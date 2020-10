Valko-Venäjän opposition julistama yleislakko alkoi tehdastyöläisten ja opiskelijoiden voimin – protestin laajuus vielä epäselvä

Valko-Venäjän opposition julistama yleislakko on alkanut. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka laajaa lakkoliikehdintä maassa on. Uutistoimistotietojen mukaan esimerkiksi tehdastyöläiset ja opiskelijat ovat paikoin jo liittyneet lakkoon.

Tehdastyöläiset ovat huutaneet iskulauseita ja opiskelijat ovat järjestäneet mielenilmauksia. Esimerkiksi Minskin keskustaan on kokoontunut opiskelijoita, joita poliisi on ryhtynyt ottamaan kiinni.

Opposition johtohahmo Svjatlana Tsihanouskaja sanoi sunnuntai-iltana, että valkovenäläiset ryhtyvät maanantaina yleislakkoon, koska presidentti Aljaksandr Lukašenka ei ole eronnut ja hänen hallintonsa käyttää edelleen väkivaltaa mielenosoittajia vastaan.

Oppositio vaati lisäksi poliittisten vankien vapauttamista ehtona lakon perumiselle.

Maanantaina aamupäivällä Tsihanouskaja sanoi yleislakon alkaneen. Hänen mukaansa lakossa on jo muun muassa opettajia, tehdastyöläisiä, opiskelijoita ja kaivostyöläisiä. Hän kehotti myös yksityisyrittäjiä liittymään lakkoon. Mitään lukuja lakkoilijoiden määrästä Liettuassa oleva oppositiojohtaja ei kertonut.

Valko-Venäjän sisäministeriö kertoi maanantaina poliisin ottaneen sunnuntain mielenosoituksen yhteydessä kiinni 523 ihmistä.

Minskissä otettiin sunnuntaina ministeriön ilmoituksen mukaan kiinni 160 ihmistä. Minskissä eilen pidetty suurmielenosoitus kokosi ainakin 100 000 ihmistä, kertoivat uutistoimistot ja opposition edustajat.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet turvallisuusjoukkojen väkivaltaisista otteista huolimatta elokuusta lähtien. Tuolloin presidentinvaalit päättyivät istuvan presidentin voittoon, mitä oppositio pitää vilpin tuloksena.

Lähteet: Reuters, AFP, Tass