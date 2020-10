YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan tammikuussa – Suomi ei ole mukana, eikä ydinasevaltiot

Ydinasevaltiot eivät ole mukana YK:n ydinaseet kieltävässä sopimuksessa. Kuvassa YK:n päämaja New Yorkissa.

YK:n ydinaseet kieltävä sopimus tulee voimaan tammikuussa 2021. Sopimuksen on nyt ratifioinut 50 maata, kun Honduras ilmoitti ratifioinnista myöhään lauantaina. Sopimus on mahdollista saada voimaan 90 päivää sen jälkeen, kun 50. valtio on sen ratifioinut.

Ydinasekieltosopimus kieltää muun muassa ydinaseiden käyttämisen, hallussapidon, valmistuksen ja testaamisen. YK:n yleiskokous hyväksyi sopimuksen heinäkuussa 2017, tuolloin 122 maan voimin.

– Tämä on merkittävä askel työssä ydinaseiden uhan vähentämiseksi, sanoo Suomen ydinaseiden vastaisen ICAN Finland -verkoston koordinaattori Kati Juva Suomen rauhanliiton tiedotteessa.

Kansainvälinen ydinaseiden hävittämiseen tähtävä ICAN sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2017 ydinaseidenvastaisesta työstään.

Myös Punainen risti otti ilolla vastaan uutisen Hondurasin ratifioinnista.

– Tämä päivä on voitto ihmisyydelle ja lupaus paremmasta huomisesta, kansainvälisen Punaisen ristin pääjohtaja Peter Maurer sanoi järjestön tiedotteessa.

Suomi ei ole mukana sopimuksessa eikä osallistunut sopimuksen sisällön neuvotteluihin. Suomi päätti olla liittymättä sopimukseen turvallisuuspoliittisen harkinnan pohjalta.

Myöskään yksikään ydinaseita omaava valtio ei ole mukana sopimuksessa. Näitä ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Ranska ja Britannia.

Uutistoimisto AFP:n mukaan ydinaseita vastaan kampanjoivat tahot kuitenkin toivovat, että ydinaseiden vastaisen sopimuksen voimaantulolla olisi samanlaiset vaikutukset kuin esimerkiksi Ottawan miinakieltosopimuksella.

Ajatuksena on, että aseiden stigmatisointi auttaisi muuttamaan myös sellaisten maiden käytöstä, jotka eivät ole mukana sopimuksessa.