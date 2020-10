Uusimmat tiedot Vastaamon tietomurrosta: tietomurtoja todennäköisesti kaksi, katso Ylen erikoislähetys kello 17.10

Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Tietoihin on murtauduttu todennäköisesti kaksi kertaa.

Tuntematon kiristäjä on julkaissut verkossa ainakin 300 Vastaamon asiakkaan arkaluontoisia tietoja ja vaatinut Vastaamolta 450 000 euron arvosta verkkovaluuttaa.

Myös kymmenille yksittäisille asiakkaille on lähetetty kiristysviestejä sähköpostitse. Viesteissä vaaditaan satojen eurojen arvosta bitcoineja lunnasmaksuna.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan hallituksen avainministerit kutsutaan pikaisesti koolle asian selvittämiseksi ja jatkotoimien suunnittelemiseksi.

(vihr.) mukaan hallituksen avainministerit kutsutaan pikaisesti koolle asian selvittämiseksi ja jatkotoimien suunnittelemiseksi. Seuraa Ylen erikoislähetystä poikkeuksellisesta tietomurtotapauksesta 25.10. kello 17.10–18.00 Areenassa, Radio Suomessa ja TV1:llä.

Yle kokoaa tähän juttuun uusimmat tiedot Vastaamon tietomurrosta sunnuntaina.

Mitä tietomurrosta tähän mennessä tiedetään?

Ympäri Suomea toimiva Psykoterapiakeskus Vastaamo tiedotti keskiviikkona joutuneensa tietomurron ja kiristyksen kohteeksi.

Tuntematon kiristäjä on varastanut Vastaamon asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja ja potilaskertomuksia ja julkaissut ainakin 300 ihmisen tietoja internetin salatussa tor-verkossa. Kiristäjä on vaatinut Vastaamolta 450 000 euron arvosta verkkovaluutta bitcoineja ja uhannut julkaista lisää tietoja, jos hänen vaatimuksiinsa ei suostuta.

Lauantaina myös ainakin kymmenet yksittäiset asiakkaat saivat sähköposteihinsa kiristysviestejä, joissa vaaditaan 200–500 euron arvosta bitcoineja. Kiristäjä uhkasi julkaista henkilötietojen lisäksi potilaskertomukset litterointeineen, jos vaatimuksiin ei suostuta. Tiedossa ei ole, onko kiristysviestien lähettäjä sama kuin alkuperäinen tietojen anastaja.

Rikoskokonaisuus on keskusrikospoliisin ja useiden muiden tahojen tutkinnassa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen keskusrikopoliisista painottaa, että kiristysviestien vaatimuksiin ei pidä suostua missään tilanteessa.

Keiden tietoja on varastettu?

Kiristäjä on julkaissut internetin tor-verkossa ainakin 300 asiakkaan henkilökohtaisia tietoja. Todellinen määrä voi olla tätäkin suurempi. Kiristäjä on antanut ymmärtää, että hänen hallussaan on 40 000 ihmisen tietoja.

Vastaamon tietomurrosta ja kiristyksen yhteydessä tapahtuneesta tietovuodosta on tehty lauantaihin mennessä reilut 200 rikosilmoitusta.

Vastaamo on kertonut tiedottavansa erikseen kaikkia asiakkaitaan, joiden tietoja on varastettu.

Yritys on tuottanut psykoterapiapalveluita ostopalveluna usean sairaanhoitopiirin alueella. Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat kertoneet, että niiden sairaaloiden psykoterapia-asiakkaiden tietoja on saattanut olla osana tietomurtoa.

Vastaamon tämänhetkisten tietojen mukaan varastetut tiedot ovat ajalta ennen marraskuun loppuaa 2018. Tietomurtoja on todennäköisesti tapahtunut kaksi, ensimmäinen marraskuussa 2018 ja toinen marraskuun lopun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana.

Vastaamon tiedossa ei ole, että toisessa murrossa tietokantaa olisi varastettu. On kuitenkin mahdollista, että yksittäisiä tietoja on tarkasteltu ja kopioitu myös toisen murron yhteydessä.

Mistä tukea tilanteeseen?

Täältä keskusteluapua: Mieli ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin: 09 2525 0111 (vuorokauden ympäri) Kirkon palveleva puhelin: 0400 22 11 90 (joka päivä kello 18–24) Rikosuhripäivystys: 116 006 (arkisin kello 9–20) Vastaamon oma kriisipuhelin: 044 4141 99 (sunnuntaina kello 10–21)

Toimi näin, jos epäilet joutuneesi tietovuodon uhriksi

Jos epäilet, että henkilötietosi on varastettu tai olet saanut kiristysviestejä, toimi näin:

Tee rikosilmoitus asuinpaikkakuntasi poliisille. Voit tehdä rikosilmoituksen sähköisesti täällä.Jos olet saanut kiristysviestejä, älä maksa pyydettyjä rahoja. Kirjaa rikosilmoitukseen tarkasti kaikki tiedot lähettäjästä viestin vastaanottamisen ajankohtaan. Tallenna ja säilytä saamasi sähköpostit, viestit ja muut mahdolliset todisteet, poliisi ohjeistaa.

Tee oma luottokielto, joka vähentää henkilötietojen väärinkäytön riskiä. Kyberturvallisuuskeskus suosittelee luottokiellon tekemistä sekä Suomen Asiakastiedon että Bisnode Finlandin palveluissa, jotta se olisi kattava. Oman luottokiellon tekeminen on maksullista.

Tee rekisteröintikielto Patentti- ja rekisterihallitukselle, jotta sinua ei merkitä kaupparekisteriin ilman erillistä suostumusta. Varmista myös, että mahdollisia voimassa olevia tietoja ei saa muuttaa ilman erillistä yhteydenottoa.

Pyydä osoitteenmuutoskielto tai muuttosuojaus Postin asiakaspalvelussa. Tarkemmat ohjeet löydät Postin verkkosivuilta kohdasta "Muuttosuojaus ja lomake-esto".

Jos henkilöllisyystodistuksesi kuva tai tiedot on luovutettu rikolliselle, tee asiakirjan katoamisilmoitus ja tilaa uusi henkilöllisyystodistus. Jos rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut luottokorttitietosi käsiinsä, ota välittömästi yhteys pankkiisi. Harkitse osoitetietojesi suojausta.

Tietojen luovuttamisen voi kieltää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Tarkasta tietosi! -verkkopalvelussa, puhelimitse tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Mikäli henkilö- ja osoitetietosi vaativat erityistä varjelua, harkitse turvakiellon hakemista DVV:ltä. Kyberturvallisuuskeskus suosittelee harkitsemaan tarkkaan turvakiellon hakemista. Turvakiellon hakemiselle pitää aina olla perusteltu syy ja sitä pitää anoa erikseen.

Lue myös:

Sisäministeri Ohisalo: Avainministerit pikaisesti koolle pohtimaan Vastaamon tietovuotovyyhtiä – "Kyseessä on erittäin vakava tietomurto"

Analyysi: Vastaamon tietomurto on kuin lento-onnettomuus – hirveä tilanne, josta kaikki voivat oppia jotain

"Onneksi tyttärelläni on vihainen äiti, jolla on energiaa selvittää tätä asiaa" – nyt puhuvat Vastaamon tietovuodon uhri ja omainen