Kanta-Hämeessä on sairaalahoidossa kaikkiaan 8 koronapotilasta

Kanta-Hämeessä tehdään noin 1900 koronatestiä viikossa, ja perustestien vastausviiveet on noin 2-4 vuorokautta näytteenotosta. Silja Viitala / Yle

Syyskuun alusta alkaen koronatartuntoja on todettu Kanta-Hämeessä jo 173.

Lauantaina ja sunnuntaina Kanta-Hämeessä todettiin yhteensä 13 uutta COVID-19-tartuntaa. Sunnuntain kolmesta uudesta tartunnasta yhden tartunnanlähde on tuntematon. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tietojen mukaan yksi tartunta liittyy Rengon kotihoidon tartuntaketjuun. Lisäksi yksi tartunnoista on keskussairaalan osaston 6A–ketjuun kuuluva jatkotartunta ja se on todettu Forssan sairaalasta kotiutuneella potilaalla.

Lauantaina uusista tapauksista kuusi on Riihimäen seudulta, kolme Hämeenlinnan ja yksi Forssan. Riihimäen seudun tapaukseen liittyy altistus kahdessa Riihimäen yläkoulussa, joissa yhteensä 69 henkilöä on määrätty karanteeniin. Lisäksi yksi lauantain tartunnoista on peräisin ulkomailta ja yksi Uudeltamaalta.

Tähän maanantaipäivään mennessä maakunnassa on todettu yhteensä 291 koronatartuntaa. Syyskuun alusta alkaen koronatartuntoja on todettu jo 173.

Kanta-Hämeessä on tällä hetkellä kaikkiaan kahdeksan koronapotilasta sairaalahoidossa. Viisi potilasta on hoidossa Kanta-Hämeen keskussairaalassa, kaksi Vanajaveden sairaalassa ja yksi Forssan sairaalassa. Sen sijaan keskusssairaalan teho-osastolla ei ole hoidossa yhtään koronapotilasta.