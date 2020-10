Trumpin tilaisuuksiin on osallistunut tuhansia ihmisiä osavaltioissa, joissa koronatartuntojen määrä on nousussa. Kampanjointia jatkaa myös varapresidentti Mike Pence, jonka lähipiirissä on todettu koronatartuntoja.

Myös demokraatit ja Joe Biden jatkavat kiivasta loppusuoran kampanjaa, mutta ilman suuria yleisötilaisuuksia.