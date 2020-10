Suomalaistaustainen Marko Liias pyrkii Washingtonin varakuvernööriksi – "Olemme menossa Pohjoismaiden suuntaan"

Marko Liias kotitoimistossa, joka on myös kampanjatoimisto koronaviruksen takia.

Marko Liias kotitoimistossa, joka on myös kampanjatoimisto koronaviruksen takia. Johanna Juntunen

EVERETT, WASHINGTON Marko Liias, 39, avaa omakotitalonsa oven villasukat jalassa. Sataa tihuttaa.

– Tervetuloa Everettiin, Liias sanoo selvällä suomen kielellä.

Hän viittoilee oven pielessä olevaan koriin, joka on täynnä värikkäitä mummon kutomia sukkia. Niitä riittää myös vieraille. Suomalaisuus näkyy kaikkialla talossa, jossa on tietysti sauna.

Olohuoneen seinällä on valokuva Kalajoella syntyneistä vanhemmista. Isä muutti Yhdysvaltoihin vuosi ennen Liiaksen syntymää.

Liiaksen äiti oli muuttanut maahan 16-vuotiaana vanhempiensa kanssa.

– Vaikka vanhempani ovat siirtolaisia, olen pystynyt osoittamaan, että tällaiset tavalliset henkilöt voivat vaikuttaa asioihin, Liias kertoo Ylelle.

Hän sanoo tulevansa vaatimattomista oloista ja ymmärtävänsä sen vuoksi myös muita, jotka eivät synny kultalusikka suussa.

– Meidän on rakennettava yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus saavuttaa turvattu toimeentulo vanhempieni tavoin.

Marko Liias viihtyy vielä ulkona terassilla, kun sade ropisee kattoon. Johanna Juntunen

Liias on ollut mukana vaikuttamassa kouluajoista lähtien. Yliopistossa hän opiskeli kansainvälistä politiikkaa. Muhkeapartainen mies valittiin kaupunginvaltuustoon 24-vuotiaana, ja hän sai sen jälkeen mahdollisuuden päästä osavaltion edustajainhuoneeseen.

Liias on urallaan suojellut metsiä rakennushankkeilta, suunnitellut pölyttäjäohjelman ja laajentanut metro- ja paikallisjunaliikennettä.

– Jos politiikkaa haluaa harrastaa tehtäväksi tai työksi, kyllä se minusta pitää tapahtua yhteiskunnan parantamisen näkökulmasta. On ollut mukavaa yrittää tehdä tavallisen ihmisen elämästä parempaa täällä meidän osavaltiossa, Liias sanoo.

Liias on toiminut senaattorina Washingtonin osavaltion parlamentin ylähuoneessa vuodesta 2014 lähtien. Nyt hän pyrkii osavaltionsa varakuvernööriksi marraskuun 3. päivän vaaleissa.

Presidentin ja Yhdysvaltain kongressiedustajien lisäksi vaaleissa äänestetään lukuisista paikallisista viroista, kuvernööreistä ja lakiehdotuksista osavaltiosta riippuen.

Nuoret äänestäjät avainasemassa

Kahdesta demokraattiehdokkaasta Liias on nuorempi ja edistyksellisempi. Vastaehdokas, eläköityvä kongressiedustaja Denny Heck, 68, on kuitenkin tunnetumpi.

– Vastustaja on konservatiivisempi, eikä halua tehdä suuria muutoksia. Hänellä on myös rikkaita kavereita, jotka ovat auttaneet. Minulla ei ole rikkaita kavereita, mutta tuhansia ystäviä, jotka ovat lahjoittaneet pienempiä määriä, Liias sanoo.

– Olemme keränneet nyt noin 300 000 dollaria ja lisää on tulossa vaaleihin asti, Liias jatkaa.

Liiasta tukevat lähes kaikki demokraatit osavaltion senaatissa, ja hänen takanaan on myös nykyinen varakuvernööri Cyrus Habib.

Mukilteon kaupunginjohtaja Jennifer Gregerson on tuntenut Liiaksen kouluajoista lähtien.

– Hänellä on arvot kohdallaan, ja tiedän, että hän tulee tekemään hyvää työtä tällä osavaltion hallinnon tasolla. Hän on todella valmistautunut tehtävään, sanoo Gregerson Ylelle.

Mukilteon kaupunginjohtaja Jennifer Gregerson kannattaa Liiasta Washingtonin varakuvernööriksi. Johanna Juntunen

Liias uskoo, että vaali ratkeaa sukupolvien väliseen eroon.

