Dohan lentokentältä löytyi hylätty vauva – kaikki lennolla olleet täysi-ikäiset naiset pakotettiin tutkimuksiin äidin selvittämiseksi

Australian ulkoministeriö on kuvaillut lentokentällä tehtyjä gynekologisia tutkimuksia "törkeän häiritseviksi ja loukkaaviksi".

Dohan Hamadin kansainvälisellä lentokentällä tapahtui lokakuun alussa erikoinen välikohtaus, jossa ainakin yhden lennon kaikki täysi-ikäiset naiset pakotettiin lääketieteelliseen tutkimukseen ennen lennon lähtöä.

Tutkimusten syy oli lentokentältä löydetty vastasyntynyt vauva, joka oli hylätty kentän wc-tiloihin.

Tutkimuksiin komennetut naiset olivat lähdössä valtio-omisteisen Qatar Aiwaysin lennolle Sydneyyn. He istuivat jo koneessa, kun henkilökunta komensi heidät ulos.

Mediatietojen mukaan naiset vietiin yksitellen ambulanssiin, jossa heitä käskettiin riisuutumaan. Sen jälkeen naislääkäri teki naisille gynekologisen tutkimuksen.

Lentokentän mukaan lääkärit huolestuivat lapsen löytymisen jälkeen äidin hyvinvoinnista ja pyysivät viranomaisia jäljittämään äidin ennen koneen lähtöä.

Australia vaatii Qatarilta selitystä

Tutkittujen naisten joukossa oli 13 australialaisnaista, joista osa on kertonut tapahtumista australialaisille tiedotusvälineille.

Naiset ovat kuvailleet tutkimuksia häiritseviksi. Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan naiset palasivat tutkimusten jälkeen koneeseen järkyttyneinä ja osa myös itki.

Tapausta pidetään hyvin poikkeuksellisena, ja siitä on tehty tutkintapyyntö Australian liittopoliisille.

En ole koskaan aiemmin kuullut mistään tällaisesta missään yhteydessä. Marise Payne, Australian ulkoministeri

Australialaisnaiset ottivat tapahtumien aikaan yhteyttä Australian ulkoministeriöön, joka on aloittanut keskustelut aiheesta Qatarin suurlähettilään kanssa.

Australian hallituksen mukaan vaikuttaa siltä, että tutkimuksia on tehty olosuhteissa, joissa naiset eivät voineet antaa omaa suostumustaan tutkimuksiin.

Australian ulkoministeri Marise Payne on kuvaillut tapahtumia "törkeän häiritseviksi, loukkaaviksi ja huolestuttaviksi". Payne on korostanut, että tutkimuksissa ja tapauksessa kyse on hyvin yksityisistä ja henkilökohtaisista asioista.

– En ole koskaan aiemmin kuullut mistään tällaisesta missään yhteydessä. Olemme tehneet kantamme erittäin selväksi Qatarin viranomaisille, Payne on sanonut Reutersin mukaan.

Australia on vaatinut Qatarilta raporttia välikohtauksesta.

Vastasyntyneen äiti ei ole vieläkään löytynyt

Hamadin kansainvälinen lentokenttä on kommentoinut tapahtumia lausunnossaan, jonka mukaan vastasyntynyttä ei ole vieläkään tunnistettu mutta hän on saanut lääketieteellistä hoitoa ja on sosiaalityöntekijöiden huostassa.

AFP kertoo tutkimuksien kohteena olleen Qatar Airwaysin QR908 -lennon myöhästyneen neljällä tunnilla. Tiedossa ei ole, tutkittiinko myös muiden lentojen asiakkaita. Tapaus paljastui vasta, kun australialaisnaiset toivat sen viranomaisten tietoon.

Qatarissa on voimassa tiukat islamilaiset lait, jotka rankaisevat ankarasti avioliiton ulkopuolella raskaaksi tulevia naisia.

Lähteet: Reuters, AFP, AP