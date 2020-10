Vastaamon tietomurto sai uhrit tuskalliseen tilanteeseen – Mieli ry: Koeta välttää ajatusten noidankehää, älä jää kauhukuvien kanssa yksin

Mieli ry kehottaa Vastaamon tietomurron uhreja hakemaan keskusteluapua. Apua on tarjolla anonyymisti. Kuvituskuva.

Mieli ry kehottaa Vastaamon tietomurron uhreja hakemaan keskusteluapua. Apua on tarjolla anonyymisti. Kuvituskuva. Belén Weckström / Yle

Matalan kynnyksen kriisiapua on tarjolla anonyymisti.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehty tietomurto on saanut monet ihmiset tuskalliseen tilanteeseen. Tuntematon kiristäjä on julkaissut verkossa ainakin 300 asiakkaan henkilötietoja ja potilaskertomuksia, ja KRP:n mukaan anastettuja tietoja voi olla kymmeniätuhansia. Osa asiakkaista on saanut sähköpostitse kiristysviestejä.

Terapiakäynneillä ihmiset avaavat usein kaikkein arkaluontoisimpia tunteitaan ja ajatuksiaan.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tarjoavan Mieli ry:n kriisitoiminnan johtaja Outi Ruishalme neuvoo uhreja ottamaan yhden askeleen kerrallaan. Asian kanssa ei kannata jäädä yksin.

Hänen mukaansa on jo erittäin hyvä askel, jos uhriksi joutunut on tehnyt rikosilmoituksen sekä identiteettivarkautta estävät toimenpiteet.

Toimi näin, jos epäilet joutuneesi tietovuodon uhriksi

– Jos pystyy, kannattaisi koettaa pysäyttää noidankehä, jossa koko ajan miettii, mitä tästä pahimmillaan voi tulla. Kannattaa hankkia keskusteluapua. Kaikkein pahimmat uhkakuvat voivat pienentyä, kun niistä juttelee ja niitä käy konkreettisesti läpi, Outi Ruishalme sanoo.

Outi Ruishalme pitää tilannetta erittäin vakavana, ja riskinä on tällaisessa tilanteessa mielenterveyden ongelmista kärsivien ihmisten voinnin heikentyminen.

– Kaikki kuormitus on omiaan viemään voinnin huonommaksi.

Mieli ry:n kriisitoiminnan johtaja Outi Ruishalme pitää tärkeänä, että Vastaamon tietomurron uhreille on tarjolla apua. Petteri Bülow / Yle

Ongelmallista psykoterapiakeskuksen tietomurron kohdalla on, että arkaluontoisten tietojen vuotaminen voi murentaa luottamusta avun hakemiseen.

– On äärimmäisen hankalaa, että tämä voi vähentää avun hakemista. Tämäntyyppisissäkin kriiseissä avain eteenpäin pääsemiseen on kuitenkin se, ettei jää kauhukuvien kanssa yksin, Outi Ruishalme sanoo.

Outi Ruishalme pitää terapiakeskuksen tietojen hyväksikäyttöä hyvin vakavana rikoksena, joka vaikuttaa luottamukseen, Vastaamo-murron uhreja laajemminkin.

– Suurin pelko on se, että psykoterapia-asiakkaat tai ne, joilla olisi tarvetta tällaiseen hoitoon, eivät uskalla siihen hakeutua.

Apua saa anonyymisti

Esimerkiksi Mieli ry:n kautta voi saada keskusteluapua anonyymisti. Asiakkailta ei kerätä esimerkiksi henkilötunnuksia, ja muistiinpanot hävitetään asiakkuuden päättyessä. Vaikeaan tilanteeseen joutuneiden ihmisten voi olla mahdollista puhua asiasta myös oman lähipiirinsä kanssa.

Joillekin puolestaan vertaistuki voi tuoda apua. Mieli ry ryhtyy maantaina perustamaan myös videovälitteisiä vertaistukiryhmiä, joissa Vastaamon uhrit voivat keskustella tilanteestaan keskenään, ammattilaisen ohjaamana. Jos tällaiseen tukeen ilmaantuu tarvetta, vertaistukiryhmiä pystytään nopealla aikataululla lisäämään.

Matalan kynnyksen mielenterveysapua tarjoavan Mieli ry:n Kriisipuhelimeen on lauantai-illasta lähtien alkanut tulla yhteydenottoja Vastaamon tietomurron uhreilta. Kriisipuhelimen työntekijöiden kanssa voi keskustella tilanteesta ja sen tuomista huolista. Työntekijät ohjeistavat tarvittaessa soittajia eteenpäin rikosilmoituksen ja identiteettivarkauden ehkäisemiseen liittyvien toimien osalta.

Mieli ry:n Kriisipuhelin tarjoaa anonyymisti kriisiapua suomen kielellä ympäri vuorokauden numerossa 09 2525 0111.

Ruotsinkielisen, englanninkielisen ja arabiankielisen kriisipuhelimen yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät Mieli ry:n verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Punainen Risti avaa tänään auttavan puhelimen (siirryt toiseen palveluun) Vastaamon asiakkaiden tueksi.

Lue myös:

KRP tiedotti Vastaamon tietomurtojutusta – Anastettuja tietoja voi olla kymmeniätuhansia, tuhannet tehneet rikosilmoituksen, Yle seurasi hetki hetkeltä

Uusimmat tiedot Vastaamon tietomurrosta: KRP: Vastaamo teki rikosilmoituksen jo syyskuun lopussa, anastettuja tietoja ehkä kymmeniätuhansia, Niinistö: Säälimättömän julma teko

Toimi näin, jos epäilet joutuneesi tietovuodon uhriksi

Tietomurto on kolaus digitaaliselle yhteiskunnalle, sanoo työelämäprofessori: "Meillä on ollut luottamus, että arkaluontoiset asiat pysyvät oikeissa käsissä"

Vastaamon asiakkaat saavat nyt kiristysviestejä sähköposteihinsa: viesteissä vaaditaan 200–500 euron arvosta bitcoineja – Poliisi: Vaatimuksiin ei tule suostua