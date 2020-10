Aikuisopiskelijoiden joukossa tartuntarypäs Kouvolassa – potilaat vähäoireisia tai oireettomia: "Toivotaan, että olemme saaneet heidät kiinni"

Aikuiskoulutusoppilaitos Taitajassa Kouvolassa on todettu koronatartuntojen rypäs.

Aikuiskoulutusoppilaitos Taitajassa Kouvolassa on todettu koronatartuntojen rypäs. Pyry Sarkiola / Yle

Noin 75 oppilaitoksen opiskelijaa ja kouluttajaa on käynyt koronatestissä.

Kouvolassa on todettu koronatartuntojen rypäs aikuiskoulutusoppilaitos Taitajassa.

Kymsoten alueelta kirjattiin perjantain ja sunnuntain välisenä aikana kaikkiaan 27 uutta tartuntaa. Tartunnoista valtaosa on Kouvolasta.

Kymsoten infektioylilääkäri Risto Pietikäinen kertoo, että Kouvolassa pääosa uusista tartunnoista liittyy samaan tartuntaketjuun jo viikko sitten aikuiskoulutusoppilaitos Taitajan maahanmuuttajaryhmässä todettujen koronatartuntojen kanssa.

Kymsote testasi loppuviikosta noin 75 Taitajan opiskelijaa ja kouluttajaa tartuntojen löytämiseksi. Testeissä on tullut ilmi tartuntoja myös oireettomilla ihmisillä. Valtaosa Kouvolassa todetuista uusista tartunnoista on todettu maahanmuuttajaopiskelijoilla ja heidän perheenjäsenillään.

– Oli tavallaan tiedossa, että tartuntoja tulee löytymään. Toivotaan, että olemme saaneet tartunnan saaneet kiinni, ja saamme ketjun tukahdetuksi, Risto Pietikäinen sanoo.

Kymsote, alueen kunnat ja THL ovat pitäneet tänään maanantaina ylimääräisen kokouksen koronatilanteesta viikonloppuna ilmenneiden uusien tartuntojen takia. Kymsote tiedottaa päätöksistä myöhemmin tänään.

Vähäisiä oireita

Taitajassa järjestetään maahanmuuttajille esimerkiksi kotoutuskoulutusta. Kymsote testasi kaikkiaan viisi opetusryhmää, joissa opiskelee muitakin kuin maahanmuuttajia.

Yhteensä Taitajassa on noin 800 opiskelijaa. Kaikki eivät opiskele paikan päällä, vaan osa on esimerkiksi työharjoittelussa. Pietikäisen mukaan Kymsote testasi ne luokat, joilta koronatapauksia arveltiin löytyvän.

– Potilaat ovat melko vähäoireisia, eikä heistä kukaan ole joutunut sairaalahoitoon. Lähipäivät näyttävät, miten tehokkaasti olemme onnistuneet tekemään testejä, Pietikäinen sanoo.

Aikuiskoulutusoppilaitos Taitajan tiedossa on viisi tartuntatapausta. Pyry Sarkiola / Yle

Aikuiskoulutusoppilaitos Taitajan rehtorin Leena Kaivolan mukaan koulun tietoon on tullut viisi tartuntatapausta. Kukaan henkilökunnasta ei ole saanut tartuntaa. Kaivola ei ota kantaa siihen, minkä alojen opiskelijoita on testattu.

– Tartuntaketju ei ole meiltä peräisin, vaan syntynyt jossain muualla. Koska he opiskelevat täällä meillä, sen takia me olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, Leena Kaivola sanoo.

Oppilaitos on tänään maanantaina siirtynyt opetuksessa niin sanottuun hybridimalliin, eli osa opiskelijoista opiskelee etänä ja lähiopetuksessa olevia ryhmiä on pienennetty. Kaivolan mukaan teoriaopetus järjestetään nyt etänä, ja lähiopetuksessa olevissa ryhmissä on enintään kymmenen opiskelijaa. Tämä vaihe kestää vähintään kaksi viikkoa.

Lounasravintolassa asiakasmääriä on vähennetty ja ruoka jaetaan buffetissa valmiiksi lautasille. Taitajassa on myös jo aiemmin suositeltu kasvomaskin käyttöä.

– Tänään näyttää siltä, että maskeja on jo aika paljon käytössä, rehtori Leena Kaivola sanoo.

Kymenlaaksossa ollaan edelleen perusvaiheessa

Pelkästään lukujen valossa Kymenlaakson voitaisiin katsoa olevan koronaviruksen kiihtymisvaiheessa, mutta Pietikäisen mukaan arvioinnissa pitää ottaa huomioon muitakin kriteerejä, kuten se, pystytäänkö tapaukset jäljittämään.

Tällä viikolla Kymsoten, THL:n ja aluehallintovirastojen on tarkoitus pohtia, onko Kymenlaakson koronaluokitusta tarpeen muuttaa. Vielä tällä hetkellä sitä ei olla muuttamassa.

– Vaikka Kymenlaakson luvut ovat olleet isoja viimeiset kaksi viikonloppua, tavallisen kymenlaaksolaisen vaara saada koronavirus normaalissa elämässä työn, kodin ja kaupan välillä kulkiessa ei ole suurentunut, Pietikäinen sanoo.

THL:n tietojen mukaan Kouvolassa on nyt todettu yhteensä 83 ja Kotkassa 56 koronavirustartuntaa. Kymsoten tilastojen mukaan alueella on varmistettu 156 koronatartuntaa. Sairaalahoidossa on yksi koronaviruspotilas.

Vähäoireisena tai oireettomana koronavirusta sairastavat ovat eristyksessä vähintään viikon, johon täytyy sisältyä kaksi oireetonta päivää. Koronavirukselle altistuneet puolestaan ovat karanteenissa pääsääntöisesti 10 päivää. Perheen sisäisissä tapauksissa karanteeni kestää kaksi viikkoa.