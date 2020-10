Kolme kateissa venäläisaluksella tapahtuneessa räjähdyksessä Asovanmerellä

/All Over Press

General Hazi Aslanov -laivan reitti kulki Kertšinsalmen läpi. /All Over Press

Venäläisellä öljysäiliöaluksella on tapahtunut räjähdys Asovanmerellä, kertoo Venäjän merenkulkuviranomainen. Kolmestatoista venäläismiehistön jäsenestä kymmenen on pelastettu, mutta kolme on kateissa.

Heidän uskotaan pudonneen veteen räjähdyksen takia.

General Hazi Aslanov -laiva oli matkalla Kertšinsalmen läpi.

Aluksen kerrottiin olleen ilman lastia. Viranomaisten mukaan aluksen räjähdys johtui edellisen öljylastin höyryistä.

Alus on kallistunut ja sitä yritettiin lauantaina vakauttaa.

Tassin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kadonneiden etsintöjä helpottaa se, että aluksen lähettyvillä on ollut useita muita aluksia. Myös sää on alueella suotuisa etsinnöille.

Alukselta ei Tassin lähteen mukaan ole vuotoa mereen, kertoo Meduza (siirryt toiseen palveluun)-sivusto.

Lähteet: Reuters, AP, Tass