– Meillä on oikein väkevä kampanja menossa. Tekstaamme, soitamme ja otamme somen kautta yhteyttä nuoriin äänestäjiin. Koronakriisin takia koko vaalikampanja on hoidettu virtuaalisesti, Liias kertoo.

Nuorten merkitys korostuu myös presidentinvaaleissa. Liias kuuluu itsekin milleniaaleihin, jotka ovat suurin äänestäjäryhmä Yhdysvalloissa.

– Aiemmin nuorista äänestäjistä noin kolmasosa osallistui presidentinvaaleihin. Nyt yli puolet on osallistumassa, ehkä enemmänkin.

Ennakkoäänestysprosentti on ollut huikea, eivätkä tuntien jonot vähennä intoa. Moni pitää näitä vaaleja elämänsä tärkeimpinä.

– Amerikan kansa ymmärtää presidentti Trumpin valheet ja käyttäytymisen paremmin kuin neljä vuotta sitten. Gallupien valossa ja ennakkoäänestämisen näkökulmasta näyttää, että Joe Biden tulee meidän seuraavaksi presidentiksi, ennustaa Liias.

Presidenttiehdokkaat Donald Trump ja Joe Biden kohtasivat viime torstaina väittelyssä Tennesseen Nashvillessä Belmontin yliopiston lavalla. Jim Bourg / EPA

Tasa-arvo keskeinen kampanjateema

Marko Liiaksella on suomalaisittain hyvin tuttuja ajatuksia. Niihin kuuluvat ilmastonmuutos ja koronakriisi. Liias haluaa käyttää varakuvernöörin asemaa myös terveydenhuollon ja koulutusjärjestelmän uudistamiseksi.

– Olemme menossa Pohjoismaiden suuntaan niin, että kaikki pääsevät terveydenhuollon piiriin. Ilmainen yliopisto kuuluu myös ajamiini asioihin, ja se on tulossa osavaltion asukkaille, Liias sanoo.

Rennosti puhuva senaattori sanoo, että verotus on päälaellaan Washingtonin osavaltiossa. Hän yrittää muuttaa terveydenhuoltolakia ja verojärjestelmää yhtäaikaisesti.

– Pienituloinen voi maksaa 15 prosenttia osavaltiolle ja kaupungille, kun Microsoftin omistaja Bill Gates maksaa prosentin. Pyydetään suurituloisilta enemmän ja sillä maksetaan tämä terveydenhoitolain uudistus, järkeilee Liias.

Poikaystävä Michael (oik.) auttaa Marko Liiasta kampanjoinnissa. Johanna Juntunen

Yksi suurimmista teemoista on kuitenkin tasa-arvon saaminen seksuaali – ja sukupuolivähemmistöille. Seattlessa on maan kuudenneksi suurin sateenkaariyhteisö.

– Tämä teema nousi suuremmaksi kuin missään aikaisemmassa kampanjassani. Olen saanut valtavasti tukea sateenkaariyhteisöltä, joka on auttanut minua varojenkeruussa.

Seksuaali– tai sukupuolivähemmistöön kuuluu arviolta 5–10 prosenttia amerikkalaisista. Virkamiehistä kuitenkin vain 0,1 prosenttia identifioituu sateenkaariyhteisöön.

– Jos voitan, olisin osavaltion ensimmäinen avoimesti homoseksuaali varakuvernööri, joka on yksi osavaltion korkeimmista viroista. Tämä on valtava mahdollisuus, mutta vielä tärkeämpää on taata kaikille tasa-arvoinen kohtelu, Liias selittää.

Hän vakuuttaa olevansa valmis virkaan.

– Se on tärkeä tehtävä. Jos kuvernööri lähtee päiväksi tai kokonaan pois virasta, varakuvernöörin pitää ottaa hänen tehtävät vastaan. Minulla on yli 12 vuoden kokemus osavaltion politiikasta, tunnen kaikki pelurit ja tiedän isot asiat, Liias sanoo.

Varakuvernöörin asema on kuitenkin vain yksi etappi Liiaksen poliittisella uralla.

– Unelmien työpaikka olisi päästä Yhdysvaltain suurlähettilääksi Suomeen. Voisin sitten liittää tämän suomalaisen perintöni ja poliittisen urani Amerikassa yhteen, haaveilee Liias.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23:een saakka.