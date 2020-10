Lasten seikkailupuisto HopLop hakeutuu yrityssaneeraukseen: paikat pysyvät auki

Yrityksen mukaan korona on vaikeuttanut yhtiön taloudellista tilannetta. Saneeraus ei vaikuta HopLopin päivittäiseen toimintaan.

Sisäleikkipuistoista tunnettu HopLop Oy on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen viime viikolla. Yritys kertoo asiasta itse verkkosivuillaan.

Yhtiö kertoo hakeutuneensa yrityssaneeraukseen koronaepidemian aiheuttaman yhtiön vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi.

Yhtiön toiminta jatkuu normaalisti. Yrityssaneerauksen tavoitteena on tervehdyttää yhtiön talous.

HopLop on Suomen suurin seikkailupuistojen ketju. HopLop on perustettu vuonna 2006 ja sillä on 22 toimipistettä ympäri Suomea. Saksan ensimmäinen HopLop avattiin kesäkuussa 2018.

– Yhtiömme on epidemia-aikana pinnoittanut puistojemme kosketuspinnat viruksia tuhoavalla Nanoksi-pinnoitteella. Olemme varmistaneet leikkimisväljyyden rajaamalla asiakasmäärämme puoleen normaalista ja ottaneet käyttöön ajanvarausjärjestelmän, joka vähentää ruuhkia puistossa ja parantaa jäljitettävyyttä, HopLopin toimitusjohtaja Kalle Peltola kertoo koronatoimista.