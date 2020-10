Japanin ilmastopolitiikkaan suuri muutos: hiilineutraaliksi 2050 mennessä – Pääroolissa uusiutuvan energian uudet innovaatiot ja ydinvoima

Japanin uusi pääministeri Yoshihide Suda on pitänyt ensimmäisen linjapuheensa maan parlamentille. Puheessaan hän ilmoitti maan ilmastopolitiikan merkittävästä tiukennuksesta.

Sudan mukaan Japani aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Toisin sanoen sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat tuolloin nettotasolla nolla.

– Julistan aikomuksemme olla dekarbonisoitu yhteiskunta, Suda totesi ja sai kuulijoiltaan suosionosoitukset.

– Ilmastonmuutokseen vastaaminen ei enää ole rasite taloudelliselle kasvulle. [...] Meidän on muutettava ajatteluamme siten, että ilmastonmuutosta estävät toimet muuttavat teollisuutemme ja taloutemme rakennetta, mikä tuottaa uutta kasvua, Suda linjasi.

Japani on aiemmin ilmoittanut, että se tähtää hiilineutraaliuteen jossain vaiheessa kuluvan vuosisadan loppupuolella, mutta ei ole ilmoittanut tarkempaa aikataulua.

Japania on arvosteltu siitä, että se tuottaa suuren osan tarvitsemastaan energiasta hiilellä. Japanilaiset yritykset ovat myös rakentaneet uusia hiilivoimaloita niin kotimaahan kuin muuallekin Kaakkois-Aasiaan. Japani kuuluu maailman kuuden suurimman hiilidioksidisaastuttajan joukkoon.

Maan nykyisen, vuonna 2018 hyväksytyn ilmastopolitiikan mukaan Japani tavoittelee energiantuotannossaan uusiutuvan energian osuudeksi 22 – 24 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ilmastojärjestöjen mielestä tavoite on lepsu ja kunnianhimoton, koska uusiutuvan energian osuus on jo nyt 17 prosenttia.

Ilmastopolitiikkaa ollaan nyt uudistamassa.

Sudan mukaan ilmastopolitiikan veturina toimivat yritysten uudet innovaatiot. Hän mainitsi erityisesti uuden sukupolven aurinkokeräimet. Lisäksi hän totesi maan tarvitsevan lisää uusiutuvaa energiaa ja ydinvoimaa.

Japanissa on käyttänyt paljon ydinvoimaa, mutta Fukushiman vuoden 2011 onnettomuuden jälkeen ydinvoima on ollut vastatuulessa. Tämä on osaltaan lisännyt fossiilisen energian käyttöä

Lähteet: AFP, Reuters