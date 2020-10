Remdesiviiri hyväksyttiin ensimmäiseksi COVID-19-lääkkeeksi

Lääkkeen on sairaalakäytössä todettu lyhentävän hoitoaikaa.

Yhdysvaltain ruoka- ja lääkehallinto FDA on hyväksynyt remdesiviirin hoitokeinoksi COVID-19-sairauteen. Remdesiviiristä tulee siten ensimmäinen sairauden hoitoon hyväksytty lääke.

Remdesiviiriä on ollut mahdollista käyttää toukokuusta lähtien vaikeimmin sairaiden hoitoon hätätilanteissa. Nyt käyttö on vapautettu koskemaan kaikkia sairaalapotilaita.

Lääkettä tuottavan Gilead Sciences -yhtiön mukaan remdesiviiri lyhentää potilaiden sairaalassaoloaikaa keskimäärin viidellä päivällä, eli viidestätoista päivästä kymmeneen.

Lääkettä saa antaa 12 vuotta täyttäneille potilaille, jotka painavat vähintään 40 kiloa.

Lääkkeen teho perustuu siihen, että se estää virusta monistamasta itseään.

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump joutui sairaalaan koronatartunnan vuoksi, häntä tiettävästi hoidettiin muun muassa remdesiviirillä.

Remdesiviirin tehosta on erilaisia käsityksiä. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vain muutama päivä sitten tutkimuksen, jonka mukaan lääkkeellä ei ollut mainittavaa vaikutusta potilaiden tervehtymiseen. Tutkimusta on kuitenkin kritisoitu siitä, ettei siinä ollut mukana vertailuryhmää.

Lähteet: Reuters, AP