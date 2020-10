Faktantarkistajat löysivät virheitä, valheita ja puolitotuuksia Bidenin ja Trumpin kohtaamisesta

Aikaisin perjantaiaamuna käydyssä Yhdysvaltain presidenttiehdokkaiden vaaliväittelyssä esitettiin jälleen runsaasti väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa.

Presidentti Donald Trumpin ja demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin keskustelu oli kuitenkin edellistä väittelyä säyseämpi, ja ehdokkaat ehtivät esitellä ajatuksiaan laajemmin.

Tähän juttuun on kerätty esimerkkejä uutistoimisto AP:n, (siirryt toiseen palveluun)uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) ja New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) läpikäymistä väitteistä.

Trump: Koronaepidemiassa käänne parempaan

– Olemme jo ohittaneet käännekohdan, se [virus] on menossa pois, Trump sanoi.

Ei pidä paikkaansa. Yhdysvalloissa koronatartuntojen määrä on lähtenyt uuteen kasvuun, ja sairaaloiden potilasmäärät ovat nousussa. Uusi käänne pahempaan näyttää tapahtuneen syyskuussa, ja Yhdysvalloissa on puhuttu kolmannesta korona-aallosta (siirryt toiseen palveluun).

Trump: Laskin leikkiä puhdistusaineista

Keskustelussa nousi myös esille presidentti Trumpin keväinen pohdiskelu siitä, voisiko puhdistusaineista olla hyötyä kehoon ruiskutettuna. Trump vastasi kuten aiemmin, että kyse oli vain leikinlaskusta.

Epäselvää, oliko kyseessä leikinlasku vai ei. Trump kyseli asiasta Valkoisen talon tilaisuudessa huhtikuussa omasta aloitteestaan, ja hän vaikutti olevan vakavissaan. Kun asiasta nousi kohu, hän tarkensi lausuntoaan ja kertoi, että kyse oli sarkasmista.

Trump: Koronarokote on valmis

Trump on useaan otteeseen kertonut, että koronarokote on tulossa pian ja tälläkin kertaa hän palasi teemaan.

– Meillä on rokote tulossa. Se on valmis.

Asiasta ei ole todisteita. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n mukaan kestää ainakin kuukausi ennen kuin virasto voi harkita poikkeuslupaa koronarokotteelle.

Pfizer, joka on yksi rokotetta kehittävistä yrityksistä, on luvannut tietoja laajamittaisesta testauksestaan pian. Se on myös ilmoittanut, että ei aio hakea poikkeushyväksyntää rokotteelleen ennen marraskuun loppua.

Toinen merkittävä rokotekehittäjä Moderna on sanonut voivansa hakea poikkeuslupaa mahdollisesti joulukuun alussa mutta vain sillä ehdolla, että tulokset laajamittaisista rokotetesteistä ovat myönteisiä. Tilannetta ei vielä tiedetä.

Trump: Biden nostaa kaikkien veroja

Trump on kampanjassaan hanakasti tarttunut demokraattien ja Bidenin verotussuunnitelmiin.

– Hän [Biden] haluaa nostaa kaikkien veroja, Trump varoitti.

Ei pidä paikkaansa. Biden on puhunut yritysverotuksen ja hyvätuloisten verotuksen kiristämisestä. Hyvätuloisten veronkiristykset koskisivat vuodessa yli 400 000 dollaria vuodessa ansaitsevia.

Biden: Obaman kaudella vankien määrä laski 38 000:lla

Ei pidä paikkaansa. Bidenin mukaan liittovaltion vankiloissa olevien vankien määrä laski 38 000 vangilla Obaman kahden presidenttikauden aikana. Biden liioittelee. Vankiluku todella kääntyi laskuun, mutta vankien määrä väheni vuosina 2008– 2016 huomattavasti vähemmän, eli vajaalla 10 000:lla.

Trump: Kukaan ei ole ollut minua tiukempi Venäjän suhteen

Muunneltua totuutta. Yhdysvallat on kyllä Trumpin presidenttikaudella määrännyt uusia pakotteita Venäjälle ja karkottanut venäläisdiplomaatteja. Yleinen arvio on, että ratkaisut ovat syntyneet neuvonantajien ja kongressin painostuksesta presidentin vastustellessa. Presidentti Trumpin ei myöskään tiedetä tuominneen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytystapausta.

