puolen vuoden kuluttua.

– Odottaminen on pieni aika ja hinta siitä, että saa taas korvat kuntoon, hän toteaa.