Suosikkisarja Babylon Berlin lähestyy uudella kaudellaan hetkeä, joka muutti historian kulun – Yle tapasi suosikkisarjan tähdet Berliinissä

©Netflix/Courtesy Everett Collection / Everett Collection/All Over Press, Yle, kuvankäsittely Jyrki Lyytikkä

Gereon Rath (Volker Bruch) ja Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) joutuvat yhä hurjempiin seikkailuihin tv-sarjassa Babylon Berlin. Uudet jaksot alkavat Ylellä perjantaina 30.10. ©Netflix/Courtesy Everett Collection / Everett Collection/All Over Press, Yle, kuvankäsittely Jyrki Lyytikkä

BERLIINI Saksalaisen television lippulaiva Babylon Berlin on myyty jo yli 140 maahan, kun sarjan kolmas tuotantokausi käynnistyy Suomessa tulevana perjantaina, 30. päivänä lokakuuta.

Sarjan kolme ohjaajaa Henk Handloegten, Achim von Borries ja Tom Tykwer istuvat hieman nuutuneina hienostohotellissa Berliinissä. On joulukuu 2019, eikä koronaepidemiasta ole vielä tietoa. Yle tapasi tv-sarjan tekijät tuolloin haastattelua varten.

Edellisenä iltana tv-väki on juhlinut sarjan kolmannen tuotantokauden maailmanensi-iltaa Zoo Palast -elokuvateatterissa ja sen jälkeen Bollessa, joka on Berliinissä sijaitseva juhlahuoneisto. Bileissä on soinut elektroninen tanssimusiikki.

Ohjaat istuvat ritirinnan ja vastaavat kysymyksiin vuorotellen. He näyttävät viestijoukkueelta, joka vaihtaa lennosta kapulaa. Viestikapulan sijasta heillä on kapulamikrofoni.

Babylon Berlin -sarjan ohjaajat Henk Handloegten, Tom Tykwer ja Achim von Borries. Kuva otettu 3. tuotantokauden maailmanensi-illassa Berliinissä joulukuussa 2019. ullstein bild - snapshot-photography/ All Over Press

Babylon Berlinin kolmas tuotantokausi alkaa lokakuusta 1929, kun Wall Streetin pörssiromahdus laukaisee maailmanlaajuisen laman. Sen seurauksena yhteiskunnan rakenteet natisevat Weimarin tasavallassa. Weimarin tasavallalla tarkoitetaan aikaa Saksan valtakunnassa ensimmäisen maailmansodan päättymisen ja Hitlerin valtaannousun välillä.

Ohjaaja Achim von Borries tarkentaa lokakuun 1929 ilmapiiriä.

– Puhumme niin sanotun iloisen 1920-luvun viimeisistä päivistä.

Ja hän paljastaa: Sarjan roolihenkilöiden elämästä tulee yhä vaarallisempaa.

Saksan valtakunta on menossa kohti natsi-Saksaa.

Äänielokuva tulee, filmitähti saa surmansa

Babylon Berlin -tv-sarja perustuu saksalaisen Volker Kutscherin dekkarisarjaan, jonka pääosassa seikkailee rikoskomisario Gereon Rath. Bestseller-kirjojen tapahtumat sijoittuvat 1920- ja 1930 -lukujen taitteen Berliiniin.

Sarjan kolmannella tuotantokaudella Gereon Rath joutuu keskelle murhamysteeriä. Äänielokuva on tehnyt läpimurron, ja Berliinin lähistöllä sijaitsevilla Babelsbergin elokuvastudioilla tapahtuu kuolemaan johtava onnettomuus. Siinä saa surmansa filmitähti. Elokuvan tuottajana työskentelee aiemmista jaksoista tuttu “Armenialainen”.

Gereon Rathia näyttelevä Volker Bruch, 40, saapuu Ylen haastatteluun energisenä. Hän on luonnossa paljon lyhyempi kuin miltä tv-sarjassa näyttää.

Edellisillan juhlinta ei näy miehen kasvoissa, ja Bruch selviytyy mainiosti Babylon Berlin -sarjan suomenkielisestä markkinointitekstistä, jonka hän on luvannut näytellä kameralle.

Volker Bruch jakaa nimikirjoituksia Babylon Berlin -sarjan 3. tuotantokauden maailmanensi-illassa Berliinissä joulukuussa 2019. Antti Haanpää / Yle

Bruch kertoo, että sarjan menestys on auttanut häntä saamaan aiempaa enemmän roolitarjouksia, mutta Babylon Berlinin kaltaisia tuotantoja on todella vaikea löytää. Henkilökohtainen rima on korkealla.

