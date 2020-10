Entinen puoluejohtaja Touko Aalto soimaa vihreitä uutuuskirjassa: ”Asiakysymykset vaihtuvat lifestyle-viestintään”

Vihreiden entinen kansanedustaja ja puoluejohtaja Touko Aalto soimaa oman puolueensa viestintää tällä viikolla ilmestyneen Kertomuksen vaarat – Kriittisiä ääniä tarinataloudesta -kirjan (Vastapaino) haastattelussa.

Kirja arvioi, että niin kutsuttu kertomuskritiisyys on ollut erityisesti vihreille vaikea pala. Puolue on tempautunut kertomusbuumiin muita puolueita aiemmin ja kunnianhimoisemmin. Toisin sanoen vihreät ovat säästelemättä käyttäneet vetoavia kertomuksia ja tarinallisuutta hyödykseen omassa viestinnässään.

Touko Aallon mukaan ”vihreiden ydinpiirin raamattuna” on ollut vuonna 2012 ilmestynyt Jonah Sachsin Winning the story wars -teos.

Kirjan alaotsikko on ”Why Those Who Tell (and Live) the Best Stories Will Rule the Future”. Siis: miksi he, jotka kertovat (ja elävät) parhaat tarinat, hallitsevat tulevaisuutta.

– Vihreissä on ensin päätetty viestintälinja ja sitten mietitty sisällöt. Harjoitetaan identiteettipolitiikkaa ja mietitään, miten tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä, joissa resonoivat tietyt arvot. Asiakysymykset vaihtuvat lifestyle-viestintään. Politiikkaa seuraamattomat ihmiset voivat samaistua osaksi jotain tarinaa – olla hyvien puolella pahaa vastaan, Aalto sanoo kirjassa.

Myös Aalto itse rakensi kertomuksia

Kirja analysoi kehityksen alkaneen Ville Niinistön aikakaudella. Aalto itse sanoo vihreiden puheenjohtajakisaan vuonna 2017 lähtemisen olleen eräänlainen vastareaktio tälle kehitykselle.

Toisaalta kirja ei säästä myöskään Aaltoa itseään kritiikiltä.

– Valtaan noustessaan vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto vaikutti henkilöhaastattelujen ja sosiaalisen median päivitysten perusteella ääriesimerkiltä narratiivisesta persoonallisuudesta. Jokainen Aallon kertoma sattumus on tuottanut epifanian, käänteentekevän oivalluksen omasta minuudesta ja henkilökohtaisista tavoitteista. Lisäksi Aallon haastatteluista välittyy kuva, että näillä oivalluksilla on ollut suora yhteys hänen kulloinkin harjoittamaansa politiikkaan, kirjassa kirjoitetaan.

Kertomuksen vaarat -kirjan juuret ovat Tampereen yliopistossa vuosina 2017–2020 toteutetussa samannimisessä hankkeessa. Projektin tavoitteena on ollut perehtyä muun muassa narratiivisuuden yhteiskunnallisen ja poliittisen hyötykäytön kysymyksiin.

Millaista tarinaa puoluejohtajat itsestään ja omista joukoistaan kertovat? Kertomuksen vaarat -projektin johtaja ja yksi kirjan kirjoittajista, Maria Mäkelä, on Ylen Jaa, ei, tyhjiä, poissa -podcastin vieraana. Voit kuunnella jakson alta:

