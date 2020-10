Historian pahin kriisi runnoo matkailualaa, mutta toivoa on vielä: Helsinki suuntaa nyt katseensa Pohjois-Eurooppaan ja luottaa suomalaisen väljyyden tuovan turisteja

Jossain päin Suomea tahkottiin kesällä jopa kävijäennätyksiä kotimaan matkailijoiden avulla, mutta ei Helsingissä.

Koronan pelko piti matkailijat pois pääkaupungista, ja parhaimmillaankin sen hotellien käyttöaste on tänä vuonna ollut vain 30 prosentin luokkaa. Vuosi sitten sama luku oli yli 80 prosenttia.

Kotimaan matkailu ei tuonut toivottua apua, ja nyt Helsinki haluaa pitää tiukasti kiinni kansainvälisistä turisteista.

Pitkään aasialaisista matkailijoista hyötynyt kaupunki on alkanut nyt varovasti kääntämään katsetta kohti lähimarkkinoita eli Pohjoismaita, Baltiaa ja Pohjois-Eurooppaa.

– Lähimarkkinat tulevat korostumaan tulevaisuudessa itse viruksen takia, mutta myös siksi, että kestävä matkailu on koko ajan tärkeämmässä roolissa, arvioi erityissuunnittelija Jukka Punamäki Helsingin kaupungilta.

Suomenlinnan merilinnoitus on yksi Suomen suosituimmista käynti­kohteista ja viimeisimmän tutkimuksen mukaan 57 prosenttia kävijöistä on ollut ulkomaalaisia. Ismo Pekkarinen / AOP

Kestävän matkailun lisäksi jatkossa matkakohteen valintaan tulee vaikuttamaan myös turvallisuus. Nämä kaksi keskeistä tekijää näkyvät ensi vuonna Helsingin markkinoinnissa: maata pitkin puhtaan luonnon äärelle.

– Korona on saanut ihmiset välttelemään suuria kaupunkeja, ja Helsingin etuja ovat sen koko ja sijainti. Tämä on kohtalaisen kokoinen kaupunki, jossa on kuitenkin vähän ihmisiä ja tilaa olla. Lisäksi olemme aivan luonnon äärellä meren rannalla, sanoo toimitusjohtaja Laura Aalto Helsinki Marketingista.

Helsingillä mahdollisuus pärjätä, jos kilpailuun osataan valmistautua

Kun rajoituksia aletaan jossain vaiheessa purkaa, kilpailu matkailijoista tulee olemaan entistä kovempaa ja siihen on pystyttävä vastaamaan.

Yli tuhat matkailualan edustajaa ympäri Suomen kokoontuu tänään maanantaina keskustelemaan matkailun näkymistä Helsingin vuosittaiseen matkailuseminaariin. Se järjestetään tänä vuonna osittain virtuaalisesti.

Helsingissä uskotaan vahvasti, että kaupungilla ja Suomella on mahdollisuudet pärjätä – ja jopa menestyä – koronan jälkeen kovenevassa kilpailussa.

– Suomi on toimiva yhteiskunta, ja meihin luotetaan turvallisuusasiassa. Lisäksi meillä on aika hyvät digivalmiudet verrattuna moniin meidän kilpailijoihin. Me voimme voittaa kilpailussa, jos teemme asiat oikein, sanoo Punamäki.

Kaupunki on nyt kannustanut matkailuyrittäjiä panostamaan verkkokauppaan ja näkyvyyteen erilaisissa matkailun verkkopalveluissa, kuten esimerkiksi Tripadvisorissa.

Lisäksi on kehitetty yhteisiä toimintamalleja, jotta matkustaminen olisi turvallista varaushetkestä aina siihen saakka, kun turisti palaa kotiovelleen.

– Pyritään olemaan rohkeita markkinoinnissa ja lähdetään siitä, että kansainvälinen asiakas olisi tulevaisuudessakin se meidän juttu. Toivotaan, että Suomi pääsee mahdollisimman nopeasti avaamaan rajoja, sanoo Punamäki.

Helsingin Temppelinaukion kirkossa kirkossa vieraili parhaimpina aikoina jopa 10 000 turistia päivässä. AOP

Vapaa-ajan matkailu toipunee, mutta miten käy kongressitapahtumille

Matkailuala tarpoo tällä hetkellä historiansa pahimman kriisin keskellä, ja kaikki tulevaisuuden suunnitelmat ovat edelleen kiinni epidemian tilanteesta. Ala on kuitenkin ennenkin ponnahtanut nopeasti jaloilleen esimerkiksi aiemmista talouden taantumista, joten toivoa ei ole menetetty.

Helsingissä isoja odotuksia on esimerkiksi tältä vuodelta ensi vuoteen siirtyneen Helsinki Biennaalin suhteen. Kansainvälinen kuvataidetapahtuma on tällä tietoa määrä pitää Helsingin Vallisaaressa ensi kesänä.

– Tapahtumassa korostuvat juuri vastuullisuus, luonnonläheisyys ja merellinen Helsinki. Nämä tulevat näkymään myös tapahtuman markkinoinnissa, sanoo Laura Aalto Helsinki Marketingista.

Vapaa-ajan matkailun toivotaan palautuvan nopeastikin, kun olosuhteet sen sallivat.

Suuri kysymysmerkki Helsingin osalta tulee kuitenkin jatkossa olemaan työperäinen matkustaminen. Kongressimatkailu on tuonut kaupunkiin viime vuosina paljon tuloja, mutta etätyöskentelyn lisääntyessä työmatkailun määrän ennustaminen on hankalaa.

Vaikka katseet olisi jo käännetty tulevaisuuteen, moni yritys painii tällä hetkelllä olemassaolostaan. Pelkona on edelleen, että kriisin vaikutuksena suuri määrä matkailualan yrityksiä tulee menemään konkurssiin ennen alan toipumista.

Uskotko, että matkailuala elpyy entiselleen? Oletko itse matkaillut koronan aikana kotimaassa tai ulkomailla? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 27. lokakuuta kello 23:een saakka.