Trump: Jouduin noitavainon kohteeksi Venäjä-tutkinnassa

– Tutkinnassa ei löytynyt mitään väärää eikä minkäänlaista yhteistyötä, Trump sanoi Rober Muellerin johtamasta Venäjä-tutkinnasta.

Ei pidä paikkaansa. Erikoissyyttäjä Robert Muellerin tukintaraportin mukaan kampanjaväellä oli useita kontakteja venäläistahojen kanssa, ja Trumpin kampanjan on raportoitu suhtautuneen myönteisesti Venäjän apuun vuoden 2016 vaalikampanjassa.

Mueller ei kuitenkaan löytänyt riittäviä perusteita sille, että presidentti asetettaisiin syytteeseen.

Samalla Muellerin raportissa todetaan, ettei presidentin syyllistymistä rikolliseen toimintaan voida sulkea pois. Trumpin kampanjassa mukana olleita on asetettu syytteeseen.

Biden: Trump kasvatti Kiinan-kaupan alijäämää

Väittelyssä nousi myös esille kauppasota Kiinan kanssa. Tässä yhteydessä Biden venytti totuutta maiden kauppataseen alijäämästä.

– Hän [Trump] on kasvattanut alijäämää Kiinan kaupassa – ei vähentänyt sitä.

Ei pidä paikkaansa. Kauppataseen alijäämä on vaihdellut. Vuosina 2018 ja 2019 alijäämä pieneni selvästi. Myös tänä vuonna kauppatase on alemmalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Trump: Kiina maksaa tuontitullit

Trump puolestaan väitti, että Kiina maksaa kiinalaistuotteille määrätyt lisätullit.

– Kiina maksaa. He maksavat miljardeja ja miljardeja dollareita, Trump sanoi.

Väite on harhaanjohtava. Yhdysvallat on kerännyt yli 60 miljardia dollaria Trumpin hallinnon määräminä tuontitulleina. Mutta ei voida väittää, että Kiina yksin maksaisi kiinalaistuotteille määrätyt tullit. Taloustieteilijöiden mukaan (siirryt toiseen palveluun)suurin osa tuontitulleista lankeaa käytännössä yhdysvaltalaisyritysten ja amerikkalaisten kuluttajien maksettavaksi.

Biden: En koskaan vastustanut vesisärötystä

Väittelyssä nousi myös esille kysymys kiistanalaisesta öljyn- ja kaasuntuotantomenetelmästä, vesisärötyksestä, jonka ympäristövaikutuksista on tunnettu vakavaa huolta.

Vesisärötyksellä on merkitystä paikallisesti myös työllisyyden kannalta muun muassa vaalien kannalta tärkeässä Pennsylvanian osavaltiossa. Trump antoi ymmärtää, että Biden on antanut ristiriitaisia viestejä ja pyörtänyt kielteisen kantansa taktisista syistä käydessään juuri Pennsylvaniassa.

– En ole koskaan sanonut vastustavani vesisärötystä, Biden vastasi.

Biden on korjaillut lausuntojaan. Demokraattien esivaalikampanjan aikana Biden sanoi, ettei aio sallia vesisärötyksen laajentamista ja yhdessä vastauksessaan hän asettui vastustamaan vesisärötystä. Myöhemmin hän tarkensi lausuntoaan ja sanoi, että uusien kaasun- öljynetsintähankkeiden kielto koskisi vain liittovaltion maita.

Biden ja "köyhät pojat"

Biden hajamielisenä. Kun Biden arvosteli presidentti Trumpia äärioikeistolaisen Proud Boys -ryhmän rohkaisemisesta, hän muisti ryhmän nimen väärin ja puhui Proud Boysin ("Ylpeät pojat") sijaan Poor Boysista ("Köyhät pojat").

Trump: Biden omistaa taloja joka paikassa

Ei pidä paikkaansa. Jätettyään varapresidentin tehtävät Biden on ansainnut huomattavia summia rahaa, mutta hän omistaa vain kaksi kiinteistöä Delawaren osavaltiossa, asuintalon ja loma-asunnon, joka maksoi 2,7 miljoonaa dollaria vuonna 2017.