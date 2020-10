Sadat revontuli-iglut seisovat tyhjillään Lapissa – kotimaisille matkailijoille ne ovat kalliita, ulkomaisia turisteja ei ole

Lasikattoiset revontulikodat tai lasi-iglut löivät itsensä läpi Lapin matkailussa muutama vuosi sitten. Nyt niitä on Lapissa puolen tuhatta – enimmäkseen tyhjillään, sillä ulkomaisia turisteja ei ole.

Kotimaisia matkailijoita on houkuteltu revontuli-igluihin muun muassa laatimalla halvempia majoituspaketteja.

Ilman ulkomaalaisia turisteja Lappiin viime vuosina rakennetut revontulikodat eli lasi-iglut uhkaavat jäädä tyhjilleen. Kotimaisten turistien houkuttelemiseksi hintoja on laskettu ja igluöistä on räätälöity karsittuja paketteja, mutta tarjontaa on niin paljon ettei kotimaisia tulijoita millään riitä tarpeeksi satoihin kohteisiin eri puolilla Lappia.

Taajimmassa revontulikotia on Inarissa, reilusti yli kaksisataa kappaletta. Inarilaisen Wilderness Hotelsien toimitusjohtaja Jouko Lappalainen on kampanjoinut kovasti koko syksyn saadakseen lasi-igluihinsa yöpyjiä kotimaasta.

– Me yritämme markkinoida toki kotimaahan tällä hetkellä. Vähän pienemmällä hinnalla on myyty kotimaisille, varsinkin näin syysaikaan, joka on muutenkin rauhallisempaa aikaa, kertoo Jouko Lappalainen.

Saariselältä tavoitetut matkailijat olivat jopa innoissaan mahdollisuudesta yöpyä iglussa. Listahinta – melkein tonni yöltä – pelotti, mutta tarjoukset kiinnostivat.

Yöpyminen lasikattoisessa revontulikodassa voisi kiinnostaa elämyksenä Sari Lajusta, mutta satojen eurojen hinta yöltä tuntuu kalliilta. Vesa Toppari / Yle

– Ilman muuta kiinnostaa, olen utelias uusille kokemuksille. Mikä ettei – lasikatto ja näkee taivaalle, kiinnostaisi, kertoi Sari Lajunen.

Kouvolalainen Joona Timperi olisi myös maksamaan pienen bonuksen yöpymisen hinnasta, jos sillä saisi katsella revontulia.

– Kuulostaa ainakin ihan mielenkiintoiselta. Voisi olla elämyksellinen kokemus. Kyllä etelän miehelle ne revontulet olisivat elämys, jos niitä sattuisi näkemään.

Kouvolasta Saariselälle saapunut Joona Timperi uskoo, että revontulet olisivat etelän miehelle elämys – jos niitä vain pääsisi näkemään. Vesa Toppari / Yle

Joulumatkailijoista 80 prosenttia jää tulematta

Rovaniemen matkailumarkkinointiyhtiö Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen arvioi, että matkailuyrityksille tärkeän joulusesongin osalta kansainvälisistä matkailijoista jää tulematta noin 80 prosenttia.

– Tuotakin arviota on sanottu optimistiseksi. Se tarkoittaisi sitä, että kun viime joulusesonkina Lapissa kävi noin parisataa tuhatta matkailijaa, nyt heitä tulisi noin 40 000–50 000.

Inarissa matkailuyrityksillä on rahoitus ja suunnitelmat valmiina jopa 10 miljoonan euron uusille revontulikotainvestoinneille. Toteuttaminen saa odottaa parempia aikoja. Vesa Toppari / Yle

Kärkkäisen mukaan Lapissa odotetaankin nyt kuumeisesti hallituksen päätöksiä uusista matkailurajoituksista. Se on kuitenkin vain yksi osa monimutkaisesta kansainvälisen matkailun palapelistä.

– Lähtömaiden tilanne vaikuttaa tietysti myös paljon, esimerkiksi Espanjassa on julistettu hätätila koronapandemian vuoksi. Se ei voi olla vaikuttamatta lähtöhalukkuuteen. Kaikki riippuu myös logistiikasta, eli jos ei ole lentoja, ei tänne kovin helposti edes pääse, sanoo Kärkkäinen.

Suomalaisille tarjotaan karsittuja iglupaketteja

Tavallisesti revontulikodissa yöpyville aasialaisille kaikki on uutta ja eksoottista ja he käyttävät surutta oheispalveluja. Matkailuyrittäjä Jouko Lappalaisen mukaan kotimaisille matkailijoille on puolestaan laadittu hieman riisutumpia palvelupaketteja.

Kotimaisten igluturistien kokemukset ovat olleet lähes poikkeuksetta positiivisia.

– Ainoa asia, mistä tulee vähän nurinaa, on varustus. Ollaan vailla muun muassa keittiötä niihin, vaikka vieressä on ravintola, josta saa maukasta ruokaa. Me kai haluamme olla niin omavaraisia, Jouko Lappalainen pohtii.

Yrittäjä Markku Inkilä on valmistautunut rakentamaan uusiakin lasi-igluja, jahka koronatilanne helpottaa ja matkailu lähtee taas elpymään. Vesa Toppari / Yle

Sanna Kärkkäisen mukaan kansainvälisten turistien puute iskee koko Lapin matkailualaan. Kotimaisista matkailijoista kilpailtaessa yritysten tilanne vaihtelee.

– Kotimaan kysyntä ei millään täytä tällaista määrää revontulikotia meillä. Meitä suomalaisia on vain niin rajattu määrä ja kohteita on paljon, sanoo Wilderness Hotelsin toimitusjohtaja Jouko Lappalainen.

Kymmenen miljoonan investoinnit jäissä

Inarissa on jo valmiina yli kymmenen miljoonan investoinnit uusiin igluihin, mutta ne ovat nyt jäissä. Varauksia on kuitenkin jo tuleville kausille, mikä antaa toivoa.

Yrittäjä Markku Inkilä Northerlights Villagesta Saariselältä ei usko pandemian kestävän ikuisesti. Iglut ovat ja pysyvät ja lisää rakennetaan heti, kun on mahdollista.

Matkailuyrittäjä Jouko Lappalainen kääntää katsetta jo tuleviin talviin. – Ei maailma voi tähän tautiin loppua. Vesa Toppari / Yle

– Ei kai ne siitä mihinkään lähde, ei niillä jalkojakaan ole. Siinähän ne tököttää. Ei niitä olisi varaa pitää tyhjänä ollenkaan, mutta kyllä me tuonne 2021 loppuun asti täällä tökötetään satavarmasti, vannoo Markku Inkilä.

Yrittäjätoveri Jouko Lappalainen jakaa Inkilän näkemyksen ja on toiveikas. Vaikka ulkomaalaiset ovat nyt poissa, ei Lappalainen usko heidän lopulliseen katoamiseensa.

– Jotenkin minulla on kuitenkin näkemys, ettei maailma voi tähän tautiin loppua. Tämä talvi päästään kyllä jollain lailla ja sitten vain kohti uutta nousua ensi vuonna, Lappalainen sanoo.

