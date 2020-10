Hengityskoneiden lisätilauksia peruttu – HUS vakuuttaa tehohoidon sujuvan, vaikka pandemia yltyisi: "Ne riittävät sadoille potilaille, joten tämä homma ei koneisiin kaadu"

Tehohoitoa tarvittiin keväällä lopulta paljon oletettua vähemmän. Kuvituskuvan potilas on kuvattu teho-osastolla Ranskassa.

HUS on perunut osan koronapotilaiden hoidossa keskeisessä roolissa olevien hengityskoneiden lisätilauksista. Peruutusten tarkkaa lukumäärää tehohoidon vs. linjajohtaja Minna Bäcklund ei osaa sanoa, mutta hän perustelee asiaa järkisyillä.

– Todettiin, että sellaisia määriä, mitä tilattiin ei missään nimessä tarvita. Valikoiden pidettiin tilaukset voimassa koneista, joista on pitkässä juoksussa hyötyä, kertoo linjajohtaja Bäcklund.

Laitteiden osalta on HUSissa mietitty erityisesti sitä, että niille löytyisi käyttöä myös koronan jälkeen.

– Pandemia on jossain vaiheessa ohi ja tekniikka menee eteenpäin. Ei ole järkevää, että meillä on tulevaisuudessa käyttämättömänä kalliita laitteita. On ollut tarpeen jarrutellakin tilauksia.

"Tämä homma ei hengityskoneisiin kaadu"

Suuri osa maaliskuussa tehtyjen koneiden lisätilauksista toimitettiin HUSille elokuussa, mutta noin 20 erityisen vaativaan tehohoitoon käytettävää laitetta on kovan globaalin kysynnän vuoksi edelleen saapumatta.

Sekään ei vaaranna koronapotilaiden tehohoitoa, vakuuttaa linjajohtaja Bäcklund.

– Covidin suhteen en olisi huolissani. Ja ne ovat hyviä koneita uuteen vuonna 2023 valmistuvaan Siltasairaalaan. Hyvä, että meillä on paikka, mihin sijoittaa ne, etteivät ne mene vain varastoon odottamaan.

Vaikka tehohoidontarve kasvaisi räjähdysmäisesti, kuten näyttäisi tapahtuvan joissakin Euroopan maissa, Uudellamaalla on hyvä valmius järjestää nopeasti lisää tehohoitoa, sanoo Bäcklund. Pelkästään kevään jäljiltä on varalla yli 100 uutta hengitystä avustavaa laitetta.

– Hengityskoneita on kyllä niin monelle potilaalle kuin tarvitaan. Ne riittävät sadoille potilaille, joten tämä homma ei hengityskoneisiin nyt kaadu.

HUS kasvattaa koronapotilaiden tehohoitopaikkojen määrää sitä mukaan, kun tarve lisääntyy, koska se on pois heti muusta toiminnasta. Jos koronapotilaiden tehohoito kasvaa, leikkaukset vähenevät.

– Ennen kaikkea tämä on tasapainoilua sen kanssa, ettei oteta tehohoitokapasiteettia käyttöön ennen kuin se oikeasti tarvitaan. Käsiohjauksella on mentävä. Pandemiaryhmä kokoontuu ja säätää asiaa useita kertoja viikossa. Kirurgian jonojen purkamisen osalta on tietysti kauhea paine.

Maanalainen varasairaala avataan, jos tehohoitoa tarvitsee yli 100 potilasta

Tehohoitoa vaativia koronapotilaita hoidetaan ensin Jorvin ja Meilahden sairaaloissa, joissa on yhteensä 15–20 tehopaikkaa. Sen jälkeen HUS ottaa käyttöön Eirassa sijaitsevan Kirurgisen sairaalan kymmenkunta tehopaikkaa, jotka olivat käytössä myös kesällä. Tällä hetkellä Kirurgisen tehopaikat ovat muussa leikkaustoiminnassa hoitojonojen purkamiseksi.

– Ollaan ajateltu, että yli 80 potilaaseen päästään normiteho-osastoilla leikkaatoimintaa supistaen. Sitten meillä on vielä mahdollista ottaa käyttöön myös Hyvinkään sairaala ja Vantaan Peijas. Sen jälkeen vasta mietitään koronasairaalan rakentamista Meilahden parkkihalliin.

– Keväällä oli enimmillään teho-osastoilla 46 potilasta, eikä varasairaalaa tarvittu. Pystymme järjestämään yli sadalle potilaalle tehohoitopaikan muutamassa viikossa.

Tilanne koronapotilaiden tehohoidossa on tällä hetkellä rauhallinen. Viime viikolla Uudellamaalla oli viruksen takia teholla neljä ihmistä. Vähäisestä koronapotilasmäärästä huolimatta, mikään ei vieläkään viittaa siihen, että virus olisi heikentynyt. Tilanne saattaa muuttua, jos tartunnat lisääntyvät myös vanhemmassa väestössä ja riskiryhmissä.

– Näissä meidän pandemiaryhmissäkin on kysytty, ovatko tapaukset jotenkin erilaisia, olisiko tauti lievempi, mutta meidän näkökulmasta ja kokemusten perusteella hoitojaksot ovat olleet yhtä pitkiä ja taudinkulku on ihan samanlainen eli se ei näytä lievemmältä kuin keväällä, sanoo tehohoidon vs. linjajohtaja Minna Bäcklund.

