Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja: "Suomessa on erittäin paljon huippukaivososaamista – ei kannata kenenkään olla huolissaan"

Hallitus uudistaa parhaillaan kaivostoiminnan lainsäädäntöä. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen vastaa Marja Sannikalle, mikä uudistuksessa on tärkeää.

Kuinka harmissasi olet tapauksista, joissa kaivokset ovat pilanneet ympäristöä?

– Niitä tapauksia valitettavasti on.

– Näihin asioihin kiinnitetään varmasti huomiota. Tietysti halutaan ehdottomasti varmistaa myös se, että Suomessa kaivokset menestyvät ja metalleja jalostetaan. Se on tärkeää.

Mitkä ovat kaivoslain uudistamisen tärkeimpiä toimia ympäristöhaittojen vähentämiseksi?

– Totta kai tämä prosessin haltuun ottaminen – luvittaminen ja tutkimuksen lisääminen, jotta saadaan kaikki luvat ajan tasalle. Meillä on erilaisia viranomaisia, joita pyörii lupaprosesseissa mukana, niin saatetaan heidät yhteen. Aivan kuten Äänekoskelle tehtiin sellutehdasta. Siellä kaikki toimivat yhdessä. Se meni nopeasti läpi. Saatiin nopeasti aikaan hyvä tulos, ja siinä myös luonto voittaa.

– On hyvä asia, että saadaan toimijat yhteen ja lainsäädäntö selkeäksi sekä nämä vakuusasiat ja vakuutusasiat kuntoon. Suomessa on erittäin paljon huippukaivososaamista. Meillä tilanne on hyvä. Ei kannata kenenkään olla huolissaan.

Pitäisikö ympäristölupia jollakin tavalla kiristää?

– Totta kai niitä pitää katsoa. Ei pilata luontoa, mutta ei pidä turhaa byrokratiaakaan luoda.

– Kaivosasioissa pitää muistaa nähdä pidemmälle. Kaivoshan jonain päivänä loppuu, ja silloin on myös jälkityö – että sekin tehdään. Sitä varten pitää olla rahastoja ja yhteisvastuullinen vakuutus, jos sattuu äkillinen ja yllättävä onnettomuus.

Hallitusohjelma, talousvaliokunta ja monet asiantuntijat puoltavat vakuuksien korottamista. Haluaisitko sinä korottaa vakuuksia?

– Niiden pitää olla ajan tasalla. Sitten pitää muistaa, ettei vakuuksissa saa olla sitäkään tilannetta, että joku ajattelee, että "meidän kaivoksen vakuus olkoon pienempi, kyllä kaverit maksavat". Ei mitään sellaista yhteisvastuuta. Jokaisella pitää olla vastuu omasta toimipisteestään.

Kuinka paljon vakuuksia pitäisi korottaa?

– 330 miljoonaa euroa on vakuusrahastossa rahaa kaivosten jälkitöiden varalle, ja se nousee 150 miljoonalla eurolla lähiaikoina. Se alkaa olla kohtalaisen hyvällä tasolla. Sitä kun parannetaan vielä pikkuisen, päästään aika pitkälle jo.

Keskusta on kertonut kannattavansa kaivosveroa. Miksi sitä kuitenkin vasta selvitetään eikä jo säädetä?

– Pitää muistaa, että valtio saa 25 prosenttia veroa joka ainoasta kaivoksesta jo tänä vuonna. Kaikesta liikevaihdosta tulee veroa automaattisesti.

Tätä veroa maksavat muutkin yritykset. Entä kaivosvero?

– Kaivosveroasia pitää selvittää. Keskusta on esittänyt, että kaivosvero maksetaan siihen kuntaan, missä kaivos sijaitsee, koska haitathan ovat siellä – ei täällä vaan siellä kaivoksen kotikunnassa.

Moni kansalainen vastustaa kaivoshankkeita luontoa ja lähiympäristön puhtautta puolustaakseen. Mitä sanot heille?

– Tasapainon löytäminen on täysin mahdollista. En epäile sitä hetkeäkään. Jos yksi kaivos on toiminut huonosti, on valtava määrä kaivoksia, jotka ovat toimineet esimerkillisesti.

Pitäisikö kuntalaisten kuitenkin saada päättää kaivoksen perustamisesta omaan kuntaansa?

– Tiettyyn rajaan asti kyllä pitää päättää. En uskalla sanoa nyt tarkkaan, koska lakiesitys on tulossa hallitusohjelman mukaan. Pitää muistaa, että kaavoituksella asiat hoidetaan tänäkin päivänä.

Pitäisikö malminetsintä luonnonsuojelualueilla kieltää?

– Ei minusta kategorisesti. Meillä on Suomessa jo tällainen menettely kuin ekologinen kompensaatio. Jos jollakin luonnonsuojelualueella löytyy rikas esiintymä, meidän pitää pystyä tässä maassa keskustelemaan siitä, voidaanko se kompensoida jotenkin toisin.

Eli luonnonsuojelualueelle pitää voida perustaa kaivos?

– Ei ihan joka paikkaan. Pitää siinäkin järki olla. Ei tietenkään jonnekin luonnonpuistoon lähdetä. Sanotaan, että se pitää tapaus kerrallaan harkita. Jos sieltä löytyy kansakunnan kannalta vaikka erittäin arvokas malmiesiintymä, kyllähän se kannattaa hyödyntää tämän kansakunnan hyväksi. Suojellaan sitä luontoa, annetaan kompensaatio jostain muualta.

Moni valtio omistaa alueensa rikkaudet. Pitäisikö näin olla Suomessakin?

– Minusta tämä nykyinen Suomen järjestelmä on hyvä.

– Valtaaja saa oikeuden käyttöön mutta sitoutuu samalla myös erilaisiin lupiin. Valtaaja sitoutuu maksamaan tietysti verot ja yhteiskunnan muut maksut sekä työllistämään ihmisiä.

Hannu Hoskosen haastattelu nauhoitettiin torstaina 22. lokakuuta ennen kuin elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ilmoitti, että kaivoslain uudistaminen siirtyy vuodella eteenpäin.

Katso Hoskosen koko haastattelu ja Marja Sannikan kaivosaiheinen jakso alta. Hoskosen lisäksi vieraina ovat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Anni Huhtala ja Geologian tutkimuskeskuksen tieteellisen tutkimuksen johtaja Saku Vuori. Jakson voi katsoa myös Yle TV1:llä perjantaina 23.10. klo 20.

