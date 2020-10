Suurpadon rakentanut Etiopia syyttää Yhdysvaltoja "sodan lietsomisesta" – 4 kysymystä ja vastausta vesiriidasta, joka kiristää välejä Niilillä

Niilillä jo vuosia kytenyt vesikiista on ottanut uusia kierroksia tänä viikonloppuna. Jättipadon joen yläjuoksulle rakentanut Etiopia syyttää Yhdysvaltoja "sodan lietsomisesta" Etiopian ja Egyptin välille.

Taustalla on presidentti Donald Trumpin perjantainen lausunto, jossa Egyptin kanssa hyvissä väleissä oleva Trump vaati maita ratkaisemaan riidat. Neuvotteluja vedenkäytön yksityiskohdista on käyty jo pitkään ilman tulosta.

Pyyntöään Trump mausti toteamalla, että tilanne on vaarallinen ja Egypti voi päätyä "räjäyttämään padon".

– He (egyptiläiset) päätyvät räjäyttämään padon. Sanon sen ja sanon sen kovaan ääneen ja selkeästi - he räjäyttävät sen padon. Ja heidän pitää tehdä jotain, Trump sanoi toimittajille uutistoimistojen mukaan.

Trump jakoi näkemyksensä samassa yhteydessä, jossa hän kertoi Sudanin ja Israelin normalisoineen välinsä.

Etiopiassa Trumpin lausunnot on otettu vastaan tyrmistyneinä ja niihin on vastattu kovin sanankääntein.

Miksi patokysymys on kaikille niin tärkeä ja miksi sitä koskevat neuvottelut ovat jumissa? Lue neljä kysymystä ja vastausta hankkeesta, joka on kiristänyt tunnelmaa koillisessa Afrikassa.

1. Miksi pato kuumentaa tunteita?

Niilin yläjuoksulla Afrikan sarvessa sijaitsevan Etiopian pato on kiristänyt maiden välejä aina siitä lähtien, kun sen rakentaminen alkoi vuonna 2011.

Etiopian puolelta virtaava Sininen Niili yhtyy Valkoiseen Niiliin Sudanissa. Siellä joet yhdistyvät Niiliksi, jonka virtauksesta noin 85 prosenttia on peräisin Etiopiasta.

Harri Vähäkangas / Yle

Etiopialle GERD-nimellä (Grand Ethiopian Renaissance Dam) tunnettu patohanke on tärkeä, sillä maa tähtää sen avulla suureksi energian viejäksi. Pato on Afrikan isoin.

Padosta on tullut kansallisylpeys, jonka uskotaan tuovan köyhään Etiopiaan varallisuutta ja työpaikkoja.

Padon tuottamalla energialla saataisiin sähköt 65 miljoonalle etiopialaiselle, (siirryt toiseen palveluun) joilla ei ole säännölliseesti käytössään sähköä. Viranomaisten toiveena on, että pato tuottaa energiaa täydellä teholla vuoteen 2023 mennessä.

Suuren etiopialaisen renessanssin padon rakennustyöt alkoivat vuonna 2011, kun Egypti oli sekasortoisessa tilassa arabikevään kansannousujen jäljiltä. Etiopia oli haaveillut padosta jo pitkään. Arkistokuva marraskuulta 2017. Gioia Forster / AOP

Alajuoksulla oleva Egypti puolestaan pelkää, ettei se padon valmistumisen jälkeen saa Niilistä elintärkeää vettä esimerkiksi maanviljelyksen tarpeisiin. Varmaa tietoa ei ole myöskään siitä, miten Etiopian hanke vaikuttaa Egyptin Assuanin patoon.

Noin 90 prosenttia Egyptin puhtaan veden varannoista on peräisin Niilistä. Pelkona on, että pato vaikuttaa tuhoisasti maan talouteen.

2. Miksi neuvottelut ovat jumissa?

Jo pitkään jatkuneissa neuvotteluissa on ollut mukana Egypti, Sudan ja Etiopia.

Maat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen vesisopimuksessa, vaikka Etiopia Egyptin kauhuksi juhli jo elokuussa padon ensimmäisen vaiheen täyttymistä. Kokonaisuudessaan tekoaltaan täyttymisen arvellaan kestävän 5-15 vuotta.

Etiopian suurpadon rakennustyöt ovat jatkuneet miltei 10 vuotta. Kuva marraskuulta 2017. Gioia Forster / AOP

Neuvottelijoiden mukaan sopimuksessa hiertää erityisesti se, miten paljon Etiopia jatkossa päästää vettä joen alajuoksulle, jos edessä on esimerkiksi useamman vuoden kuiva kausi. Yhteisymmärykseen ei ole päästy myöskään siitä, miten nopeasti Etiopia saa täyttää patoaan ja miten kiistat vedestä ratkaistaan jatkossa.