– Haluan työskennellä samantasoisissa tuotannoissa kuin Babylon Berlin. On tosi vaikeaa löytää mitään yhtä haastavaa, Bruch sanoo.

Bruchin hahmo kipuilee yhä menneisyytensä ja päihderiippuvuutensa kanssa. Rikoskomisario Gereon Rath on traumatisoitunut mies. Bruch näyttelee häntä erittäin uskottavasti. Rikoskomisario kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä.

– Sen hyvä puoli siinä on, että oireet vaihtelevat eri ihmisillä todella paljon, joten sairautta voi tulkita vapaasti.

– Valitsimme meille sopivimman tavan esittää stressihäiriötä, Bruch sanoo.

Siinä auttoivat erilaiset aiheeseen liittyvät videot sekä alan kirjallisuus.

Koska natsi-Saksan syntyä on miltei mahdoton selittää tyhjentävästi, aikakautta voi tarkastella myös Weimarin tasavallan kautta. Mitä Saksan valtakunnassa tapahtui ennen natsi-Saksaa? Siihen Babylon Berlin antaa vastauksia, vaikka kyse on fiktiosta.

Volker Bruchille Weimarin tasavalta oli harmaa alue ennen kuin hän tutustui siihen juurta jaksain Babylon Berlin -tv-sarjan teossa.

– Weimarin tasavaltaan ei käytetty paljon aikaa koulussa. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä oli ikään kuin tyhjiö, Bruch kertoo.

Tv-sarjan kuvaaminen avarsi häntä.

– Aikakausi on vähintään yhtä kiinnostava kuin aika ennen ensimmäistä maailmansotaa tai toisen maailmansodan jälkeen.

En todellakaan pysty vastaamaan siihen, miksi ihmisistä tuli natseja. Liv Lisa Fries sanoo. Kuva otettu Babylon Berlin -sarjan 3. tuotantokauden maailmanensi-illassa Berliinissä joulukuussa 2019. ullstein bild - snapshot-photography/ All Over Press

“En todellakaan pysty vastaamaan siihen, miksi ihmisistä tuli natseja”

Babylon Berlin on hieno kuvaus siitä, mihin epävakaat yhteiskunnalliset olot voivat johtaa. Se on myös kiinnostava kuvaus naisen aseman kohenemisesta ja tasa-arvon ensiaskeleista työelämässä. Sen kertomiseen on sarjassa valjastettu Charlotte Ritter, joka opiskelee poliisiksi. Ritteriä näyttelee kolmekymppinen Liv Lisa Fries, jokakertoo Ylelle, että hänen suorasanainen roolihahmonsa joutuu ensi kerran miettimään puheitaan.

– Charlotte on mukana poliisin toiminnassa, eli sisällä systeemissä.

– Nyt hän ei enää voi sanoa vastaan samalla tavalla kuin ennen ollessaan eri mieltä asioista, Fries toteaa.

Maailma on muuttunut myös muuten roolihenkilön ympärillä. Charlotte Ritter nähtiin aiemmissa jaksoissa Moka Efti -yökerhossa tanssimassa “jitterbugia”. Kolmannella tuotantokaudella se on taakse jäänyttä elämää.

– Charlotten elämästä on tulossa vakavampaa. Siihen ei kuulu enää niin paljon tanssimista, Fries sanoo.

Hän hämmentyy, kun kysyn, miksi suurin osa saksalaisista ryhtyi natseiksi?

– Ollakseni rehellinen, en ymmärrä miksi. Onpa kysymys, Fries puuskahtaa.

Hän kuvailee aikaa ennen natsi-Saksaa “väreileväksi vedeksi”. Ihmiset yrittivät Friesin mukaan kiinnittyä johonkin.

– Siihen aikaan ei ollut kovin vakaata, ja ihmiset janosivat jotain, joka toisi vakautta. Sitten jostain ilmestyy henkilö, joka tarjoaa sitä, ja ihmiset tarttuvat syöttiin. Samaa tapahtuu nykyäänkin, Fries toteaa.

Hän palaa vielä kysymykseen siitä, miksi suurin osa saksalaisista ryhtyi natsiksi.

– En todellakaan pysty vastaamaan siihen, miksi ihmisistä tuli natseja. En tiedä, Fries toteaa.

