Pelastaako tämä edes osittain Suomen matkailun? EU:n vähintään 2,3 miljardin euron elvytysrahasta siivu aiotaan laittaa alan tukemiseen

Koronavirus runtelee lujasti koko maailman taloutta. Tilanne on vaikea myös Suomessa, ja erityisesti matkailu- ja ravintola-ala ovat koronaan liittyvien rajoitustoimien takia erittäin suurissa vaikeuksissa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaanvauhtia matkailuelinkeinoon haetaan nyt muun muassa EU:n elvytysrahoista. Suomi on Euroopan komission ehdotuksen mukaan saamassa vähintään 2,3 miljardia euroa koronakolhujen paikkaamiseen, ja summasta osuus menisi matkailuun. Vanhanen ei tässä vaiheessa kerro kuinka suuresta elvytysrahasta on kyse, mutta sanoo, että se olisi alalle merkittävä.

EU-maat hyväksyivät heinäkuussa jättimäisen elvytyspaketin: Eurooppa ottaa yhdessä 750 miljardin lainan markkinoilta, jakaa sen avustuksina ja lainoina jäsenmaille ja vastaa yhdessä, että velka maksetaan takaisin.

Maan hallitus odottaa parhaillaan matkailualalta järkeviä esityksiä.

– Taustalla on se, että tämä vauhdittaisi koko Suomen taloutta ja työllisyyttä, Vanhanen toteaa.

Matkailusta on tullut Suomelle viimeisen kymmenen vuoden aikana erittäin merkittävä elinkeino, joka työllistää ja investoi paljon. Vanhasen mukaan sellaista rajojen avaamista keskellä kriisiä ei tapahdu, että matkustajien virta palautuisi ennalleen. Uudella tukipaketilla tähdätään koronariisin jälkeiseen aikaan.

– Pitää rakentaa siltaa yli kriisin niin, että yritykset kestäisivät sen. Samalla on kuitenkin haettava pohjaa kriisin jälkeiselle uudelle alulle ja tätä EU:n tuella haetaan.

Vanhanen on pyytänyt Helsingin pormestari Jan Vapaavuorta (kok.) ja Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainiota kokoamaan työryhmän pohtimaan ja valmistelemaan tukitoimia.

Vanhanen toteaa, että Lapin matkailu on vaikeuksissa ja samasta ongelmasta kärsii myös Helsinki-Vantaan lentokenttä.

Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen mukaan koronaviruksen aiheuttamat ongelmat koettelevat jopa 10 000 ihmisen työpaikkaa yksin lentokentän tuntumassa.

Talouden ahdinko korostuu lentokentällä

Koronan Suomen elinkeinoelämälle aiheuttama ahdinko korostuu muun muassa matkailun hermokeskuksessa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Suomen toiseksi suurin työssäkäyntialue on ilman matkailijoita autio ja koronasta näyttävät kärsivän kaikki alueen yritykset rahtifirmoista ravintoloihin.

Lentokentän työntekijöitä on lomautettuna ja osa ravintoloista kiinni kokonaan. Mohamed El bouari / Yle

Lentoyhtiö Finnairin kapasiteetista heikoimmillaan käytössä on nyt vain kymmenisen prosenttia.

Lentokentällä sijaitsevan Street Food ravintolan päällikkönä työskentelevä Jussi Lankinen sanoo, että kentällä on taisteltu urhoollisesti eteenpäin. Lankinen uskoo toiminnan elpyvän vielä ennalleen.

– Tämä on tilapäinen ja ohimenevä, mutta nyt tämän kanssa on elettävä.

Street Food ravintolan päällikkö Jussi Lankinen uskoo, että koronan aiheuttama ahdinko on tilapäinen ja ohimenevä. Mohamed El bouari / Yle

Lankinen toteaa, että kentän ravintoloiden työntekijöitä on runsaasti lomautettuna ja osa ravintoloista on kokonaan suljettuna.

Saksasta Suomeen paluumuuttoa tekevä Säde Viitanen söi pasta-annoksensa lennon laskeuduttua lähes tyhjässä ravintolassa. Hänen mukaansa koronan ihmisille ja yrityksille aiheuttamat ongelmat arjessa ovat Saksassa samankaltaisia kun ne ovat Suomessa.

Säde Viitanen lähti aikoinaan Berliiniin opiskelun ja töiden perässä. Mohamed El bouari / Yle

Viitanen on avoimen innoissaan paluustaan Suomeen.

– Sain Suomesta töitä ja perheenikin on täällä, Viitanen kertoo.

Helsinki-Vantaan lentokentällä näyttää autiolta, kun matkailu ei koronan takia suju. Mohamed El bouari / Yle

Kesällä rajoitusten höllentyessä yrityksissä ehdittiin jo huokaista helpotuksesta, mutta nyt arki on jälleen hyvin ankaraa koronan toisen aallon vuoksi.

Terminaalin edessä asiakkaita odottava taksiyrittäjä Cevat Kodrazi on tuskainen. Hänen autonsa on ollut usein ainoa saapuvien lentojen terminaalin ulkopuolella asiakkaita odottava auto.

– Kyllä on todella hiljaista.

Street Food ravintolan päällikön Jussi Lankisen mukaan asiakkaille tarjotaan tälläkin hetkellä niin hyvä palvelu kuin mahdollista. Mohamed El bouari / Yle

Vanhanen: Suomella hyvät lähtökohdat koronan jälkeiseen aikaan

Vanhanen uskoo, että Suomella on hyvät lähtökohdat koronan jälkeiseen aikaan. Hänen mukaansa Suomi on hoitanut koronakriisiä hyvin ja Suomella on hyvä maine turvallisena matkailumaana.

– Tukipaketilla rakennetaan tulevaisuutta myös Suomelle tärkeälle kongressimatkailulle. Nyt pitää toki ensin rakentaa silta yli kriisin, Vanhanen sanoo.

Vanhanen muistuttaa, että valtio on jo aiemmin pääomittanut lentoyhtiö Finnairia. Maan hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolestaan tuki vastikään myös lentokenttiä pyörittävän Finavian pääomittamista noin 350 miljoonalla eurolla. Vanhasen mukaan pääomittamisella turvataan muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentän ja Lapin lentokenttien rakennushankkeita.