Neuvotteluissa on käyty jo useampi kierros, ja niitä on yrittänyt kätilöidä myös Yhdysvallat. (siirryt toiseen palveluun)Etiopian mielestä Yhdysvallat on mielistellyt ehdotuksissaan Egyptiä ja sen itsevaltaista presidenttiä Abdel Fattah al-Sisiä.

Kun Etiopia ei suostunut sovun ehtoihin ja alkoi täyttää padon takana olevaa tekojärveä, Trump pani Etiopian avustushanat kiinni. Mediatietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) avustuksia on nyt jäädytettynä jopa 223 miljoonan euron edestä.

95 prosenttia Egyptin asukkaista elää Niilin jokilaaksossa ja suistossa. Ilmakuva helmikuulta 2020. Khaled Elfiqi / EPA

Viimeaikoina keskusteluja padosta on käyty Afrikan unionin johdolla. Etiopian pääministeri Abiy Ahmedin mukaan neuvotteluissa on ollut "merkittävää edistystä".

Viikonlopun aikana kiristynyt tilanne on huomioitu myös Euroopassa. Europpan unionin ulkoasioiden korkea edustaja Joseph Borrell on kannustanut maita sopimukseen. Borrel totesi, että nyt on aika toimia eikä ruokkia kireitä suhteita.

3. Miten maat kommentoivat Trumpin puheita?

Etiopian ulkoministeri Gedu Andargachew kutsui lauantaina vieraakseen Yhdysvaltain suurlähettilään Mike Raynorin ja pyysi häneltä selvennystä presidentti Trumpin kommentteihin padon räjäyttämisestä.

Patokiista tuntuu kiristävän myös Yhdysvaltojen ja Etiopian välejä. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tapasi Etiopian pääministerin Abiy Ahmedin Addis Abebassa helmikuussa. EPA

Gedun ministeriö totesi lausunnossaan, ettei Trumpin tapa lietsoa sotaa Etiopian ja Egyptin välille heijastele pitkäkestoista ja startegista kumppanuutta Yhdysvaltain ja Etiopian välillä.

Maan entinen pääministeri Hailemariam Desalegn kommentoi Trumpin lausuntoja Twitterissä.

– Olen pahoillani, mutta sillä miehellä ei ole harmainta aavistusta siitä, mistä hän puhuu. Etiopiaa ja etiopialaisia ei tulla koskaan uhkaamaan yhtä vastuuttomalla lausunnolla, Hailemariam Desalegnin kerrotaan kirjoittaneen.

Uutistoimistojen mukaan Egypti ei ole kommentoinut suoraan Trumpin puheita "padon räjäyttämisestä", mutta hallitusta tukevan median kerrotaan uutisoineen niistä näyttävästi.

4. Entä jos konflikti kärjistyy?

Egypti on sanonut toistuvasti, että se haluaa ratkaista kiistan diplomaattisin keinoin. Toisaalta maa on myös sanonut, että se puolustaa kansansa etua "kaikilla mahdollisilla tavoilla".

Pato on etiopialaisille suuri ylpeyden aihe. Hankkeen toivotaan vähentävän köyhyyttä ja tuovan sähköt miljoonille. Arkistokuva marraskuulta 2017. Gioia Forster / AOP

Etiopian pääministeri Abiy on todennut maansa olevan sitoutunut neuvotteluihin. Hän on kuitenkin painottanut, ettei Etiopia hyväksy minkäänlaisia hyökkäyksiä sitä kohtaan. Uutistoimisto AP:n mukaan Etiopia on kuitenkin käyttänyt yhä kovempia sananvalintoja amharankielisessä lausunnossaan.

– On kaksi tosiasiaa, jotka maailma on todistanut. Ensimmäinen on, ettei kukaan ole elänyt rauhassa ärsytettyään Etiopiaa. Toinen on, että jos etiopialaiset pysyvät yksimielisinä jostain asiasta, menestys on väistämätön, lausunnossa sanaillaan.

Jos sanasota äityy aseelliseksi yhteenotoksi, lopputulos on katastrofaalinen, arvioi vesiasiantuntija Abebe Yirga uutistoimisto AP:lle. Yirga on perehtynyt veteen liittyviin konflikteihin.

Yirgan mukaan padossa on jo yli 4,9 miljardia kuutiota vettä. Jos sen kokoinen vesimassa pääsee liikkeelle hallitsemattomasti, vaikutukset ulottuvat tuhansiin ihmisiin.

Sudanin Khartumissa tulvi syyskuussa pahasti. Yleensä tulva on viljelijöiden apuna, mutta tänä vuonna se aiheutti isoja tuhoja. Mohammed Abu Obaid / EPA

Lähteet: Reuters, AP, AFP