“Turvallisuus on vaarantunut”, sanoo vankilahenkilökunnan pääluottamusmies Antti Santamäki – allekirjoittaa huolen jengien johtamasta vankiyhteisöstä

Pääluottamusmies on nostanut Risen sisällä sekä julkisuudessa aktiivisesti esiin vartijoiden kokemia pahoinpitelytilanteita.

Vankilavirkailijain liiton pääluottamusmies Antti Santamäki kertoo allekirjoittavansa täysin Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) sisäisellä viestintäkanavalla esiin nostetun huolen, että vankiloihin on syntynyt kaksi johto-organisaatiota: viranomaisten johtamat hallinnolliset prosessit ja rikollisjärjestöjen johtama vankiyhteisö.

– Se on ihan fakta, Santamäki sanoo.

Yle julkaisi torstaina Rikosseuraamuslaitoksen sisäisessä viestintäkanavassa käytyjä keskusteluja, joista käy ilmi henkilökunnan syvä huoli tilanteen kärjistymisestä.

Pääluottamusmiehen mukaan ongelma on vakava.

– Kaikki tilastot näyttävät tällä hetkellä, että vankien välinen väkivalta, henkilökuntaan kohdistuvat uhat ja väkivallanteot sekä huumausainekauppa ovat nousussa, hän sanoo.

– Ja ne vain jatkuvat. Keskushallinnossa on paljon puhetta, että asioihin puututaan. Nyt joitain toimenpiteitä on tehty, mikä on hyvä, mutta työryhmien perustamiset ja tutkimukset vievät kauan aikaa. Kentälle tarvitaan nyt nopeita ratkaisuja.

Huoli työturvallisuudesta

Keskustelupalstalla julkaistut viestit kertovat myös henkilökunnan pettymyksestä meneillään olevaan Rise 2.0 -organisaatiouudistukseen.

Myös Santamäen mukaan uudistuksen valmistelussa unohdettiin turvallisuusajattelu lähes täysin, eikä mukana ollut läheskään tarpeeksi siihen perehtynyttä henkilökuntaa. Santamäelle on luvattu, että seuraavassa vaiheessa tätä aiotaan parantaa.

– Huoli on kuultu. Katsotaan, mitä todella tapahtuu, hän pohtii.

Risen pääjohtaja Arto Kujala totesi Ylen haastattelussa, ettei organisaatiouudistukseen liittyvän kritiikin taustalla ole hänen mielestään huoli puhtaasti vankilaturvallisuudesta. Kujalan mielestä ihmiset ovat huolissaan omasta työtehtävästään ja sen arvostuksesta.

Santamäki ei täysin niele väitettä.

Pääluottamusmies Antti Santamäen mukaan turvallisuustilanteen korjaamiseen tarvitaan nopeita toimenpiteitä.

– Ai, että ihmisillä olisi huoli vain omasta tulevaisuudestaan? Minä uskon, että jokainen on myös huolissaan työturvallisuudestaan. On totta, että organisaatiouudistuksen pelätään taas vähentävän kenttäväkeä ja lisäävän johtotehtäviä, Santamäki sanoo.

Tällä hetkellä Risen toiminta sotii hänen mukaansa sen itse asettamia arvoja vastaan. Vankien ja henkilökunnan pitäisi kokea olonsa turvalliseksi, mutta tällä hetkellä näin ei tapahdu.

– Turvallisuus on vaarantunut.

“Siitä ei paljon puhuta”

Risen pääjohtajan Arto Kujalan esiin nostama ajatus siitä, että turvallisuuden pitää näkyä kaikessa toiminnassa, on pääluottamusmiehen mielestä hyvä lähtökohta. Vallitseva tilanne vaatii kuitenkin tiukempia toimia. Santamäen mukaan vankilaturvallisuutta varten tulisi perustaa erillinen työryhmä.

– Tarvitaan ihmisiä, joilla on aikaa paneutua vankilaturvallisuuteen, hän sanoo.

Laitoksissa työskentelevien turvallisuusvartijoiden työaikaa kuluu Santamäen mukaan tällä hetkellä runsaasti kaikkeen muuhun kuin ydintehtävään.

– Laitoksista, joissa tehtävään on annettu paneutua kunnolla, on myös tullut hyviä tuloksia. Siitä ei paljon puhuta. Vankilatiedustelun kautta on saatu ehkäistyä paljon vakavia tilanteita, hän toteaa.

Ruotsissa vankilatiedustelun analyysistä vastaa 72 virkamiestä, Suomessa ei yksikään.

Santamäen mukaan Risen keskushallinnossa työskentelee myös väkeä, jotka ajattelevat henkilöstön parasta turvallisuuskysymyksissä.

– He ovat vieneet useita muistioita esimerkiksi johtoryhmän käsittelyyn. Siellä on ollut hyviä ajatuksia, joille ei ole tehty mitään. Vartijoiden pahoinpitelyjä on ollut, mutta mitään ei tapahdu. Puhetta riittää, teot puuttuvat.

Uhka kasvaa yksin työskennellessä

Mitkä olisivat pääluottamusmiehen ratkaisut vankiloiden tilanteen parantamiseen?

Santamäen mukaan vankiloiden ongelmia tulisi ratkoa paneutumalla työvoimapulaan. Laitokset pyörivät vajaalla miehityksellä ja vartijat tekevät runsaasti ylitöitä. Väkivallan uhka on pahimmillaan, kun vartijat ja muut työntekijät työskentelevät yksin osastoilla vankien keskellä.

– Kun henkilökuntaa ei ole tarpeeksi, myös vankien toimintaa tulee karsia.

Santamäki on todennut toistuvasti, että väkivaltaan taipuvaiset ja jengirikolliset tulisi siirtää omille osastoilleen. Hänen mukaansa poistumisrajoituksia ja perhetapaamisten perusteita olisi syytä tarkastella uudelleen.

– Keväällä koronarajoitukset tiukensivat näitä ja vaikutuksen huomasi heti. Huumeita ei tullut läheskään niin paljon vankiloihin ja tilanne rauhoittui. Myös vankien väliseen väkivaltaan pitää puuttua. Se tuo isoja työturvallisuusriskejä.

