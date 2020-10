Tiukat koronarajoitukset ovat toistaiseksi suojanneet Vaasan vankilaa tartunnoilta – vangeille erityisesti tapaamiskielto on ollut raskas

Vaasan vankilassa on noin 60 paikkaa suljetussa vankilassa ja 12 avovankilassa.

Vaasan vankilassa on kuutisenkymmentä paikkaa suljetulla puolella ja kaksitoista paikkaa avopuolella. Tällä hetkellä paikat ovat täynnä.

Tilanne on muuttunut parempaan suuntaan alkusyksystä, jolloin vankeja oli selvästi enemmän.

Vankimäärän lisäys oli seurausta siitä, että koronaepidemian vuoksi voimaan tulleen poikkeuslain aikana ei esimerkiksi sakkovankien tuomioita laitettu täytäntöön.

Kun poikkeuslaki sitten poistui kesällä, tuomioita alettiin taas laittaa täytäntöön ja vankien määrä muun muassa Vaasassa kasvoi.

– Viime keväänä vankiluku pikkuisen laski, mutta heti kun poikkeuslaki poistui, se näkyi meillä. Olimme rajusti yliasutettuja. Meillä oli yli 120 prosentin täyttöaste aiemmin syksyllä, kertoo vankilanjohtaja Pekka Keskinen.

Tapaamisrajoitukset hankalimpia

Vangeille koronarajoitukset olivat keväällä kovimillaan. Poistumislupia ei myönnetty eivätkä tapaamiset olleet sallittuja.

Niko kertoo, että nimenomaan tapaamisten puuttuminen oli hankalaa.

– Tapaamiset on se, mihin on ollut hankalinta suhtautua, ja lapset eivät ole voineet ymmärtää. Skype on ollut oikeastaan se ainut, millä oltiin yhteydessä silloin, kun oli kovemmat rajoitukset voimassa, sanoo Niko.

Niko esiintyy haastattelussa vain etunimellään suojellakseen yksityisyyttään.

Vaasan vankilassa vangit liikkuvat osastoittain. Jarkko Heikkinen/Yle

Nyt tapaamisia taas voidaan järjestää, mutta vartija Janne Mikkosen mukaan rajoituksia on silti edelleen.

– Kerrallaan ei ole montaa tapaamassa.

Vangit liikkuvat osastoittain

Iso muutos, joka otettiin vankilassa heti keväällä käyttöön ja on edelleen voimassa, on vankien jako osastoittain.

Käytännössä vangit tekevät päivärutiininsa oman osastonsa vankien kanssa, eikä muiden osastojen vankien kohtaamisia tule.

– Jos esimerkiksi tulisi ilmi tartunta, voisimme rajata selkeästi, ketkä kaikki ovat altistuneet, Pekka Keskinen kertoo.

Vaasan vankilan johtaja Pekka Keskisen mukaan vankilassa on varauduttu koronavirukseen. Jarkko Heikkinen/Yle

Osastoittain jakaminen on lisännyt vartijoiden työmäärää. Koska ryhmiä on nyt enemmän, ulkoiluvuoroja on enemmän, sanoo vartija Janne Mikkonen.

– Ollaan tehty osastointeja eli vankimäärä on pienempi joka osastolla. Se teettää lisää työtä valvonnallisesti ulkoilujen ja ruokailun kohdalla, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan osa vangeista on ollut tyytyväisiä siihen, että arki mennään pienemmissä porukoissa.

Niko sen sijaan toivoisi, että isompiin ryhmiin palattaisiin. Hänen mielestään osastoittain jakaminen on turhaa.

– Vähän turhaa, jos aletaan rajoittaa vankien välistä toimintaa. Ei meillä täällä sitä koronaa ole ollut, niin että, jos se jostain tulee niin luultavasti henkilökunta sen tuo tänne.

Koronavirus pysynyt poissa

Vaasan vankilassa käytetään kasvomaskeja koko ajan.

Kun vanki tulee ulkopuolelta sisään, hän on vaadittavat kymmenen päivää karanteenissa. Siihen on vankilassa oma osastonsa.

Koronavirusta ei vankilassa ole ollut, ja sellaisena tilanne halutaan pitääkin.

Vankilan arki on muuttunut koronan vuoksi melkoisesti. Jarkko Heikkinen/Yle

Pekka Keskisen mukaan koronatestejä on tehty, mutta tähän mennessä tilanne on pysynyt hyvänä.

– Ollaan valmiita koko ajan siihen, että tulee tartuntaepäily. Meillä on valmiit suunnitelmat siihen, miten edetään, jos vangeilla tai henkilökunnalla on tartunta tai altistuminen, sanoo Keskinen.

Jos koronatapaus vankilassa todetaan, voidaan esimerkiksi sulkea kyseinen osasto.

Niko toivoo, että rajoituksista ja muutoksista kerrottaisiin aina mahdollisimman nopeasti.

– Epätietoisuus on lisääntynyt aika paljon. Ja kun rajoitukset on, tuntuu entistä enemmän siltä, että on suljettu tänne ja eristetty siviilistä vielä enemmän.

