Libyan sisällissotaan solmittiin jälleen tulitauko – lupaavia merkkejä sodan päättymisestä ilmassa

Libyan sisällissodan sotivat osapuolet ovat allekirjoittaneet tulitaukosopimuksen. Sopimus saatiin aikaan YK:n välityksellä.

Sisällissodan aikana on maahan julistettu useita tulitaukoja, mutta ne eivät ole pitäneet.

YK:n erityisedustaja Stephanie Williams on kuitenkin toiveikas sopimuksen suhteen. Hänen mukaansa kyseessä on "historiallinen saavutus", joka on "tärkeä käännekohta Libyan tiellä rauhaan ja vakauteen".

Libyassa ovat sotineet maan YK:n tukema hallitus ja kapinallispäällikkö Khalifa Haftarin ns. Libyan kansallinen armeija (LNA). Maan oloja sekoittavat lukuisat paikalliset asejoukot.

LNA valtasi viime kevääseen mennessä lähes koko maan pääkaupunkia Tripolia lukuunottamatta. Sittemmin hallitus on ulkomaisen sotilaallisen tuen avulla onnistunut työntämään LNA:n joukkoja satoja kilometrejä itään ja kaakkoon. Hallitusta on tukenut muun muassa Turkki.

Rauhan palaamisesta on nähtävissä joitakin merkkejä. Osapuolet ovat sopineet vankienvaihdosta ja kansalaisten vapaasta liikkumisesta sekä maitse että ilmateitse. Tänään perjantaina Benghaziin, maan itäosaan, laskeutui ensimmäinen kaupallinen lento yli vuoteen.

Osapuolet ovat myös sopineet rauhoittavansa Libyan tiedotusvälineita, ettei kirjoittelu olisi jatkossa liian kärkevää. Lisäksi osapuolet pyrkivät saamaan maan tärkeän öljyteollisuuden jälleen toimintaan.

Libya on ollut kaaoksessa sen jälkeen, kun diktaattori Muammar Gaddafi syöstiin vallasta ja surmattiin vuonna 2011.

Lähteet: Reuters, AP