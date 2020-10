Metsäkoneyhtiö John Deere irtisanoo ainakin 65 työntekijää ja lomauttaa laajalti – katso Joensuun tehtaanjohtajan haastattelu klo 12

Metsäkoneita valmistavan John Deere Forestryn yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yhtiö irtisanoo 65 työntekijää. Lisäksi edessä on lomautuksia.

Jo keväällä työt päättyivät 40 määräaikaiselta työntekijältä.

Irtisanottavien määrä saattaa vielä kasvaa jatkossa, sillä toimihenkilöpuolella ratkaisuja ei ole vielä tehty.

Tällä hetkellä John Deere työllistää Suomessa noin 760 henkilöä, joista noin 420 työskentelee Joensuun tehtaalla.

Yt-neuvotteluihin päädyttiin, koska koronapandemia on hiljentänyt metsäkonemarkkinat ja laskenut voimakkaasti kysyntää.

– Takana on monta hyvää vuotta. Nyt on hiljaisempaa, mutta uskon, että pidemmällä aikavälillä maailmalla on kysyntää metsäkoneille, sanoo Joensuun tehtaanjohtaja Janne Haapasalo.

Haapasalo huomauttaa, että irtisanomisten määrä jäi ennakko-oletuksia pienemmäksi. Yt-neuvottelujen alussa puhuttiin jopa 190 henkilön vähennyksistä.

Pääluottamusmies Kauko Keränen kertoo, että irtisanomisia on luvassa Joensuun tehtaan kaikille osastoille. Ari Tauslahti / Yle

Pääluottamusmies Kauko Keränen kuvailee irtisanomisia väkivaltaisiksi.

– Toiveena oli, että säästöt voitaisiin toteuttaa lomautuksilla, mutta työnantaja päätyi irtisanomisiin.

Keräsen mukaan irtisanomiset vaikuttavat myös John Deeren alihankintaketjuihin ja siten moniin metallialan työpaikkoihin yhtiön ulkopuolella.

Juttua päivitetty 23.10. klo 12:10 . Lisätty toimitusjohtajan kommentti.

