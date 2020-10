Ranskalainen herkuttelukulttuuri on kriisissä – viinit ja juustot happanevat tuottajien käsiin

Arkea maailmalta: Koronakriisi on vähentänyt etenkin samppanjan ja kuuluisan camembert-juuston kysyntää, kirjoittaa Ylen Ranskan-toimittaja Annastiina Heikkilä.

Vielä viime keväänä ranskalaisten elämä oli raiteillaan. Töiden jälkeen iltaa istuttiin kantakuppilassa, jonka listalta löytyi steak-frites eli pihvi ja ranskalaiset. Jos nälkä oli vähäisempi, tilattiin pöytään lasillinen hyvää viiniä ja lautasellinen vahvoja juustoja.

Nyt Pariisin ja muiden isompien kaupunkien baarit on kuitenkin suljettu ja iltainen ulkonaliikkumiskielto on laajentunut suureen osaan maata. Se tarkoittaa, että kaduilla ei saa liikkua kello yhdeksän jälkeen. Niinpä illalliset ja sosiaalinen elämä on siirtynyt ravintoloista neljän seinän sisään.

Koronakriisin seuraukset ranskalaiselle herkuttelukulttuurille ovat dramaattiset. Kärsijöitä ovat ravintoloitsijoiden lisäksi ruuan- ja viinintuottajat.

Ranskassa on yli 200 000 bistroa ja ravintolamyynti muodostaa monien tuottajien myynnin kivijalan. Kriisin pitkittyessä etenkin herkuttelujuustojen ja viinien kysyntä on monin paikoin romahtanut.

Taloudellisen epävarmuuden piinaamat ranskalaiset ostavat viiniä toki kotiinsa, mutta aiempaa selvästi halvempia pulloja. Esimerkiksi samppanjan kulutus on laskenut peräti 35 prosenttia viime vuodesta. Epätoivoiset tuottajat myyvätkin laatuviinejä nyt isolla alennuksella.

Korona lopetti herkuttelun. Kasvosuojaimeen sonnustautunut mies ohittaa suljetun ravintolan Pariisissa. Arkistokuva. Ian Langsdon / EPA

Viinintuottajien ongelmia pahentaa ulkomaalaisten asiakkaiden puute. Turisteja ei Ranskassa ole ja vienti sakkaa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain markkinat ovat romahtaneet koronaepidemian ja presidentti Donald Trumpin asettamien tuontitullien takia. Trump asetti ranskalaisille viineille ja juustoille viime vuoden lokakuussa 25 prosentin tullit vastatoimena sille, että Ranska ryhtyi verottamaan Facebookin kaltaisia yhdysvaltalaisia digijättejä.

Vielä pahemmissa ongelmissa on osa ranskalaisista juustonvalmistajista. Etenkin huonosti säilyvät pehmeät herkuttelujuustot ovat pitkälti kadonneet ihmisten lautasilta.

Osa tuottajista on joutunut lahjoittamaan tai tuhoamaan tuotteitaan: esimerkiksi vahvasti tuoksuvia Maroilles-luostarijuustoja, Rocamadourin alueen kermaisia vuohenjuustoja ja valkohomejuusto camembertia on jäänyt myymättä satoja tonnien edestä.

Ongelmat koskettavat myös esimerkiksi ammattikalastajia ja perunanviljelijöitä.

Kotikeittiöissä ei juuri valmisteta arvokkaampia mereneläviä tai uppopaisteta ranskalaisia perunoita. Niinpä kampasimpukat ja meribassit jäävät kalastajille ja perunat pakastevalmistajille. (Normaalisti ranskalaisia perunoita syödään ravintola-annosten lisukkeena, mutta viime kuukausina 500 000 tonnia perunoita jäi tuottajien ja pakastevalmistajien käsiin.)

Helpotusta tilanteeseen ei ole heti näkyvissä, sillä koronaepidemia kiihtyy Ranskassa nyt kovaa vauhtia. Rajoituksia tullaan siis lähiviikkoina varmasti edelleen kiristämään.

Maan hallitus onkin kehottanut kansalaisia tukemaan paikallisia tuottajia ja ostamaan ranskalaisen keittiön kuuluisuuksia. Viineille ja juustoilla herkuttelu on nyt siis todellinen kansallisteko.