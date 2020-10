"Onneksi tyttärelläni on vihainen äiti, jolla on energiaa selvittää tätä asiaa" – nyt puhuvat Vastaamon tietovuodon uhri ja omainen

Keskiviikkona uutisoitiin, että psykoterapiakeskus Vastaamon potilastietoja on varastettu.

Maija sai keskiviikkona lukea Ylen uutisista, että hakkerit ovat varastaneen psykoterapiakeskus Vastaamon potilaiden arkaluontoisia tietoja.

Siitä lähtien hän on elänyt pelossa.

Ovatko terapiakertomukseni jossain ihmisten nähtävillä? Onko henkilötietoni jo myyty jonnekin? Perustaako joku nyt minun nimissäni yrityksen tai ottaa pikavipin?

Nuori aikuinen ei ole tilanteessa yksin. Hänen äitinsä Liisa on auttanut luotto-, rekisteröinti- ja osoitteenmuutoskieltojen kanssa.

Lue myös: Toimi näin, jos epäilet joutuneesi tietovuodon uhriksi

Jutussa esiintyvien tietovuoden uhrien ja omaisen nimet on muutettu asian arkaluonteisuuden vuoksi. Vastaamoa ei tavoitettu kommentoimaan.

"Vastaamo uhriutuu tässä"

Maija sai Vastaamon puolelta ensimmäisen yhteydenoton torstai-iltapäivänä. Viestissä kerrottiin, että joidenkin asiakkaiden tietoja on vuotanut. Vieläkään ei ole selvää, onko Maija yksi epäonnekkaista.

Maija ei ole saanut Vastaamolta ohjeita, miten toimia mahdollisen identiteettivarkauden varalta.

– Onneksi tyttärelläni on helvetin vihainen äiti, jolla on energiaa selvittää tätä asiaa. Miten toimivat he, joilla ei ole ketään auttajaa? uhrin äiti Liisa pohtii.

Liisan mukaan Vastaamon tiedotus asiassa on ollut luokatonta. Hän ihmettelee, miksi yhtiö pysyy niin hiljaa, ja jättää asiakkaat yksin huolensa kanssa.

Henkilötietojen väärinkäytön ehkäisemiseksi äiti ja tytär ovat tehneet kaikkensa. Jos Maijan terapiasessioissa jakamat tuntemukset ihmissuhteista, opinnoista tai työstä ovat vuotaneet, sitä on vaikeampi korjata.

Liisa penää Vastaamolta vastuunottoa.

– Se on kuin lainaisin hyvän ystäväni kotia alueella, jossa on paljon asuntomurtoja. Jättäisin oven auki, talo tyhjennettäisiin, ja sitten minä vain pahoittelisin tilannetta. Kyllähän minun pitäisi auttaa rikosilmoituksen teossa, uusien kalusteiden hankinnassa ja niin edelleen. Nyt Vastaamo uhriutuu tässä, vaikka he jättivät oven selälleen, hän sanoo.

"Voiko tällaista tapahtua minulle?"

Vastaamon terapiakeskuksessa asioinut Sylvi kuuli tietovuodosta myös ensimmäisenä uutisista. Ensin hän ei osannut pelätä omien potilastietojensa puolesta.

Torstaina hän kertoo saaneensa sähköpostin, jossa kerrottiin myös häntä koskevien tietojen vuotaneen.

– Siinä kohtaa tuli ensin epäuskoinen olo, että voiko tällaista tapahtua minulle. Mitkä kaikki tiedot vuotivat ja minne? Entä mitä niillä voi tehdä?

Sylvin suuttumus kohdistui ensisijaisesti tietomurron tekijöitä kohtaan, mutta on hän myös pettynyt Vastaamon kykyyn suojata asiakkaiden tietoja.

Tietovuodon uhrin äidin Liisan suuttumus sen sijaan kohdistuu yksinomaan Vastaamoon.

– Hakkerit ovat tehneet rikoksen, heidät pitää saada kiinni ja rangaista. Mutta hakkereiden työ on tehdä tällaisia juttuja, hän sanoo.

Nyt Liisa odottaa, että Vastaamo hoitaisi vuorostaan oman työnsä.