Faneja riittää. Kuva otettu Babylon Berlin -tv-sarjan maailmanensi-illassa Berliinissä joulukuussa 2019. Antti Haanpää / Yle

Koronapandemia pysäytti tuotannon

Neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla tehty Babylon Berlin on kaikkien aikojen kallein saksalainen tv-sarja. Sen alku oli takkuisa. Sarjan tuottaja ei alun perin uskonut, että saksankielinen tv-draama voisi lyödä läpi maailmalla. Hän olisi halunnut sarjan englanniksi. Se ei käynyt Tom Tykwerille, joka on sarjan kolmesta ohjaajasta tunnetuin. Tykwer kertoi kävelevänsä tuotannosta ulos, jos sarjaa ei kuvattaisi saksaksi. Loppu on historiaa.

Sarjan kolme ohjaajaa; Henk Handloegten, Achim von Borries ja Tom Tykwer kirjoittavat yhdessä sarjan kohtaukset, jotka kuvataan.

– Se on loputonta uudelleenkirjoittamista, sillä jokainen meistä voi hioa toisen kirjoittamaa kohtausta paremmaksi, Tykwer sanoo.

Hän kertoo, että ohjaajat työskentelevät vuoroissa, ja kuvaukset on sidottu kuvauspaikkoihin eikä jaksoihin. Jokaisessa Babylon Berlin -sarjan jaksossa näkyy siis todennäköisesti kaikkien kolmen ohjaajan kädenjälki.

Ohjaajat eivät suostu kertomaan, mikä kohtaus on sarjassa kenenkin jäljiltä.

– Jokaisessa kuvauskohteessa on yksi ja sama ohjaaja. Se antaa tarinalle sisäisen logiikan ja sisäisen totuuden, Tykwer kertoo.

Sen verran hän paljastaa, että ensimmäisenä ohjasi Achim von Borries, seuraavana Henk Handloegten ja viimeisenä Tykwer.

Babylon Berlin -sarjan kolmas tuotantokausi perustuu Volker Kutscherin dekkariin Mykkä kuolema, ja sarja jatkuu.

Neljännen tuotantokauden kuvaukset oli tarkoitus aloittaa kuluneena kesänä, mutta koronapandemia sotki suunnitelmat. Vielä ei ole tiedossa, milloin uusi tuotantokausi voisi olla valmis. Neljännellä kaudella Babylon Berlin sukeltaa yhä syvemmälle Berliinin juutalaisyhteisöön, sillä tarina perustuu Kutscherin romaaniin Goldstein (2010).

– Siinä on paljon todella kiinnostavia hahmoja, Tykwer sanoo.

Zoo Palast sijaitsee entisen Länsi-Berliinin puolella. Kuva otettu joulukuussa 2019. Antti Haanpää / Yle

Entä Svetlana Sorokina? Älä lue eteenpäin, jos haluat välttää juonipaljastuksen

Babylon Berlin -sarjan uusi kausi alkaa YLE TV1:ssä ja Yle Areenassa perjantaina 30.10.

Babylon Berlin on tullut tunnetuksi tunnuskappaleestaan Zu Asche, Zu Staub (suom. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat.), jonka arvoituksellinen ja kohtalokas Svetlana Sorokina esittää Moka Efti -yökerhon legendaarisessa tanssikohtauksessa. Ristiriitaista ja häikäilemätöntä roolihahmoa näyttelee liettualainen Severija Janušauskaitė, 39.

Kolmannen tuotantokauden maailmanensi-illassa Berliinissä joulukuussa 2019 Janušauskaitėa ei kuitenkaan näy missään. Ei edes Bollessa pidetyissä juhlissa.

Toisen tuotantokauden viimeisissä kuvissa hän vielä on mukana. Niissä ollaan yökerhossa Pariisissa, ja Sorokina on vaihtanut identiteettiä. Hän laulaa venäjäksi kappaleen Surullinen sunnuntai – ennen kuin viiltää kurkkunsa auki partaveitsellä.

Katsojana ei voi välttyä ajattelemasta, että ehkä kyse oli lavastetusta itsemurhasta, ja Sorokina palaa kuvioihin?

Näin ei kuitenkaan käy ainakaan kolmannella tuotantokaudella: Sorokina on poissa.

– Eikä ole. Hän on elossa Pariisissa. Ehkä hän tulee jonain päivänä takaisin, yksi kolmesta ohjaajasta, Henk Handloegten sanoo haastattelussa Berliinissä arvoituksellisesti_._