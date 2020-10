Forssan sairaalassa on yksi osasto karanteenissa – koronatartunta on todennäköisesti peräisin keskussairaalasta Hämeenlinnasta

Forssan sairaalan yhdellä osastolla on todettu COVID-19 tartunta.

Forssan sairaalan yhdellä osastolla on todettu COVID-19 tartunta. Eeva Hannula / Yle

Kanta-Hämeessä on todettu viisi uutta COVID-19-tartuntaa, joista yhden alkuperä ei ole täysin selvä.

Forssan sairaalan osastolla F1 on todettu COVID-19 tartunta. Torstaina todettu koronatartunta on todennäköisesti peräisin keskussairaalan osastolta 6A, josta oireeton potilas on siirretty jatkohoitoon Forssaan.

Osaston F1 henkilökunnan ja muiden potilaiden katsotaan altistuneen koronatartunnalle 15. lokakuuta lähtien. Tartunnan seurauksena osasto F1 toimii toistaiseksi karanteeninomaisissa olosuhteissa. Osastolla F1 on voimassa vierailukielto.

Osaston henkilökunta ja potilaat on testattu oireettoman tartunnan kantajuuden varalta perjantaina ja heidän vointiaan seurataan tarkasti. Testaus uusitaan ensi viikolla. Osastolta 15.–22. lokakuuta välisenä aikana kotiutuneita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja tarvittaessa hakeutumaan koronatestiin.

Koko maakunnassa 276 koronatartuntaa

Torstaina Kanta-Hämeessä todettiin viisi uutta COVID-19-tartuntaa, joista yhden alkuperä ei ole täysin selvä. Kaksi tartunnoista liittyy keskussairaalan osastolta 6A Vanajaveden sairaalaan siirretyn potilaan tartuntaketjuun. Toinen tartunnoista on Forssan sairaalassa ja toinen Vanajaveden sairaalassa Hämeenlinnassa. Yksi uusista tartunnoista liittyy puolestaan Rengon kotihoidon ketjuun.

Keskussairaala olettaa, että koronatartunta on tullut osasto 6A:n potilaalle sairaalajakson aikana. Osastolla olleen potilaan lisäksi koronapositiivisen tuloksen on saanut yksi sairaalan henkilökuntaan kuuluva henkilö.

Osastolla 6A on noin 30 potilaspaikkaa, ja sinne otetaan sisään nyt vain koronapotilaita. Osastolla tehdyissä koronatesteissä ei ole ainakaan toistaiseksi löytynyt lisätartuntoja.

Perjantaihin mennessä on Kanta-Hämeessä on todettu yhteensä 276 COVID-19-tartuntaa. Sairaalahoidossa on Kanta-Hämeessä tällä hetkellä viisi potilasta, tehohoidossa ei yhtään.