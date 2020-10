Tammerkosken uudet valot syttyvät – ranta on nyt valaistu yli kilometrin matkalta

Valaistus on kunnianosoitus Tampereen keskustan läpäisevälle Tammerkosken kansallismaisemalle.

Tampereen teollisuushistoria kiteytyy pitkälti kaupungin halki virtaavaan Tammerkoskeen. Viime vuosina kosken rantoja on avattu yhä enemmän tamperelaisten käyttöön. Valaistus lisää turvallisuuden tunnetta ja viihtyisyyttä.

– Pimeä vuodenaika on mahdollisuus korostaa valaistuksen keinoin paikallisia aarteita ja yksityiskohtia, sanoo Markus Joonas Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmasta.

Tammerkosken valaistus syttyy perjantai-iltana, samaan aikaan kuin keskustan katuvalot. Valot loistavat koko pimeän ajan. Nämä kuvat on otettu valaistuksen ennakkotesteistä.

Valaistuksen värimaailma on maltillinen. Marko Kallio / Skyfox

Valot on uusittu yli kilometrin matkalta Näsijärveltä Pyhäjärvelle. Viimeisenä valmistui Tammerkosken pohjoinen puoli Satakunnan sillalta Neulapadolle saakka.

Valoilla korostetaan kosken muurien lisäksi julkisivuja sekä voimalaitosten sisätiloja. Myös esimerkiksi Kotkankallion muistomerkki on huomioitu.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Noora Kumpulainen kertoo, että värimaailma on maltillinen.

– Valkoista valoa on käytetty aika paljon muun muassa muureissa. Kosken yläjuoksulle uomaan on tuotu sinistä valaisua. Kansallismaisema on haluttu pitää rauhallisena kokonaisuutena.

Valaistuksen uusiminen kesti viisi vuotta. Marko Kallio / Skyfox

Tammerkosken rantoja on valaistu jo 1980-luvulta lähtien. Kokonaisvaltainen valaistuksen uudistaminen käynnistyi vuonna 2015, ja sitä on tehty vaiheittain.

Valaistuksen ovat toteuttaneet paikalliset alan yritykset. Tampereen kaupunki aikoo osallistua Tammerkosken valaisulla kansainvälisiin valaistusalan kilpailuihin.